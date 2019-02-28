Эксперты опасаются, что в некоторых регионах людям будет не у кого заказать номерные знаки из-за невыгодных для производителей тарифов.

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Федеральная антимонопольная служба опубликовала на сайте regulation.gov.ru проект приказа «Об установлении предельного уровня тарифа на услуги специализированной организации по государственной регистрации транспортных средств и предельного уровня тарифа на услуги по изготовлению государственных регистрационных знаков транспортных средств». В нем ФАС указывает предельную стоимость изготовления номеров частными компаниями. Комплект знаков для автомобилей должен стоить не более 2000 рублей за две планки, а для тракторов и мотоциклов — не более 1500 рублей за одну планку. Эти тарифы должны вступить в силу 4 августа 2019 года.

Напомним, что в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств» с августа ГИБДД перестанет выдавать государственные регистрационные знаки, а их производство перейдет в руки частных изготовителей. Для водителей, вроде бы, ничего не изменится, так как пошлина за выдачу номерного знака сегодня составляет те же 2000 рублей. Но эксперты опасаются, что по предлагаемым тарифам работать будет выгодно далеко не во всех регионах.

Если автовладельцу будет негде изготовить регистрационные знаки с присвоенным в ГИБДД номером, то он попадает в неприятную ситуацию: за управление автомобилем без госзнаков грозит лишение прав на срок до 3 месяцев или штраф в размере 5000 рублей (ч. 2. ст 12.2 КоАП РФ). А это вполне реально.

В ряде регионов подразделения ГИБДД выдают всего по 40 номеров в месяц, которые заказываются заранее, а значит вести там бизнес по их изготовлению будет невыгодно по разным причинам. Во-первых, разрешение на производство лишь одного из 27 типов знаков стоит более 100 тыс. рублей. Во-вторых, цена оборудования составляет от 0,7 до 4,4 млн рублей. В-третьих, нужно будет обязательно нанимать охрану, а это дополнительные расходы, помимо оплаты труда основных сотрудников, а также аренды или возведения цеха, соответствующего строгим требованиям. В результате все эти затраты нужно как-то компенсировать, а имея оборот около 80 тыс. рублей в месяц (с 40 знаков), сделать это будет просто невозможно. Следовательно, работать придется в убыток. Таким образом, в ряде регионов бизнес просто не будет этим заниматься, а людям придется ездить за номерными знаками в соседние области либо платить немалые деньги за доставку курьером, так как почтой посылать такие вещи нельзя.

Единая цена, равная нынешней, это, конечно, плюс для потребителя, но реформа в ее нынешнем виде все еще может привести к негативным последствиям, опасаются эксперты.

С другими законодательными инициативами можно ознакомиться здесь.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС