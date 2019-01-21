Сколько «лошадей» в налоговыгодном моторе? Проверяем на стенде

Эксклюзивный тест «За рулем» выявил честных автопроизводителей, указывающих реальную мощность дефорсированных специально для России двигателей. Другие оставляют оригинальный софт и «рисуют» нужную мощность в паспортных данных автомобиля. Ну и какой подход вам больше по душе?

Идея этого теста родилась почти случайно. На российском рынке представлено немало машин, для которых производители допускают использование 92‑го бензина. Но и тех, кому положен минимум АИ‑95, достаточно. Изначально мы хотели проверить, как скажется игра с топливом на отдаче моторов, продолжив наши недавние эксперименты с Вестами (ЗР, № 9, 2018). Но результаты первых замеров на профессиональном динамометрическом стенде наших друзей — тюнинг-центра AGP Motorsport — заставили изменить сценарий и состав участников: многие машины выдали совсем не ту мощность, что указывает производитель.

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Подозрения витали в воздухе уже давно. Мы довольно часто замечали, что некоторые участники наших ­сравнительных тестов едут не по заявленным силам бодро.

Закономерность нашлась очень быстро. Львиная доля автомобилей, двигатели которых выдают на зарубежных рынках более 250, но меньше 300 «лошадей», для России получают версии, дефорсированные до 249 сил. Реже аналогичная ситуация встречается с моторами отдачей чуть за 150 л.с. Так покупатель может значительно экономить на ежегодном транспортном налоге — вот производители и колдуют. Например, по ставкам Москвы за машину с 249‑сильным двигателем нужно платить 18 675 рублей, а за 251 «лошадь» — уже 37 650 рублей. Только действи­тельно ли по пути в Россию от «табуна» под капотом отбиваются два-три десятка «голов», или их отнимают только на бумаге?

Актуальные ставки транспортного налога в Москве

Мощность двигателя, л.с. Ставка, ₽/л.с. 71–100 12 101–150 35 151–200 50 201–250 75 свыше 250 150

Двойные стандарты

Без привязки к массе машины мощность двигателя — величина абстрактная, однако именно она, а не крутящий момент и даже не энерговооруженность (количество лошадиных сил на тонну снаряженной массы) воспринимается как ключевой параметр автомобиля. Ею хвалятся перед приятелями, а главное — на ней базируется расчет транспортного налога в нашей стране.

Для измерения мощности двигателя есть два основных стандарта.

Непосредственно на время замеров лучше выйти из бокса: шум в замкнутом пространстве сильно давит на уши. Наблюдать за опытами удобнее через смотровое окно.

Мощность брутто (ее еще называют лабораторной или стендовой) определяют при полностью снятом с мотора навесном оборудовании. Разумеется, такая мощность будет выше реальной, ведь двигатель дышит в полную силу, ему ничто не мешает. Сейчас стендовый стандарт официально не запрещен, но уважающими себя фирмами не применяется, хотя в прошлом веке он был в ходу в США и Японии. Впрочем, когда сопоставляешь заявленную мощность некоторых восточных моделей с их реальными тяговыми возможностями, складывается впечатление, что кое-кто не отказался от лукавого метода. Встречалось такое и в российской практике.

Бокс в ателье AGP Motorsport способен вместить даже крупные автомобили. Зря мы волновались, что Land Cruiser 200 не пройдет по высоте или не войдет на моторный стенд.

Перед началом теста автомобиль надежно ­фиксируют на стенде тросами спереди и сзади.



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Мы хорошо помним впечатляющие показатели впрыскового двигателя ЗМЗ‑406 середины 1990‑х, выдававшего достойные по тем временам 150 л.с. при объеме 2,3 литра. Вот только позже та мощность чудесным образом во всех официальных данных производителя уменьшилась до 130 л.с. «Пропавшие лошади» как раз и стали жертвой перехода от замера мощности брутто к нетто.

Метод нетто используется сейчас повсеместно, ибо он куда ближе к реальной жизни. Испытуемый двигатель в сборе со всем вспомогательным навесным оборудованием устанавливают на стенд и снимают показания с маховика. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585 температура окружающего воздуха должна быть 25 °C, атмосферное давление — 99 кПа. Если лабораторные условия отличаются от стандарта, вводится поправочный коэффициент.

