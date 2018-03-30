Суперкар Genesis. Его рисовали выходцы из России и Азербайджана

Kia Rio X-Line из парка ЗР: а какой расход? Кросс-хэтчи начали приживаться в России недавно, а ведь форм-фактор очень удачный: вместе с кроссоверными практичностью и клиренсом ты получаешь все легковые повадки. И все же, чем кросс-хэтч Kia Rio X-Line отличается от соплатформенного кроссовера Hyundai Creta? Автобус на тот свет: почему на наших дорогах одни старики В фильме «Армагеддон», где Брюс Уиллис спасает планету от здоровенного метеорита, есть забавный фрагмент: американские спасители человечества между делом залетают на «русскую космическую станцию». И, конечно же, хихикают: мол, станция находится здесь уже 11 лет — у нас даже автомобили раньше выбрасывают… Самые популярные машины на вторичке. И это не кроссоверы! Бум кроссоверов, который сегодня можно наблюдать на рынке новых машин, до вторички не дошел. Здесь бестселлерами по-прежнему являются седаны, что в значительной степени отражает структуру российского автопарка. Впрочем, большинство потребителей бэушек и сами не хотят пересаживаться с четырехдверок. Какие модели седанов с пробегом являются сегодня наиболее популярными и ликвидными?