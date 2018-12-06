Госавтоинспекция просит «притормозить» с новым стандартом госномеров

Ведомство обратилось к Росстандарту с предложением отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Из-за бюрократических проволочек сделать это в срок не получится.

Как мы писали, с 1 января 2019 года в России должны были ввести новый ГОСТ с типоразмерами государственных регистрационных знаков транспортных средств. Но из-за особенностей системы полицейских госзакупок сделать это в срок не получается, поэтому Госавтоинспекция попросила Росстандарт передвинуть срок с 1 января на 4 августа 2019 года, сообщает «Коммерсантъ».

Автомобильные номера, бланки прав, ПТС, СТС — закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ.

Закупки делаются заранее, на несколько месяцев вперед. Ряд контрактов ЦСН заключил этой осенью — на поставку 508 тыс. номеров в ЦФО (цена — 121 млн руб., поставщик ООО «Знак»), 315 тыс. номеров в ПФО (75 млн руб., поставщик ООО «Иск»), 187 тыс. номеров в СФО (44,9 млн руб., поставщик ООО «Буборг-Сервис»). Но речь о номерах старого образца, заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по ГОСТу, не вступившему в силу, ЦСН не имеет права.

С 4 августа по новому закону «О государственной регистрации транспортных средств» ГИБДД не будет выдавать номера, лишь назначать сочетание букв и цифр, а саму металлическую пластину придется теперь заказывать у частных фирм, которые станут работать по новому ГОСТу. Таким образом, у ГИБДД не будет проблемы с выдачей новых номеров, а частники их изготовят уже по новому ГОСТу.

Таким образом, перенос сроков этой ситуации логичен, хотя автовладельцы, на машинах которых нестандартные выемки под номерные знаки, уже настроились на получение новых номеров в январе.

Согласно новому ГОСТу, мотоциклетные номера уменьшатся и получат более компактную форму. Вводится новый вид — двухстрочных номеров для площадок с нестандартным местом крепления. Каждая заготовка для номера будет иметь уникальный 12-значный номер, в номерах можно будет просверливать дополнительные отверстия, главное, чтобы они не задевали надписи и символы.

По новому закону, скоро получить номера можно будет сразу в автосалоне, отпадет необходимость ехать за ними в ГИБДД. Но, скорее всего, обойдется это дороже.



Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС