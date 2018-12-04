Для чего владельцу нужно знать параметры своего автомобиля

Информация о динамике, мощности и высоте дорожного просвета не нужна покупателю автомобиля: такое мнение было высказано в ходе обсуждения статьи «5 параметров, о которых производители всегда врут», опубликованной на сайте «За рулем». Давайте поспорим!

Вопрос по материалу «5 параметров, о которых производители всегда врут». Речь шла о динамике, мощности и клиренсе. А не считаете ли вы, что современному покупателю по большому счету до всего этого нет никакого дела? Он просто приобретает приглянувшийся автомобиль…

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Нет, я так не считаю. Даже не очень сведущие люди поймут значение дорожного просвета и сделают для себя определенные выводы. Почти все смогут оценить и мощность — хотя бы с целью понять, каким будет налог.

Заводы, сообщая характеристики моделей, ориентируются в первую очередь на здравомыслящих людей, которые выбирают автомобиль под конкретные задачи, с учетом личных предпочтений. Хотя, конечно, идеальный покупатель — тот, кто ищет «красный BMW с автоматом», не интересуясь подробностями. Таких пока немного, но маркетинг не стоит на месте.

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