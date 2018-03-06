Вам начислили транспортный налог на автомобиль, который утилизирован, угнан, продан или вообще никогда вам не принадлежал? Восстановить справедливость вполне реально.

Материалы по теме Для уплаты налога на машину остается неделя. А если я не успею?

Налоговики объясняют ошибки в начислении транспортного налога сбоем при слиянии электронных баз данных в 2014 году. Если налоги или пени начислены до 1 января 2015 года, их спишут автоматически по амнистии. Но чаще это ошибки более поздних периодов, и их приходится исправлять самим налогоплательщикам.

Итак, вы получили из налоговой письмо с требованием уплатить транспортный налог. Помимо налогового уведомления в него вложен бланк заявления для обратной связи, чтобы сообщить о неверно начисленных суммах. Бланк нужно заполнить, указав, что автомобиль утилизирован, угнан, продан или вообще никогда вам не принадлежал, и отправить почтой же обратно в налоговую. Лучше с уведомлением о вручении — так будете уверены, что письмо дошло до адресата. Хотя можно и обычным письмом. Обязательно сохраните квитанцию об оплате почтовых услуг — в спорной ситуации она станет документом, подтверждающим, что вы выполнили обязательства.

Другой способ, более удобный и надежный, - оставить заявление в личном кабинете ФНС на сайте nalog.ru. Для работы в нем нужно получить пароль, обратившись с паспортом в любое отделение налоговой. Или зайти в кабинет через gosuslugi.ru — при условии, что у вас есть на «госуслугах» действующая учетная запись.

Не заплатили транспортный налог и махнули рукой на долг? Полиция совместно с Налоговой службой и Службой судебных приставов проводит рейды по выявлению злостных неплательщиков. Общение с людьми в погонах вряд ли будет таким милым, как на фото.

Если сохранились справки об угоне, договоры купли-продажи и прочие документы по делу — отлично. Их нужно отсканировать или сфотографировать и приложить к заявлению в виде файла. Это ускорит разбирательство. Если никаких подтверждающих документов нет, налоговики должны сами установить достоверность информации, обратившись в ГИБДД. Органы Госавтоинспекции обязаны предоставлять такие сведения налоговой службе в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ. А гонять налогоплательщика за новыми справками чиновники не имеют права.

Самым надежным и быстрым вариантом разрешения спорной ситуации по-прежнему остается визит в налоговую. Так нужно действовать, если в ближайшее время предстоит выезд за рубеж. Перед посещением отделения налоговой опять-таки имеет смысл собрать все подтверждающие вашу правоту документы. Для подстраховки сделайте копии. Если приведенных вами доказательств будет достаточно, вас тут же вычеркнут из базы должников.

Материалы по теме 8 детей в семье? Минус транспортный налог на два автомобиля

Сложнее ситуация, если автомобиль был «продан» по доверенности. Пусть юристы и не признают это понятие, но в недалеком прошлом по такой схеме продавали и покупали машины многие. Чтобы решить проблему, нужно найти нынешнего владельца автомобиля (интернет вам в помощь) и убедить его снять машину с учета. Если ваши попытки по каким-либо причинам оказались безуспешными, обращайтесь в ближайшее регистрационное подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации. Вы имеете на это полное право, так как автомобиль юридически по-прежнему принадлежит вам. К заявлению придется приложить объяснительную, что документы и номерá утеряны при передаче машины другому лицу. В этом случае начисленный налог, если он не подлежит амнистии за давностью лет, заплатить, увы, придется, зато налоговая вас по этому вопросу больше не побеспокоит.

Однако не исключено, что в конце года вновь придет требование уплатить этот же налог. Опять возникнет неразбериха из-за очередного сбоя в базах данных или рядовой налоговый инспектор что-то случайно напутает — и вам придется повторять малоприятную процедуру, расплачиваясь за ошибки чиновников своим драгоценным временем и нервами. Не хотите бороться — платите. Не будете платить — привлекут к ответственности. Схема, как наказать обычного гражданина, отработана до мелочей. А вот чиновники опять выйдут сухими из воды. Хотя статью 293 УК РФ «Халатность» никто не отменял.

Фото: Кирилл Кухмарь, Виталий Невар/ТАСС