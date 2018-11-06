Номера нового формата — уже скоро!

В следующем году в России появятся номерные знаки доселе невиданных форматов. Введение нового стандарта упростит жизнь как минимум для 8% российских автовладельцев.

Согласно приказу № 555‑ст Росстандарта с 1 января 2019 года вступает в действие новый ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» взамен уже изрядно потрепанного временем ГОСТа образца 1993 года. В этом документе, как оказалось, содержится много интересного. В частности, появится целая россыпь номерных знаков необычного формата, сделанных в угоду владельцам иностранной техники. И не только!

Мытарства

Больше — не всегда лучше. Это вам скажет любой байкер, которому хоть раз приходилось крепить отечественный госномер на мотоцикл иностранного производства. На двухколесных иномарках в большинстве случаев площадка под номер рассчитана на табличку куда меньшего размера, нежели выдают в МРЭО. Сверлить номерá нельзя, даже если очень хочется. Приходится изобретать переходники и заниматься прочим техническим творчеством, дабы присобачить «жестянку» на байк. При этом в известной степени страдает эстетика, что для мотоциклистов особенно больно.

Схожие трудности испытывают владельцы автомобилей, привезенных из Америки или Японии: в этих странах исторически используются госномера «более квадратной» формы, а посему наши родные таблички европейского стандарта (520 × 112 мм) на штатное место иногда не удается водрузить вовсе. Переходник тоже не панацея: установленный госномер может перекрыть заднюю оптику, не говоря уже о том, что еще придется как-то «колхозить» для него подсветку.

Столь крупных табличек, как на этой Хонде, с нового года больше не будет: все мотономера переходят на уменьшенный формат. Однако размер новых табличек всё же будет немного отличаться от японских и американских стан­дартов.
Столь крупных табличек, как на этой Хонде, с нового года больше не будет: все мотономера переходят на уменьшенный формат. Однако размер новых табличек всё же будет немного отличаться от японских и американских стан­дартов.

Всё меняется

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Впереди горемычных ждет новая, более удобная эра. Начнем с владельцев «праворуких» япономарок и американомобилей. Возрадуйтесь, господа, теперь вы сможете при регистрации получить табличку, которая имеет все шансы вписаться в штатное место для номера — речь идет о «жестянках», которые устанавливаются на автомобиль сзади. Новый стандарт подразумевает знак размером 290 × 170 мм — по идее, он как раз должен подойти по параметрам серому импорту. Причем с запасом, поскольку и у «японцев», и у «американцев» размеры номерных табличек даже немного крупнее новых российских: 330 × 165 мм и 305 × 160 мм соответственно. Номерá (то есть собственно набор букв и цифр) транспортным средствам будут присваивать в ГИБДД, а изготовление «железок» доверят сертифицированным организациям — тем, что сейчас имеют право изготавливать дубликаты утраченных знаков.

Мотоциклисты тоже не остались в стороне от реформы. Для них приготовили знаки уменьшенного размера 190 × 145 мм (прежде — 245 × 160 мм). Для сравнения: в Японии на мото вешают таблички 230 × 125 мм, в Штатах — 180 × 100 мм. В любом случае станет явно лучше, чем было.

К слову, выбирать «жестянку» подходящего размера не придется: в новом ГОСТе от больших госномеров старого формата не осталось и следа. Но мы ведь не будем лить по ним слезы, верно?

Многие владельцы «американцев» всячески импровизируют, пытаясь приладить «евростандартные» номера на свои машины. Далеко не всегда удается сделать это элегантно.
Многие владельцы «американцев» всячески импровизируют, пытаясь приладить «евростандартные» номера на свои машины. Далеко не всегда удается сделать это элегантно.

Тоже транспорт

В совсем еще свежем (можно даже сказать, немного сыром) ГОСТе отметились и другие знаки. Например, госномерá для «внедорожных транспортных средств, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования», - под такой техникой подразумеваются главным образом квадроциклы (ATV) и снегоходы, которые с точки зрения чиновников являются скорее тракторами и посему проходят регистрацию в Гостехнадзоре. Регзнаки на них тоже будут уменьшенными — по аналогии с мотоциклетными. От последних они должны отличаться структурой расположения букв и цифр. То же касается и спецзнаков для мопедов, которые отныне также предусмотрены новым ГОСТом. Правда, чтó следует считать мопедом, пока не до конца ясно: то ли речь идет только о макси-скутерах с достаточно кубатурными моторами (более 50 см³), то ли под одну гребенку причешут вообще всю мототехнику, не подпадающую под определение «мотоцикл». Подождем — узнаем.

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Нет и четкого понимания того, кому адресованы еще две категории госномеров, которыми разжился ГОСТ 2018 года. В отдельную группу выделены «классические (ретро) и спортивные транспортные средства». По смыслу в целом понятно, о чем идет речь. Но с точки зрения Правил дорожного движения — да и вообще законов Российской Федерации — таких транспортных средств у нас в природе как бы не существует. Всё, что незамутненным разумом может быть истолковано как олдтаймер, по закону является обычным автомобилем. А техника для спорта либо уже стоит на учете и потому юридически почти чиста, либо вовсе не имеет допуска для езды по дорогам общего пользования. Понятно почему: любое изменение в конструкции нелегитимно — следовательно, на учет такую машину поставить не получится. Ведь так? Вот именно что. Выходит, ГОСТ бежит впереди законодательства.

Можно лишь предполагать, зачем такие спецномера нужны в перспективе и в принципе. Возможно, для классических автомобилей сделают какие-либо поблажки в плане норм выброса (скажем, разрешат въезд в зоны с лимитом по экологическому классу) — но при этом придумают иные ограничения. Что же касается спортивных машин, то здесь речь может идти о допуске «спортинвентаря» на дороги общего пользования в рамках отдельно взятых соревнований — ралли-рейдов, например.

И всё же в целом введение нового ГОСТа можно только приветствовать: по всему выходит, что польза от него явно будет, а вреда вроде как и нет. С наступающим вас!

Антон Шапарин, вице-президент ­Национального автомобильного союза
Антон Шапарин, вице-президент ­Национального автомобильного союза

Мнение

Введение нового стандарта упростит жизнь как минимум для 8% российских автовладельцев, эксплуатирующих праворульные автомобили и машины, импортированные из США. Устраняется и правовой пробел: серьезно доработанные спортивные автомобили зачастую нельзя зарегистрировать в ГИБДД, так как они могут не соответствовать нормам ТР ТС 018/2011, а без регистрации их нельзя эксплуатировать в РФ. Теперь предстоит разработать критерии выдачи для них спортивных номеров. А вот новые номера для классических автомобилей — это заметный риск, так как владельцы олдтаймеров могут столкнуться с ограничениями по эксплуатации своих машин. Правила выдачи таких номеров также пока не определены.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Номера нового формата — уже скоро!

Номера нового формата — уже скоро!
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