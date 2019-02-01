Номер не прошел: камеры не будут фиксировать езду без ОСАГО

Из-за проблем с базой Российского союза автостраховщиков сроки введения автоматической проверки наличия полиса ОСАГО комплексами фиксации нарушений ПДД отложены на неопределенный срок.

МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА) так и не смогли выполнить поручение правительства — до 1 февраля в качестве эксперимента запустить проверку наличия «автогражданки» с помощью камер.

Впервые о том, что камеры начнут проверять ОСАГО, заговорили еще в 2015 году. За три года сроки начала эксперимента (первой должна была стать Москва) переносились несколько раз. В конце прошлого года вице-премьер правительства Максим Акимов поставил перед МВД и РСА конкретную дату выполнения поручения — 1 февраля 2019 года. Но запуска эксперимента так и не произошло.

Проблема заключается в том, что силовики и РСА никак не могут синхронизировать свои базы данных. Причем, по данным источников газеты «КоммерсантЪ», срыв поручения связан именно со страховщиками. В их базе часть номеров отсутствует, часть полисов дублируется, встречаются ошибки в данных на автомобиль.

В МВД говорят, что в настоящее время ведутся технические работы по синхронизации систем, эксперимент запустят, как только они будут завершены. В РСА во всем обвиняют водителей, говоря, что ошибки в базах появились по вине страхователей и особенностей оформления электронных полисов. Кроме того, на часть автомобилей нет данных о госзнаке: в базе присутствует только VIN-код машины, а это делает невозможным фиксацию нарушений камерами.

В эксперименте по контролю наличия ОСАГО камерами хотят участвовать 15 российских регионов.

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Фото: ТАСС