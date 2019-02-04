Штрафы за ОСАГО с камер: названа новая дата

Страховщики остро отреагировали на информацию о том, что из-за них камеры не могут фиксировать автомобили без полиса «автогражданки».

О том, что Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД не выполнили поручение правительства и комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД так и не начали ловить водителей без полиса ОСАГО, стало известно на прошлой неделе.

В РСА довольно остро отреагировали на обвинения МВД в том, что из-за многочисленных ошибок в базах автостраховщиков было принято решение отложить на неопределенный срок фиксацию этого нарушения камерами.

В заявлении союза говорится, что интеграция баз данных РСА и ГИБДД была закончена еще в прошлом году. Наличие расхождений в базах в союзе связывают исключительно с тем, что заключить договор «автогражданки» можно до регистрации автомобиля, указав только VIN-код. А затем многие автовладельцы не выполняют требования законодательства и не передают страховщику все данные.

«Количество таких расхождений совсем невелико, однако запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливым штрафам для ряда автовладельцев, которые попали в „несчастливый процент“. По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз, которая сведет к абсолютному минимуму количество несправедливых штрафов», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, чистота баз будет обеспечена к 1 марта 2019 года.

Правда, до сих пор неизвестно, как будут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО. Ведь, например, в Москве работает свыше тысячи комплексов фиксации нарушений ДТП. Если каждая камера будет «выписывать» штраф, то только за одну поездку автовладелец может получить постановления на несколько тысяч рублей (штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., действует 50-процентная скидка).

В эксперименте по контролю наличия ОСАГО камерами хотят участвовать 15 российских регионов.

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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС