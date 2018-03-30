Росстандарт проверит олдтаймеры на подлинность. Разумеется, не бесплатно

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии разрабатывает специальный ГОСТ для ретроавтомобилей. Проверять по нему технику на подлинность будут специальные лаборатории, они же выдадут владельцам документы для регистрации машин в ГИБДД.

В России, напомним, готовится реформа автомобильных номеров: «За рулем» подробно рассказывал о ней осенью прошлого года. Предполагается, что олдтаймеры будут регистрироваться в ГИБДД в особом порядке и получать специальные номера с литерой «К» (классический) в начале табличек. Проблема в том, что непонятно, какие именно машины считать классическими, — над ее решением и работает Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии, пытается создать универсальный способ оценки и прописать его в соответствующем ГОСТе. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова.

Понятно, что какой-нибудь перепиленный 400-й Москвич с креслами от самолета классическим не является — это колхозный тюнинг. А вот как быть, если машина просто сильно проржавела и износилась, утратила часть оригинальных деталей, но владелец хочет ее отреставрировать и кататься на ней по выходным? К примеру, для установления подлинности предсерийного прототипа внедорожника Land Rover Series I (на фотографии) специалистам подразделения JLR Classic потребовалось несколько месяцев кропотливой работы — расследование, лабораторные анализы, работа с заводскими и государственными архивами. Понятно, что подобные изыскания процесс, во-первых, творческий, во-вторых, долгий и, в-третьих, дорогой. И вот у независимых экспертов есть большие сомнения, что Росстандарту удастся формализовать столь сложную процедуру.

Разработка нового ГОСТа, по словам Алексея Кулешова, может занять полтора года. Оценивать по нему автоклассику будут специальные лаборатории (пока непонятно, государственные или частные) и выдавать владельцам машин заключения, с которыми они смогут на законных основаниях получить «классические» номера в ГИБДД. Что делать владельцам раритетов, которые не пройдут проверку подлинности? Вероятно, любоваться ими исключительно в гаражах…

В перспективе планируется также ввести для олдтаймеров особые правила дорожного движения с учетом конструктивных ограничений, не позволяющих дословно выполнить предъявляемые к современным машинам требования (например, у многих старых автомобилей нет ремней безопасности). Разумеется, необходим и особый порядок прохождения техосмотра и страхования олдтаймеров, без которого говорить об их полноценной легализации на российских дорогах не приходится.

Фото: Land Rover