Транспортный налог: что делать, если в нем ошибка

Нередко налоговая инспекция направляет автовладельцам уведомления об уплате транспортного налога, в которых указаны неверная налоговая ставка или некорректный период владения автомобилем. Бывают ситуации, когда с вас и вовсе просят налог за транспортное средство, которое давно числится в угоне или продано. Как вести себя в таких случаях?

Как рассчитывается транспортный налог

Прежде всего, нужно понимать, из чего складывается транспортный налог, а также своевременно отслеживать все законодательные изменения в этой области.

Для расчета транспортного налога необходимо учесть налоговую базу, исходя из:

мощности двигателя (лошадиных сил);

размера доли в праве собственности на транспортное средство (машина целиком и полностью принадлежит вам или вы являетесь лишь совладельцем);

налоговой ставки, которая устанавливается законами субъектов РФ в расчете на одну лошадиную силу (в случае отсутствия такого закона необходимо применить ставку, указанную в Налоговом кодексе РФ).

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Также важно учесть период, за который рассчитан налог. Для расчета транспортного налога берется весь месяц нахождения транспортного средства на учете. При этом, если транспортное средство было снято с учета до 15-го числа месяца (включительно), то месяц снятия автомобиля с учета не включается в расчет налога.

С 2018 года по некоторым дорогим автомобилям снижен коэффициент для расчета транспортного налога (так называемый налог на роскошь). Ранее для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей включительно применялись три коэффициента, которые зависели от возраста машины. Если с года выпуска автомобиля прошло от двух до трех лет, коэффициент был равен 1,1. Если прошло от одного года до двух лет — 1,3. И если прошло не более года, то действовал поправочный коэффициент 1,5. Теперь в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей включительно и не старше трех лет применяется коэффициент 1,1. Это правило действует с 7 марта 2018 года (переходных положений предусмотрено не было).

Ознакомиться со списком транспортных средств стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей можно на официальном сайте Минпромторга России. Обычно данный перечень публикуется ежегодно не позднее 1 марта (актуальная на момент публикации редакция перечня доступна по ссылке).

Audi TT RS Coupe

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Для примера рассчитаем транспортный налог, который будет оплачен в 2018 году для автомобиля Audi TT RS Coupe при следующих условиях:

мощность двигателя равна 400 л.с.;

собственник один;

налоговая ставка — 150 руб./л.с.;

автомобиль поставлен на учет 05.11.2017 г. (значит, был зарегистрирован два полных месяца из 12);

автомобиль выпущен в 2017 году, его стоимость составляет 4 170 000 рублей%

включен в упомянутый выше перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб.

Формула расчета транспортного налога за 2017 год:

400 x 1 x 150 x 2/12 x 1,1 = 11 000 руб.

После того как вы произведете самостоятельно расчет транспортного налога, сверьтесь с данными, которые указаны в налоговом уведомлении. Если какие-то из них неверны или полученный вами результат расчета не совпадает с расчетом налогового органа, обратитесь в налоговую инспекцию с заявлением о перерасчете транспортного налога. В шапке укажите ФИО заявителя, адрес регистрации, а также данные налоговой инспекции. Далее по тексту указывайте обстоятельства дела и верный расчет транспортного налога, а также причину того, почему ваш расчет не совпадает с расчетом налоговой инспекции. Затем просите пересмотреть расчет налоговой инспекции.

Если вы имеете право на льготу, которая не была учтена при расчете налога, направьте заявление в налоговую инспекцию о перерасчете транспортного налога с учетом льготы. К заявлению будет нелишне приложить копии документов, подтверждающих льготу.

Важно: транспортный налог оплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом).

Если автомобиль был продан, а налог на него пришел

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Если вы продали транспортное средство, но вам ошибочно пришло налоговое уведомление, подайте заявление в налоговую инспекцию о необходимости перерасчета. Сделать это можно как лично в территориальном налоговом органе, так и через личный кабинет на сайте nalog.ru (потребуется заранее получить логин и пароль для доступа в той же самой налоговой инспекции). Часто ошибки возникают из-за того, что в налоговом органе отсутствует информация об изменении регистрационных данных о проданном автомобиле. Новый собственник обязан обратиться в ГИБДД с заявлением о переходе права собственности и изменении регистрационных данных в течение десяти суток со дня приобретения транспортного средства. Если он этого не сделал, то вам следует обратиться с заявлением в ГИБДД о прекращении регистрации транспортного средства. Приложите к нему копии документов, подтверждающих сделку (договор купли-продажи), и не забудьте указать, что просите ГИБДД уведомить налоговую инспекцию о снятии транспортного средства с регистрации.

Если автомобиль был угнан, а налог на него пришел

Если транспортное средство было угнано, то необходимо обратиться в органы внутренних дел с заявлением об угоне автомобиля. На основании заявления будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона. Транспортное средство, находящееся в угоне, не является объектом налогообложения. Если вашу машину не найдут, вы можете направить заявление в ГИБДД о прекращении регистрации транспортного средства. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, в течение десяти рабочих дней со дня прекращения регистрации транспортного средства направят информацию в налоговую инспекцию. Однако не будет лишним самостоятельно направить туда заявление о перерасчете транспортного налога, приложив копии документов, подтверждающих угон (копию справки об угоне автомобиля или о возбуждении уголовного дела).

Текст: Алина Дмитриева, юрисконсульт компании «Мой Семейный Юрист»

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