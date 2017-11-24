Для уплаты налога на машину остается неделя. А если я не успею?

До 1 декабря физическим лицам необходимо уплатить налоги на имущество. В том числе и транспортный. Как узнать его размер, куда обращаться, если не пришло уведомление, какая ответственность грозит за неуплату? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Кто должен платить транспортный налог?

Согласно статье 357 Налогового кодекса РФ (далее — НК) транспортный налог должны уплачивать физические и юридические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства). Исключение составляют:

легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, используемые для производства сельскохозяйственной продукции;

угнанные и находящиеся в розыске транспортные средства и др.

Полный список содержится в ч. 2 ст. 358 НК.

Нас, конечно же, в первую очередь интересуют автомобили.

Базовые ставки транспортного налога зависят от мощности автомобиля и варьируются от 2,5 до 15 рублей за каждую лошадиную силу. При этом законами субъектов Российской Федерации они могут быть увеличены в 10 раз.

Как рассчитывается транспортный налог?

Транспортный налог рассчитывается как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки за определенный период. Налоговая база для транспортных средств, имеющих двигатели, — мощность двигателя в лошадиных силах. Налоговые ставки для автомобилей также зависят от мощности двигателя и выражаются в рублях за каждую лошадиную силу:

до 100 л.с. включительно — 2,5 рубля

свыше 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 рубля

свыше 150 до 200 л.с. включительно — 5 рублей

свыше 200 до 250 л.с. включительно — 7,5 рублей

свыше 250 л.с. — 15 рублей.

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Эти ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Как вы догадываетесь, в большинстве регионов страны они, конечно же, увеличены. Во многих — на максимально допустимую величину. К примеру, в Москве за автомобиль мощностью 150 л.с. налог за прошедший налоговый период составит 5250 рублей.

Помимо этого для легковых автомобилей средней стоимостью свыше 3 млн рублей (их перечень утверждается Минпромторгом) исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента (от 1,1 до 3). Речь идет о так называемом налоге на роскошь.

Налоговый период — календарный год, то есть 12 месяцев. Если вы поставили на учет/сняли с учета автомобиль в течение налогового периода, то исчисление налога будет производиться лишь за тот период, когда вы владели транспортным средством, и, соответственно, налог вы заплатите меньше. При этом с прошлого года действует нововведение, согласно которому если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) автомобиля не учитывается при определении размера налога. Это означает, что платить за этот месяц не придется.

Самостоятельно рассчитать транспортный налог вы можете с помощью специального калькулятора на сайте Федеральной налоговой службы.

Рассчитать сумму транспортного налога вы можете самостоятельно. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте ФНС.

Как узнать, что налог начислен?

Минимум за 30 рабочих дней до окончания срока уплаты транспортного налога вы должны были получить уведомление из налогового органа (статья 52 НК) вместе с квитанцией для оплаты. В нем должны быть указаны следующие сведения: сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, а также срок уплаты налога. Если на вас зарегистрировано несколько транспортных средств, то в налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам.

Само налоговое уведомление может быть передано вам различными способами: лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Учтите, если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, то бумажные уведомления приходить не будут.

Если транспортное средство продано, а налог все равно приходит, то идти разбираться надо не в налоговую, а в ГИБДД. Ведь все сведения Федеральная налоговая служба получает от регистрационных подразделений. То же самое касается и случаев, когда автомобиль угнан.

Что делать, если уведомление не прислали?

Причин, почему вы не получили уведомление, может быть несколько: органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, не передали соответствующие сведения в налоговую, банальная ошибка или сбой в работе почты. Ведь чаще всего налоговый орган отправляет уведомление именно заказным письмом по почте. Радоваться тому, что не получили уведомление, не стоит, ведь сведения рано или поздно дойдут, ошибку устранят и налог вам доначислят. Учтите, что налоговая служба имеет право исчислять его за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Это означает, что в случае какого-либо сбоя вы можете получить сейчас уведомление с требованием уплатить транспортный налог аж за 2014 год, так как в этом году мы платим налог за прошедший 2016 год.

Еще один важный момент: если налоговое уведомление вам отправили по почте заказным письмом, но оно где-то затерялось или вы просто не стали его получать, то по истечении шести дней с даты направления заказного письма оно считается полученным (ч. 4 ст. 52 НК).

Уведомление о необходимости уплаты транспортного налога вместе с квитанцией налоговая служба обязана отправить вам минимум за 30 рабочих дней до окончания срока уплаты транспортного налога (1 декабря).

Поэтому, если вы уведомление не получили, но знаете и понимаете, что должны были, советую обратиться в местную налоговую с просьбой выдать его повторно. Или зайти в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru или на сайт госуслуг, если вы там зарегистрированы. Также можно уточнить реквизиты местного налогового органа, самостоятельно рассчитать налог, заполнить квитанцию и оплатить ее.

Что будет, если транспортный налог не заплатить?

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Арест вам не грозит. Но налог перейдет в разряд задолженностей, и за каждый день просрочки вам будут начислять пени из расчета 1/300 от общей ставки рефинансирования, актуальной на момент уплаты налога. Несмотря на кажущуюся суровость формулировки, сумма получается небольшой — к примеру, за тот же 150-сильный автомобиль, зарегистрированный в Москве, за месяц набежит всего около 30 рублей. Хуже другое — если сумма задолженности превышает 3000 рублей, налоговая служба может наложить на вас штраф в размере 20–40% от суммы задолженности (ст. 122 НК РФ) и обратиться в суд — правда, отправив вам перед этим соответствующее уведомление. После получения из суда исполнительного листа дело передадут в Службу судебных приставов, а вот у нее уже возможностей для взыскания куда больше: начиная с блокировки банковского счета и заканчивая наложением ареста на имущество (тот же автомобиль). В общем, до этого момента лучше не доводить.

Фото: АГН «Москва», depositphoto.com, Антон Вергун/ТАСС