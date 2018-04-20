5 параметров, о которых производители всегда врут

Шкалы спидометров размечают так, что некоторые числа, означенные на них, недостижимы в реальности. К сожалению, это не единственный случай, когда заводы предоставляют нам сомнительные данные.

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За подтасовку данных о составе выхлопа дизельных моторов концерн Volkswagen очень жестко наказали, притом что выхлоп чуть ли не последний в списке параметров, интересующих покупателей. В России, кажется, он вообще никого не интересует, даже в процессе получения диагностической карты. Многие производители не считают нужным сообщать публике данные о выхлопе. Похоже, содержание окиси углерода и прочей дряни беспокоит только чиновников из контролирующих инстанций.

Но есть множество других данных — и часть из них крайне важна покупателям. Это потребительские качества, на выпячивании которых строится маркетинговая политика производителей. Чиновники на них подчас не обращают внимание, и это позволяет заводам виртуозно жонглировать некоторыми цифрами. Какими именно?

Расход топлива

В ряде стран чиновники отслеживают и расход — и иногда заводам приходится «отвечать за базар». В частности, на скамье подсудимых побывали Hyundai и Kia, Mitsubishi и Suzuki (у России, кстати, к ним никаких претензий никогда не было). И тот расход, за который они пострадали, выявлен в лабораторных условиях и недостижим в реальной эксплуатации.

А вот бельгийская экологическая организация Transport & Environment провела длительные исследования и установила, что разница между заводскими данными среднего расхода топлива и реальным расходом с 2001 по 2013 год увеличилась с 8 до 31 процента. В четыре раза! В числе мировых лидеров по «нереальности данных» BMW, Ford, GM, Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot/Citroen и Toyota. А возглавил турнирную таблицу всеми уважаемый Mercedes-Benz с результатом почти 40%.

Два года назад концерн PSA измерил реальный расход топлива у тридцати моделей. И честно поведал, что машины потребляли в среднем на 50% больше, чем при сертификационных испытаниях.
Два года назад концерн PSA измерил реальный расход топлива у тридцати моделей. И честно поведал, что машины потребляли в среднем на 50% больше, чем при сертификационных испытаниях.

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На отчет бельгийцев отреагировала только общественность. Заводы продолжают измерять расход в стерильных лабораториях — без ветра, с самым лучшим топливом и маслом, по особым методикам, имитирующим различные режимы движения (трасса, город, смешанный цикл). А чиновники в таких же условиях проверяют заявленные результаты. Почему не на улице или хотя бы дорогах полигонов? Потому что улица не обеспечивает одинаковость условий для повторяемых опытов.

В общем, читая в автосалоне табличку, где указан расход 8 л/100 км, мысленно добавляйте к этой величине еще литра два-три. Это и будет та цифра, которую получится достичь при неспешной и рациональной езде. А бортовые трип-компьютеры… Если хотите спать спокойнее, никогда не делите залитые в бак литры на пройденное расстояние.

Объем багажника

Те, кто внимательно читает наши статьи, неминуемо должны были заметить: результаты, полученные при замерах объема багажников силами редакции, никогда не совпадают с заводскими! Как так получается?

Заводы используют разные методики измерений. В Европе принята система VDА: багажник наполняют брусками размером 200х100х50 мм (объем такого бруска — 1 л). Само собой, предельно тщательно и рационально, стараясь заполнить максимальный объем. Американская система SAE предусматривает наполнение багажника предметами, формой и объемом имитирующими обычные чемоданы, коробки, сумки для гольфа и т.п. Понятно, что чем мельче попугаи, тем полнее заполнится удав — неиспользованных зазоров остается меньше.

Редакция многие годы применяет промежуточный вариант, заимствованный у полигона НИЦИАМТ: бруски фиксированного объема 4 и 8 л, но различные по форме. Само собой, у нас багажники выходят несколько меньше, чем измеренные по VDA — это логично.

Некоторые заводы хотя бы указывают, по какой методике измерен объем багажника. А некоторые даже это не считают нужным, просто приводят некие величины.
Некоторые заводы хотя бы указывают, по какой методике измерен объем багажника. А некоторые даже это не считают нужным, просто приводят некие величины.

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Мы провели сотни замеров. Была пара феноменальных случаев, когда наш результат оказался чуть выше заявленного (например, у Датсуна mi-DO). Но в большинстве заводы намеряют значительно больше, чем мы. Обычное превышение — в диапазоне 40–100 л, но иногда доходит аж до 150 л! Подобные переборы затруднительно списать на погрешность измерений. Даже если у багажника какая-то очень заковыристая форма.

Выходит, что заводы и тут обеспечивают своей продукции данные, несколько отличающиеся от действительных — почти всегда в выгодную заводам сторону. Пользуясь тем, что конкретный покупатель не станет измерять объем багажника, а контролирующие инстанции к этому показателю совершенно равнодушны. Он не востребован ни на таможне, ни в налоговых органах, ни при сертификации.

