Для чего владельцу нужно знать параметры своего автомобиля

Вопрос по материалу «5 параметров, о которых производители всегда врут». Речь шла о динамике, мощности и клиренсе. А не считаете ли вы, что современному покупателю по большому счету до всего этого нет никакого дела? Он просто приобретает приглянувшийся автомобиль…
Нет, я так не считаю. Даже не очень сведущие люди поймут значение дорожного просвета и сделают для себя определенные выводы. Почти все смогут оценить и мощность — хотя бы с целью понять, каким будет налог.
Заводы, сообщая характеристики моделей, ориентируются в первую очередь на здравомыслящих людей, которые выбирают автомобиль под конкретные задачи, с учетом личных предпочтений. Хотя, конечно, идеальный покупатель — тот, кто ищет «красный BMW с автоматом», не интересуясь подробностями. Таких пока немного, но маркетинг не стоит на месте.
У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!
Читать комментарии (4)