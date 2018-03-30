Суперкар Genesis. Его рисовали выходцы из России и Азербайджана

В декабре 2016 года «За рулем» сообщал о том, что российский автодизайнер Александр Селипанов, работавший над обликом гиперкара Bugatti Chiron, перешел в Genesis. Концепткар Essentia — один с первых плодов его творчества в корейской компании, но вместе с ним над машиной трудились еще один россиянин Арсений Костромин и азербайджанец Самир Садыхов. Что за машина у них получилась, давайте посмотрим в галерее. Бонусом прилагаем стильный видеоклип с ночной поездкой купе Genesis Essentia по улицам Нью-Йорка.
- В апреле в России начнутся продажи среднеразмерного седана Genesis G70, построенного на той же платформе с продольным расположением силового агрегата, что и фастбек Kia Stinger.
- Любопытно, что в 2016 году на автосалоне в Дели также был представлен концепткар по имени Essentia, только это не Genesis, а бюджетный седанчик Chevrolet.
Фото, видео: Genesis
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