Суперкар Genesis. Его рисовали выходцы из России и Азербайджана

Принадлежащий Hyundai корейский премиальный бренд Genesis представил на автосалоне в Нью-Йорке концептуальное купе Essentia класса Gran Turismo, которое станет серийным через два года.

В декабре 2016 года «За рулем» сообщал о том, что российский автодизайнер Александр Селипанов, работавший над обликом гиперкара Bugatti Chiron, перешел в Genesis. Концепткар Essentia — один с первых плодов его творчества в корейской компании, но вместе с ним над машиной трудились еще один россиянин Арсений Костромин и азербайджанец Самир Садыхов. Что за машина у них получилась, давайте посмотрим в галерее. Бонусом прилагаем стильный видеоклип с ночной поездкой купе Genesis Essentia по улицам Нью-Йорка.

Суперкар Genesis. Его рисовали выходцы из России и Азербайджана

  • В апреле в России начнутся продажи среднеразмерного седана Genesis G70, построенного на той же платформе с продольным расположением силового агрегата, что и фастбек Kia Stinger.
  • Любопытно, что в 2016 году на автосалоне в Дели также был представлен концепткар по имени Essentia, только это не Genesis, а бюджетный седанчик Chevrolet.

Фото, видео: Genesis

Суперкар Genesis. Его рисовали выходцы из России и Азербайджана
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