Ролики стенда Dynomax 5000 AWD неподвижны, но благодаря нескольким парам под передние колёса на него можно ставить автомобили с колесной базой длиной до 3300 мм. Компьютер ­строит диаграммы мощности и крутящего момента с колес, корректируя их значения под выходную мощность с маховика. Тип привода машины — любой, главное, чтобы шины были без шипов. Чтобы подопытный автомобиль не перегрелся, установлена система фронтального обдува. Естественно, работает вытяжка выхлопных газов.

Конечно, мы не можем позволить себе демонтировать моторы с машин, но это и не нужно. Мощностные характеристики снимем в AGP Motorsport, где установлен современный мощностной стенд Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, способный принять даже самые крупные внедорожники. Такое оборудование нужно для оценки результатов чип-тюнинга и настройки силовой установки, а мы снимаем на нем характеристики «стоковых» двигателей. Все подопытные — из пресс-парков, заправлены рекомендованным производителем топливом.

Пограничники

Как вы уже поняли, наш выбор пал на модели «пограничной» мощности. Это пять автомобилей с заявленной в России мощностью до 250 л.с., которые выдают в Европе или США заметно больше. За «маломощных» отдувается Citroen C4 с 150‑сильным мотором, с него ­и начинаем.

Несколько минут надрывного рева французского двигателя, и на экране ноутбука высвечиваются показатели — пик пришелся на 155 л.с. Двигатель 1.6 турбо в российской спецификации выдает 150 л.с., в европейской — 165. Судя по всему, французы сохранили оригинальную прошивку мотора. Выходит, покупатель получает чуть больше, чем обещано!

Mazda CX‑9 с двигателем 2.5 турбо в исполнении для России должна выдавать 231 силу, тогда как в США развивает 253 л.с. Взглянув на экран ноутбука, понимаем: тенденция, однако! Японский кроссовер перекрыл российские паспортные данные, но недотянул до заокеанских: 236 л.с.

Третья машина отказалась подтверждать наметившуюся закономерность. Toyota Land Cruiser 200 с дизелем 4.5 при обещанных 249 силах выдал 244. Тут всё по-честному.

Genesis G70 продается в России с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 или 247 л.с. Но в Штатах с нее сняли больше — 255 «лошадей». Уличить в хитрости люксовый седан нам не удалось: график уперся в пик на 240 силах. Чуть меньше заявленного, всё без обмана.

Последними к тестам приступили два представителя Германии. На Audi A5 и BMW X4 стоят двухлитровые бензиновые «четверки» с наддувом. Официальные параметры у них — как под копирку: 252 л.с. в Европе и 249 л.с. у нас. К какой партии примкнут они? Ни к какой! Если Citroen и Mazda превысили заявленные для России показатели, но уложились в «оригинальные» для Франции и США соответственно, то Audi с BMW оставили позади даже немецкие данные! «Пятерка» выдала 260 «лошадей», а X4 развил максимальную мощность 263 л.с. Щедрый подарок владельцам!

Со счетом 4:2 выигрывают те модели, у которых паспортные данные чуть занижены относительно реальных. Похоже, одни компании действительно пишут новые программы управления двигателем, другие же оставляют оригинальный софт и «рисуют» нужную мощность лишь на бумаге. Судя по результатам, такой подход практикуют европейские бренды. Причем не только применительно к России.

Какой вариант попался вам? Ответ можно получить за один визит на сервис. Цикл замеров обойдется в 3000–4000 рублей, зато может появиться повод для гордости. Ну или для разочарования, причину которого при желании можно сравнительно недорого исправить чип-тюнингом.

