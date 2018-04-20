5 параметров, о которых производители всегда врут

Шкалы спидометров размечают так, что некоторые числа, означенные на них, недостижимы в реальности. К сожалению, это не единственный случай, когда заводы предоставляют нам сомнительные данные.

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За подтасовку данных о составе выхлопа дизельных моторов концерн Volkswagen очень жестко наказали, притом что выхлоп чуть ли не последний в списке параметров, интересующих покупателей. В России, кажется, он вообще никого не интересует, даже в процессе получения диагностической карты. Многие производители не считают нужным сообщать публике данные о выхлопе. Похоже, содержание окиси углерода и прочей дряни беспокоит только чиновников из контролирующих инстанций.

Но есть множество других данных — и часть из них крайне важна покупателям. Это потребительские качества, на выпячивании которых строится маркетинговая политика производителей. Чиновники на них подчас не обращают внимание, и это позволяет заводам виртуозно жонглировать некоторыми цифрами. Какими именно?

Расход топлива

В ряде стран чиновники отслеживают и расход — и иногда заводам приходится «отвечать за базар». В частности, на скамье подсудимых побывали Hyundai и Kia, Mitsubishi и Suzuki (у России, кстати, к ним никаких претензий никогда не было). И тот расход, за который они пострадали, выявлен в лабораторных условиях и недостижим в реальной эксплуатации.

А вот бельгийская экологическая организация Transport & Environment провела длительные исследования и установила, что разница между заводскими данными среднего расхода топлива и реальным расходом с 2001 по 2013 год увеличилась с 8 до 31 процента. В четыре раза! В числе мировых лидеров по «нереальности данных» BMW, Ford, GM, Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot/Citroen и Toyota. А возглавил турнирную таблицу всеми уважаемый Mercedes-Benz с результатом почти 40%.

Два года назад концерн PSA измерил реальный расход топлива у тридцати моделей. И честно поведал, что машины потребляли в среднем на 50% больше, чем при сертификационных испытаниях.

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На отчет бельгийцев отреагировала только общественность. Заводы продолжают измерять расход в стерильных лабораториях — без ветра, с самым лучшим топливом и маслом, по особым методикам, имитирующим различные режимы движения (трасса, город, смешанный цикл). А чиновники в таких же условиях проверяют заявленные результаты. Почему не на улице или хотя бы дорогах полигонов? Потому что улица не обеспечивает одинаковость условий для повторяемых опытов.

В общем, читая в автосалоне табличку, где указан расход 8 л/100 км, мысленно добавляйте к этой величине еще литра два-три. Это и будет та цифра, которую получится достичь при неспешной и рациональной езде. А бортовые трип-компьютеры… Если хотите спать спокойнее, никогда не делите залитые в бак литры на пройденное расстояние.

Объем багажника

Те, кто внимательно читает наши статьи, неминуемо должны были заметить: результаты, полученные при замерах объема багажников силами редакции, никогда не совпадают с заводскими! Как так получается?

Заводы используют разные методики измерений. В Европе принята система VDА: багажник наполняют брусками размером 200х100х50 мм (объем такого бруска — 1 л). Само собой, предельно тщательно и рационально, стараясь заполнить максимальный объем. Американская система SAE предусматривает наполнение багажника предметами, формой и объемом имитирующими обычные чемоданы, коробки, сумки для гольфа и т.п. Понятно, что чем мельче попугаи, тем полнее заполнится удав — неиспользованных зазоров остается меньше.

Редакция многие годы применяет промежуточный вариант, заимствованный у полигона НИЦИАМТ: бруски фиксированного объема 4 и 8 л, но различные по форме. Само собой, у нас багажники выходят несколько меньше, чем измеренные по VDA — это логично.

Некоторые заводы хотя бы указывают, по какой методике измерен объем багажника. А некоторые даже это не считают нужным, просто приводят некие величины.

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Мы провели сотни замеров. Была пара феноменальных случаев, когда наш результат оказался чуть выше заявленного (например, у Датсуна mi-DO). Но в большинстве заводы намеряют значительно больше, чем мы. Обычное превышение — в диапазоне 40–100 л, но иногда доходит аж до 150 л! Подобные переборы затруднительно списать на погрешность измерений. Даже если у багажника какая-то очень заковыристая форма.

Выходит, что заводы и тут обеспечивают своей продукции данные, несколько отличающиеся от действительных — почти всегда в выгодную заводам сторону. Пользуясь тем, что конкретный покупатель не станет измерять объем багажника, а контролирующие инстанции к этому показателю совершенно равнодушны. Он не востребован ни на таможне, ни в налоговых органах, ни при сертификации.

