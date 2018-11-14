В России изменят форму и размер свидетельства о регистрации транспортного средства

Свидетельство о регистрации транспортного средства станет размером с водительское удостоверение.

Пластиковые СТС с чипом могут стать промежуточным этапом перед переходом на цифровые документы

Решение изменить внешний вид свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) было принято в ГИБДД после изучения и обсуждения иностранного опыта. Главной международной тенденцией является переход на пластиковые носители, в которые можно вставлять электронные чипы.

В результате МВД подготовило проект приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах», в котором прописано, что новые СТС будут изготавливаться на пластике размером 85,6 на 54 мм. Кроме того, на лицевую сторону будут помещаться данные не транспортного средства, а его владельца. Технические данные при этом перекочуют на обратную сторону: марка, модель, VIN-номер, мощность, цвет и так далее. Также появится поле «Особые отметки», куда будут вноситься, например, сведения о дополнительной маркировке транспортного средства, если заводские номера кузова или рамы по каким-то причинам стали нечитаемыми.

Со временем пластиковые СТС начнут оснащать чипом, на который будет записываться информация о транспортном средстве и его владельце. Вероятно, постепенно это позволит перейти на электронные СТС по аналогии с электронными паспортами транспортных средств (ПТС), а вся информация будет доступна через специальное приложение в смартфоне.

Уже определен размер пошлины на новые пластиковые СТС. Она составит 1500 рублей, в то время как за бумажное ламинированное СТС старого образца нужно заплатить всего 500 рублей. К слову, какое-то время тип СТС можно будет выбирать, отдавая предпочтение бумаге или пластику.

Нововведения должны вступить в силу с августа 2019 года.

В России уже начали выдавать электронные ПТС.

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Фото: АГН «Москва»