Пошлину за выдачу номеров отменят. Но сэкономить не удастся

МВД готовит законопроект, исключающий из Налогового кодекса пункт о госпошлине за выдачу государственных регистрационных знаков на транспортные средства и прицепы к ним.

Соответствующее уведомление размешено на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов министерств и ведомств России. Законопроект готовится в связи с изменениями в российском законодательстве, согласно которым номера на транспортные средства будут изготавливать сторонние организации, а не ГИБДД. То есть в ГИБДД транспортному средству присвоят определенное сочетание букв и цифр для госномеров, а вот изготавливать их владелец будет самостоятельно.

Поэтому из Налогового кодекса предлагается исключить части, касающиеся взимания госпошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей номеров на автомобили (2000 руб.), а также мотоциклы, прицепы, самоходную технику и т.д. (1500 руб.).

Правда, это не означает, что автомобилистам удастся сэкономить: сегодня коммерческие организации просят за изготовление комплекта номеров от 750 до 5000 руб., в зависимости от региона и собственных запросов.

Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) сохранится. Сегодня она составляет 500 руб. для СТС на бумажной основе и 1500 руб. на пластиковой.

Сроки подготовки законопроекта, его антикоррупционной экспертизы и направления в правительство неизвестны.

Со следующего года в России вступает новый ГОСТ на госномера для транспортных средств. Некоторые компании уже имеют необходимую для их изготовления оснастку.

Ранее МВД опубликовала и проект приказа, который меняет размеры и содержание СТС.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС