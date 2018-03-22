Genesis G70 спешит в Россию

Известна дата выхода на российский рынок среднеразмерного премиального седана, а по совместительству «брата» другой корейской модели — фастбека Kia Stinger. Впрочем, внешне автомобили абсолютно разные.

Официально новый полноприводный седан корейской марки будет представлен широкой публике 12 апреля 2018 года.

В G70 притягивает внимание крупная фирменная решетка радиатора, замысловатые линии колодцев противотуманок и расходящиеся линии дневных ходовых огней. Интерьер у седана Genesis G70 нарочито старомоден, приборы стрелочные. Из новомодных решений только площадка для индуктивной зарядки смартфонов.

На российском рынке автомобилю предстоит соревноваться с таким грандами, как Infiniti Q50, Jaguar XE или Lexus IS. Предположительно и цены будут сопоставимыми. Напомним, что стоимость корейского аналога, модели Kia Stinger, начинается от 1 899 900 рублей.

У G70 продольное расположение силового агрегата и такое же шасси с задней многорычажкой и рулевой рейкой с переменным шагом и сидящим на ней электроусилителем, как и у фастбека Kia Stinger. Моторы тоже общие: бензиновые 2.0T (255 л.с.) и V6 3.3T (370 л.с.) и 2-литровый 202‑сильный турбодизель, все они агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом.

Со старшим из двигателей G70 способен разогнаться до сотни за 4,7 секунды. Для сравнения, Kia Stinger делает это за 4,9 секунды. Ранее в представительстве марки говорили, что все Дженезисы в России будут исключительно полноприводными, а значит, и модели G70 не избежать этой участи.

Первый тест-драйв автомобиля Genesis G70 уже совершил наш главный редактор и полагает, что если бы Дженезис привезли на российский рынок еще и в версии с задним приводом и механической коробкой передач, то покупателей у него могло бы быть больше.

Продажи фастбека Kia Stinger стартовали в России в марте этого года.



Фото: Hyundai