В следующем году в России появятся номерные знаки доселе невиданных форматов. Введение нового стандарта упростит жизнь как минимум для 8% российских автовладельцев.

Согласно приказу № 555‑ст Росстандарта с 1 января 2019 года вступает в действие новый ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» взамен уже изрядно потрепанного временем ГОСТа образца 1993 года. В этом документе, как оказалось, содержится много интересного. В частности, появится целая россыпь номерных знаков необычного формата, сделанных в угоду владельцам иностранной техники. И не только!

Мытарства

Больше — не всегда лучше. Это вам скажет любой байкер, которому хоть раз приходилось крепить отечественный госномер на мотоцикл иностранного производства. На двухколесных иномарках в большинстве случаев площадка под номер рассчитана на табличку куда меньшего размера, нежели выдают в МРЭО. Сверлить номерá нельзя, даже если очень хочется. Приходится изобретать переходники и заниматься прочим техническим творчеством, дабы присобачить «жестянку» на байк. При этом в известной степени страдает эстетика, что для мотоциклистов особенно больно.

Схожие трудности испытывают владельцы автомобилей, привезенных из Америки или Японии: в этих странах исторически используются госномера «более квадратной» формы, а посему наши родные таблички европейского стандарта (520 × 112 мм) на штатное место иногда не удается водрузить вовсе. Переходник тоже не панацея: установленный госномер может перекрыть заднюю оптику, не говоря уже о том, что еще придется как-то «колхозить» для него подсветку.

Столь крупных табличек, как на этой Хонде, с нового года больше не будет: все мотономера переходят на уменьшенный формат. Однако размер новых табличек всё же будет немного отличаться от японских и американских стан­дартов.

Всё меняется

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Впереди горемычных ждет новая, более удобная эра. Начнем с владельцев «праворуких» япономарок и американомобилей. Возрадуйтесь, господа, теперь вы сможете при регистрации получить табличку, которая имеет все шансы вписаться в штатное место для номера — речь идет о «жестянках», которые устанавливаются на автомобиль сзади. Новый стандарт подразумевает знак размером 290 × 170 мм — по идее, он как раз должен подойти по параметрам серому импорту. Причем с запасом, поскольку и у «японцев», и у «американцев» размеры номерных табличек даже немного крупнее новых российских: 330 × 165 мм и 305 × 160 мм соответственно. Номерá (то есть собственно набор букв и цифр) транспортным средствам будут присваивать в ГИБДД, а изготовление «железок» доверят сертифицированным организациям — тем, что сейчас имеют право изготавливать дубликаты утраченных знаков.

Мотоциклисты тоже не остались в стороне от реформы. Для них приготовили знаки уменьшенного размера 190 × 145 мм (прежде — 245 × 160 мм). Для сравнения: в Японии на мото вешают таблички 230 × 125 мм, в Штатах — 180 × 100 мм. В любом случае станет явно лучше, чем было.

К слову, выбирать «жестянку» подходящего размера не придется: в новом ГОСТе от больших госномеров старого формата не осталось и следа. Но мы ведь не будем лить по ним слезы, верно?

Многие владельцы «американцев» всячески импровизируют, пытаясь приладить «евростандартные» номера на свои машины. Далеко не всегда удается сделать это элегантно.

Тоже транспорт

В совсем еще свежем (можно даже сказать, немного сыром) ГОСТе отметились и другие знаки. Например, госномерá для «внедорожных транспортных средств, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования», - под такой техникой подразумеваются главным образом квадроциклы (ATV) и снегоходы, которые с точки зрения чиновников являются скорее тракторами и посему проходят регистрацию в Гостехнадзоре. Регзнаки на них тоже будут уменьшенными — по аналогии с мотоциклетными. От последних они должны отличаться структурой расположения букв и цифр. То же касается и спецзнаков для мопедов, которые отныне также предусмотрены новым ГОСТом. Правда, чтó следует считать мопедом, пока не до конца ясно: то ли речь идет только о макси-скутерах с достаточно кубатурными моторами (более 50 см³), то ли под одну гребенку причешут вообще всю мототехнику, не подпадающую под определение «мотоцикл». Подождем — узнаем.

Нет и четкого понимания того, кому адресованы еще две категории госномеров, которыми разжился ГОСТ 2018 года. В отдельную группу выделены «классические (ретро) и спортивные транспортные средства». По смыслу в целом понятно, о чем идет речь. Но с точки зрения Правил дорожного движения — да и вообще законов Российской Федерации — таких транспортных средств у нас в природе как бы не существует. Всё, что незамутненным разумом может быть истолковано как олдтаймер, по закону является обычным автомобилем. А техника для спорта либо уже стоит на учете и потому юридически почти чиста, либо вовсе не имеет допуска для езды по дорогам общего пользования. Понятно почему: любое изменение в конструкции нелегитимно — следовательно, на учет такую машину поставить не получится. Ведь так? Вот именно что. Выходит, ГОСТ бежит впереди законодательства.

Можно лишь предполагать, зачем такие спецномера нужны в перспективе и в принципе. Возможно, для классических автомобилей сделают какие-либо поблажки в плане норм выброса (скажем, разрешат въезд в зоны с лимитом по экологическому классу) — но при этом придумают иные ограничения. Что же касается спортивных машин, то здесь речь может идти о допуске «спортинвентаря» на дороги общего пользования в рамках отдельно взятых соревнований — ралли-рейдов, например.

И всё же в целом введение нового ГОСТа можно только приветствовать: по всему выходит, что польза от него явно будет, а вреда вроде как и нет. С наступающим вас!

Антон Шапарин, вице-президент ­Национального автомобильного союза Мнение Введение нового стандарта упростит жизнь как минимум для 8% российских автовладельцев, эксплуатирующих праворульные автомобили и машины, импортированные из США. Устраняется и правовой пробел: серьезно доработанные спортивные автомобили зачастую нельзя зарегистрировать в ГИБДД, так как они могут не соответствовать нормам ТР ТС 018/2011, а без регистрации их нельзя эксплуатировать в РФ. Теперь предстоит разработать критерии выдачи для них спортивных номеров. А вот новые номера для классических автомобилей — это заметный риск, так как владельцы олдтаймеров могут столкнуться с ограничениями по эксплуатации своих машин. Правила выдачи таких номеров также пока не определены.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС