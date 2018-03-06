Налоговики объясняют ошибки в начислении транспортного налога сбоем при слиянии электронных баз данных в 2014 году. Если налоги или пени начислены до 1 января 2015 года, их спишут автоматически по амнистии. Но чаще это ошибки более поздних периодов, и их приходится исправлять самим налогоплательщикам.
Итак, вы получили из налоговой письмо с требованием уплатить транспортный налог. Помимо налогового уведомления в него вложен бланк заявления для обратной связи, чтобы сообщить о неверно начисленных суммах. Бланк нужно заполнить, указав, что автомобиль утилизирован, угнан, продан или вообще никогда вам не принадлежал, и отправить почтой же обратно в налоговую. Лучше с уведомлением о вручении — так будете уверены, что письмо дошло до адресата. Хотя можно и обычным письмом. Обязательно сохраните квитанцию об оплате почтовых услуг — в спорной ситуации она станет документом, подтверждающим, что вы выполнили обязательства.
Другой способ, более удобный и надежный, - оставить заявление в личном кабинете ФНС на сайте nalog.ru. Для работы в нем нужно получить пароль, обратившись с паспортом в любое отделение налоговой. Или зайти в кабинет через gosuslugi.ru — при условии, что у вас есть на «госуслугах» действующая учетная запись.
Если сохранились справки об угоне, договоры купли-продажи и прочие документы по делу — отлично. Их нужно отсканировать или сфотографировать и приложить к заявлению в виде файла. Это ускорит разбирательство. Если никаких подтверждающих документов нет, налоговики должны сами установить достоверность информации, обратившись в ГИБДД. Органы Госавтоинспекции обязаны предоставлять такие сведения налоговой службе в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ. А гонять налогоплательщика за новыми справками чиновники не имеют права.
Самым надежным и быстрым вариантом разрешения спорной ситуации по-прежнему остается визит в налоговую. Так нужно действовать, если в ближайшее время предстоит выезд за рубеж. Перед посещением отделения налоговой опять-таки имеет смысл собрать все подтверждающие вашу правоту документы. Для подстраховки сделайте копии. Если приведенных вами доказательств будет достаточно, вас тут же вычеркнут из базы должников.
Сложнее ситуация, если автомобиль был «продан» по доверенности. Пусть юристы и не признают это понятие, но в недалеком прошлом по такой схеме продавали и покупали машины многие. Чтобы решить проблему, нужно найти нынешнего владельца автомобиля (интернет вам в помощь) и убедить его снять машину с учета. Если ваши попытки по каким-либо причинам оказались безуспешными, обращайтесь в ближайшее регистрационное подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации. Вы имеете на это полное право, так как автомобиль юридически по-прежнему принадлежит вам. К заявлению придется приложить объяснительную, что документы и номерá утеряны при передаче машины другому лицу. В этом случае начисленный налог, если он не подлежит амнистии за давностью лет, заплатить, увы, придется, зато налоговая вас по этому вопросу больше не побеспокоит.
Однако не исключено, что в конце года вновь придет требование уплатить этот же налог. Опять возникнет неразбериха из-за очередного сбоя в базах данных или рядовой налоговый инспектор что-то случайно напутает — и вам придется повторять малоприятную процедуру, расплачиваясь за ошибки чиновников своим драгоценным временем и нервами. Не хотите бороться — платите. Не будете платить — привлекут к ответственности. Схема, как наказать обычного гражданина, отработана до мелочей. А вот чиновники опять выйдут сухими из воды. Хотя статью 293 УК РФ «Халатность» никто не отменял.
Фото: Кирилл Кухмарь, Виталий Невар/ТАСС
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