Мощность двигателя

Для россиян это важный рыночный параметр, так как по нему исчисляют транспортный налог. Производители в курсе, что у нас при пересечении установленных отметок серьезно меняется налоговая ставка. И нередко сообщают о дефорсировании моторов специально для российского рынка: например, вместо 165 в России будут продавать 149. Сообщают или внедряют? Хороший вопрос!

Мощность, похоже, имеет значение только для налогово-страховых органов. А для всех остальных это просто условный ориентир — все равно лошадиные силы увязнут во всяких нейтрализаторах и вариаторах…

Производить какие-то действия с электроникой, управляющей двигателем, не обязательно. Достаточно пересчитать мощность по другой методике. У Германии, Японии, США, России — разные стандарты. Все прибегают к поправочным коэффициентам, которые учитывают отклонения от установленных нормативами температуры воздуха, влажности, атмосферного давления и т.д. Эти коэффициенты у всех различны. И измеряют мощность на различных стендах, снимая показания, например, с колес либо маховика. Результаты при разных методах и стендах всегда будут различаться — для одного и того же мотора. А финальный разброс при различных способах замеров мощности может превышать 5%. Для дизелей еще больше.

В конечном итоге даже сведущие люди с ходу не скажут, что именно указано в наших свидетельствах о регистрации — мощность брутто или мощность нетто? Получена она инерционным замером или замером в режиме динамической нагрузки? А самое печальное, что когда мы видим в паспорте 106 л.с., то понимаем: завод вполне мог для данного мотора зафиксировать и 99,9 паспортных сил. Если бы захотел.

Дорожный просвет

Российские нормативы определяют, что дорожный просвет — это расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. В «центральную часть», если не вдаваться в подробности, не попадают брызговики, пороги и элементы подвески, но попадают бамперы, выхлопная система, поддон картера двигателя, коробка передач и задний редуктор.

Наше традиционное понимание дорожного просвета радикально отличается от некоторых зарубежных вариантов толкования. Это позволяет приводить цифры, далекие от «российской истины».

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Далее опять изучаем зарубежные порядки. По российским правилам, автомобиль должен быть загружен до максимально разрешенной полной массы. А по японским — замеры геометрических параметров производят на автомобиле в снаряженном состоянии, то есть без груза и пассажиров. Есть и другие варианты: фирма Peugeot, например, в качестве дорожного просвета указывает расстояние от порогов до земли. Неудивительно, что заявленный заводом просвет модели 5008 при замерах по-нашенски теряет 40 мм!

Также нет никаких сомнений, что заводы измеряют «геометрию» при снятой защите двигателя (это может дать выигрыш в пару сантиметров) и, вероятно, на самых высоких шинах из всего рекомендованного диапазона для данной модели. В общем, спрашивать у менеджера в автосалоне про дорожный просвет абсолютно бессмысленно — величина, которую он вам назовет, может оказаться абсолютно абстрактной.

Разгон до сотни

Не совсем понятно, кем вообще востребованы точные данные о динамике разгона. Разве что стритрейсерами, да и то вряд ли. Но так уж повелось: все заводы исправно сообщают покупателям показатели разгона до сотни — для комплектаций с разными моторами и трансмиссиями. А среди производителей спорткаров вообще идет негласное заочное состязание по заявленной динамике разгона.

Чтобы публика не сомневалась в разгонной динамике автомобилей, часто устраивают всевозможные шоу. Например, сопоставление автомобиля BMW со спидвейным мотоциклом. Причем BMW оказывается быстрее.

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Можно ли верить приведенным заводами цифрам? В принципе, да. Но с учетом того, что указанные результаты достигнуты профессиональными испытателями в тепличных условиях полигона: с идеальным асфальтом, новыми фильтрами и шинами (той размерности, которая дает наилучший результат при разгоне), идеально подготовленными агрегатами, закрытыми форточками, выключенными фарами и т.д.

Испытатели ЗР сотни раз проверяли тестовые автомобили на соответствие заводским данным по динамике разгона, в том числе на динамометрической дороге полигона и с участием настоящих профессионалов. Лишь в отдельных случаях цифры более-менее близки. Гораздо чаще — почти всегда! — куда-то пропадает секунда-другая-третья. То ли шины не те, то ли бензин…

* * *

Будучи мальчишками, мы искренне считали, что машина может разогнаться до того значения, что указано в калибровке спидометра. Примерно такое же отношение, став уже взрослыми людьми, многие сохраняют и к заводским данным о разгонной динамике. К сожалению, в реальности не только динамика — лишь красивая «калибровка», сделанная для привлечения внимания покупателей. А зная об этом, проще жить.