Мнение специалиста Сергей Агупов, технический директор компании AGP Motorsport При оценке мощностных характеристик стенд первоначально измеряет потери в трансмиссии автомобиля путем холостого выката на максимально прямой передаче (при передаточном отношении трансмиссии, максимально близком к единице). Далее идут рабочие выкаты, непрерывно замеряется крутящий момент при разгоне на той же прямой передаче с 1500–2000 об/мин до отсечки. Затем по диапазону рабочих оборотов производится пересчет мощности и момента из колесных в моторные. Расчет выполняется автоматически электроникой стенда с учетом ранее измеренных стендом потерь в трансмиссии каждого автомобиля. В результате на экране мы видим графические характеристики мощности и момента двигателя. Часто показатели оказываются чуть ниже реализу­емых в дорожных условиях или на моторном стенде автопроизводителя. Ведь, несмотря на наличие мощного вентилятора обдува радиаторов, на мощностном стенде невозможно создать поток набегающего воздуха, как при высоких скоростях на трассе. Двигатель недополучает воздуха и выдает чуть заниженную мощность. Как правило, погрешность лежит в пределах 5% и более заметна при замерах атмосферных двигателей.



А КАК У НИХ?

Тема справедливости расчета транспортного налога в России всплывала неоднократно. Налог в нашей стране рассчитывается исходя из мощности двигателя и зависит от региона регистрации. Схема неидеальная. Мощности двигателей растут непрерывно, и отметка «250 л.с.», после которой сумма налога взлетает до небес, сего­дня легко покоряется любому современному двухлитровому наддувному двигателю, носителем которого может быть и не премиальная модель.

Уже не раз поднимался вопрос о включении транспортного налога в стоимость топлива, что логично: пусть больше платит тот, кто больше ездит. Первый раз акцизы на топливо серьезно подняли в 2010 году — как раз ради того, как нам обещали власти, чтобы отменить несправедливый транспортный налог. В итоге за десять лет топливо в России подорожало более чем вдвое, а транспортный налог отменить «забыли»…

Между тем в других странах со сборами всё очень просто. В США транспортный налог включен в стоимость топлива и слегка варьирует от штата к штату. В среднем составляет 45 центов с литра топлива. Владельцы электромобилей не платят вовсе. Самые низкие ставки — в штатах Джорджия, Вайоминг и Аляска, а самые высокие — в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии.

Во Франции ежегодный транспортный налог отсутствует. Нужно лишь заплатить сбор при покупке автомобиля, который зависит от мощности и количества выбрасываемого углекислого газа.

В Дании налоговые ставки высоки, и их можно разделить на два типа — прямой сбор при регистрации и акцизы на топливо. При регистрации владелец отдает 105% цены машины. Если автомобиль дороже 34 000 крон (примерно 4500 евро), сумма сбора составит уже 180% стоимости машины. В будущем правительство Дании планирует отменить льготы для владельцев электромобилей: их становится всё больше, собираемость налогов падает.

В Испании, по сути, три налога. Есть налог, уплачива­емый при покупке автомобиля (нового или подержанного). Далее идет регистрационный налог, зависящий от экологического класса. И, наконец, транспортный налог — он зависит от региона, расхода топлива, а также от экологического класса. Хороший стимул купить машину посовременнее.

В Китае при покупке уплачивается сбор в размере 10% от цены конкретного автомобиля. Два года назад там ввели дополнительный налог на дорогие автомобили — это еще 10% от цены, причем ежегодно. Так ведется борьба с «расточительностью».

Очень накладно быть автовладельцем ­в Японии. Тоже логично: страна страдает от недостатка территории. Во‑первых, чтобы купить автомобиль, житель Страны восходящего солнца должен представить доказательства владения парковочным местом, которое порой может стоить столько же, сколько и машина. Во‑вторых, при покупке в казну идет 5% от цены автомобиля. В‑третьих, вносится разовый платеж, зависящий от массы и объема двигателя. В‑четвертых, применяется ежегодный транспортный налог. Владельцы машин компакт-класса платят примерно 5000 иен (чуть меньше 3000 рублей). Владельцы внедорожников и полноразмерных легковушек отдают почти в десять раз больше. Вот откуда популярность сверхкомпактных кей-каров!

Для британцев величина ежегодного транспортного налога зависит от нескольких факторов — расхода топлива, года выпуска автомобиля, объема двигателя, массы и даже марки. Но не от мощ­ности двигателя!

Редакция благодарит компанию AGP Motorsport за помощь в подготовке материала.



