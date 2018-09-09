Genesis G70: какой Дженезис вам нужен?

В Европе такой машины нет, а у нас — есть! «За рулем» выяснил, какая из модификаций корейского бизнес-седана Genesis G70 больше всего понравится российским покупателям.

— Это новый Aston Martin?

Супружеская чета из Голландии тормознула рядом, когда я фотографировал G70 у каньона Вердон (это на юге Франции). Бросив свой Audi A6 Avant, они завалили меня вопросами:

— Как не Aston? Эмблема-то похожа! А можно двигатель послушать? А сзади посидеть? А багажник большой?

Пришлось и двигатель завести, и багажник открыть. Каким-то невообразимым образом высоченный голландец даже протиснулся на заднее сиденье — и тут же выскочил оттуда как пробка из бутылки шампанского: слишком тесно!

Мне всё нравится в интерьере, за исключением центрального дисплея: слишком навязчиво торчит из передней панели, страдает устаревшей графикой при высоких разрешениях и скорости отклика — и не позволяет масштабировать и скроллить карту навигации.

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Уехали они слегка расстроенными — Дженезисы пока что не продаются в Европе. А машина им понравилась. Мне тоже. Знакомство с G70 я свел в прошлом году в Корее, а во Францию прилетел, чтобы поездить на машинах в российской спецификации.

На горных серпантинах G70 не безгрешен. Адаптивная подвеска с электронно управляемыми амортизаторами оказалась жестковатой даже в «комфортном» режиме (машин с обычной подвеской не было) — отдавать за нее 120 тысяч рублей я бы не стал. Восьмиступенчатый автомат-тугодум порой выбешивает. Но рулится Genesis очень приятно даже на 18‑дюймовых колесах с шинами Continental ContiSportContact 5, а уж на 19‑дюймовом Мишлене Pilot Sport 4 (версия G70 Sport) — еще лучше, хотя соплатформенный Kia Stinger все равно точнее и азартнее.

В таких затычных поворотах Дженезису слишком тесно, но там, где можно вздохнуть полной грудью, он раскрывает все свои таланты.

Поначалу я рвался за руль 247‑сильной машины — памятуя, что именно такой Stinger понравился мне больше всего. Но оказалось, что и на автобанных прямиках, и на горной вязи 197‑сильный G70 ненамного медленнее. Разница чувствуется, но не настолько она существенна, чтобы переплачивать за более мощную машину. «Почти двести» сил — в самый раз! И цена ниже, и расход поменьше (при активной езде более мощный мотор жрет без зазрения совести). Оптимальный вариант — 197‑сильный G70 Advance за 2 249 000 рублей. Без адаптивной подвески.

Спрос на G70 превзошел ожидания московского представительства концерна Hyundai: в этом году корейцы хотели продать около тысячи машин, но спрос превышает предложение — образовался дефицит, машины приходится ждать! И я понимаю тех, кто положил глаз на G70. Если бы я сейчас выбирал седан этого класса, то главным претендентом на место в гараже стал бы именно Genesis.

Даже у казино «Монте-Карло» G70 как в своей тарелке.

Но если быть откровенным до конца, я остаюсь фанатом заднеприводной версии G70 для американского рынка — со слегка поджатой подвеской, 19‑дюймовыми колесами с шинами Michelin Pilot Sport 4S, мощными тормозами, перекалиброванным усилителем руля и самоблоком, - на которой год назад мне довелось срубить несколько кругов по гоночному треку Inje Speedium, что неподалеку от Сеула. Такой G70 наиболее близок по характеру к агрессивному Стингеру и при этом сохраняет все прочие свои достоинства. Но такой версии у нас нет и не будет. А жаль.