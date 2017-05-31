Корейский соперник «трешки» BMW в России оказался дешевле конкурентов

Бренд Genesis, который компания Hyundai создала для продвижения премиальных моделей, привез в нашу страну седан G70, конкурентами которого станут Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса.

Genesis G70

В нашей стране корейский седан, созданный на самостоятельной заднеприводной платформе, будет предлагаться с двумя 2-литровыми двигателями мощностью 197 и 247 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Полный привод — уже в базе! Трансмиссия HTRAC в случае необходимости перекидывает мгновенно крутящий момент с задних колес на передние.

Конечно, на рынке, особенно нашем, модели Genesis G70 придется конкурировать не только и не столько с BMW 3-й серии, но и с машинами массовых марок, такими как Kia Stinger и Toyota Camry. Тем интереснее, что цена у машины получилась конкурентоспособной: базовая версия Premier предлагается за 1 949 000 рублей. Это почти на 200 тыс. дешевле самой доступной заднеприводной «трешки» BMW и на 50 тыс. дороже Kia Stinger.

Genesis G70

При этом уже на старте корейский седан неплохо оснащен: 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, обивка кресел кожзамом, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, 18-дюймовые колеса.

Доплатив 50 тыс. рублей, можно получить комплектацию Elegance, где появляются светодиодные фары и регулировка длины подушки сиденья водителя.

Самый же доступный вариант Genesis G70 с 247-сильным двигателем называется Advance (2 399 000 рублей) и имеет навигацию, обогрев руля и задних сидений, электромеханический стояночный тормоз, беспроводную зарядку для смартфона.

Genesis G70

В топовой комплектации Supreme (2 709 000 и 2 959 000 рублей для двигателей мощностью 197 и 247 л.с. соответственно) есть вообще все, что можно желать от премиума: отделка натуральной кожей наппа, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора с помощью камер, проектор показателей на лобовое стекло, 19-дюймовые колеса и многое другое.

Genesis G70

Особняком стоит комплектация Sport (2 899 000 рублей) предлагаемая только с мощным двигателем. Здесь нет комплекса систем безопасности (система экстренного автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, автопереключение света фар с дальнего на ближний). Но имеются тормоза Brembo, разноразмерные шины (225/40 спереди и 255/35 сзади), у водительского сиденья появилась регулировка боковой поддержки с автоматическим режимом, в котором в поворотах сиденье усиливает поддержку с одной стороны, иные вставки в салоне и на кузове.

Цены и комплектации на Genesis G70

2.0 (197 л.с.) AWD, руб. 2.0 (247 л.с.) AWD, руб. Premier 1 949 000 Elegance 1 999 000 Advance 2 249 000 2 399 000 Sport 2 899 000 Supreme 2 709 000 2 959 000

Но даже богатое оснащение седана, его яркий облик, в котором нет ни грамма азиатчины, и более доступная цена вряд ли заставят поклонников автомобилей «большой немецкой тройки» пересмотреть свои взгляды. А вот у Jaguar XE, Infiniti Q50 и Lexus IS появляется серьезный соперник. Да и те, кто смотрел на богатые версии Toyota Camry, могут приглядеться. Ведь японский седан идет только в переднеприводном исполнении.

Мы уже успели протестировать новый Genesis G70.

В Нью-Йорке марка показала концепт Essentia, который создавался в том числе двумя русскими дизайнерами.

Фото: Genesis

Видео: «За рулем»