Мощность двигателя

Для россиян это важный рыночный параметр, так как по нему исчисляют транспортный налог. Производители в курсе, что у нас при пересечении установленных отметок серьезно меняется налоговая ставка. И нередко сообщают о дефорсировании моторов специально для российского рынка: например, вместо 165 в России будут продавать 149. Сообщают или внедряют? Хороший вопрос!

Мощность, похоже, имеет значение только для налогово-страховых органов. А для всех остальных это просто условный ориентир — все равно лошадиные силы увязнут во всяких нейтрализаторах и вариаторах…
Мощность, похоже, имеет значение только для налогово-страховых органов. А для всех остальных это просто условный ориентир — все равно лошадиные силы увязнут во всяких нейтрализаторах и вариаторах…

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Производить какие-то действия с электроникой, управляющей двигателем, не обязательно. Достаточно пересчитать мощность по другой методике. У Германии, Японии, США, России — разные стандарты. Все прибегают к поправочным коэффициентам, которые учитывают отклонения от установленных нормативами температуры воздуха, влажности, атмосферного давления и т.д. Эти коэффициенты у всех различны. И измеряют мощность на различных стендах, снимая показания, например, с колес либо маховика. Результаты при разных методах и стендах всегда будут различаться — для одного и того же мотора. А финальный разброс при различных способах замеров мощности может превышать 5%. Для дизелей еще больше.

В конечном итоге даже сведущие люди с ходу не скажут, что именно указано в наших свидетельствах о регистрации — мощность брутто или мощность нетто? Получена она инерционным замером или замером в режиме динамической нагрузки? А самое печальное, что когда мы видим в паспорте 106 л.с., то понимаем: завод вполне мог для данного мотора зафиксировать и 99,9 паспортных сил. Если бы захотел.

Дорожный просвет

Российские нормативы определяют, что дорожный просвет — это расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. В «центральную часть», если не вдаваться в подробности, не попадают брызговики, пороги и элементы подвески, но попадают бамперы, выхлопная система, поддон картера двигателя, коробка передач и задний редуктор.

Наше традиционное понимание дорожного просвета радикально отличается от некоторых зарубежных вариантов толкования. Это позволяет приводить цифры, далекие от «российской истины».
Наше традиционное понимание дорожного просвета радикально отличается от некоторых зарубежных вариантов толкования. Это позволяет приводить цифры, далекие от «российской истины».

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Далее опять изучаем зарубежные порядки. По российским правилам, автомобиль должен быть загружен до максимально разрешенной полной массы. А по японским — замеры геометрических параметров производят на автомобиле в снаряженном состоянии, то есть без груза и пассажиров. Есть и другие варианты: фирма Peugeot, например, в качестве дорожного просвета указывает расстояние от порогов до земли. Неудивительно, что заявленный заводом просвет модели 5008 при замерах по-нашенски теряет 40 мм!

Также нет никаких сомнений, что заводы измеряют «геометрию» при снятой защите двигателя (это может дать выигрыш в пару сантиметров) и, вероятно, на самых высоких шинах из всего рекомендованного диапазона для данной модели. В общем, спрашивать у менеджера в автосалоне про дорожный просвет абсолютно бессмысленно — величина, которую он вам назовет, может оказаться абсолютно абстрактной.

Разгон до сотни

Не совсем понятно, кем вообще востребованы точные данные о динамике разгона. Разве что стритрейсерами, да и то вряд ли. Но так уж повелось: все заводы исправно сообщают покупателям показатели разгона до сотни — для комплектаций с разными моторами и трансмиссиями. А среди производителей спорткаров вообще идет негласное заочное состязание по заявленной динамике разгона.

Чтобы публика не сомневалась в разгонной динамике автомобилей, часто устраивают всевозможные шоу. Например, сопоставление автомобиля BMW со спидвейным мотоциклом. Причем BMW оказывается быстрее.
Чтобы публика не сомневалась в разгонной динамике автомобилей, часто устраивают всевозможные шоу. Например, сопоставление автомобиля BMW со спидвейным мотоциклом. Причем BMW оказывается быстрее.

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Можно ли верить приведенным заводами цифрам? В принципе, да. Но с учетом того, что указанные результаты достигнуты профессиональными испытателями в тепличных условиях полигона: с идеальным асфальтом, новыми фильтрами и шинами (той размерности, которая дает наилучший результат при разгоне), идеально подготовленными агрегатами, закрытыми форточками, выключенными фарами и т.д.

Испытатели ЗР сотни раз проверяли тестовые автомобили на соответствие заводским данным по динамике разгона, в том числе на динамометрической дороге полигона и с участием настоящих профессионалов. Лишь в отдельных случаях цифры более-менее близки. Гораздо чаще — почти всегда! — куда-то пропадает секунда-другая-третья. То ли шины не те, то ли бензин…

* * * 

Будучи мальчишками, мы искренне считали, что машина может разогнаться до того значения, что указано в калибровке спидометра. Примерно такое же отношение, став уже взрослыми людьми, многие сохраняют и к заводским данным о разгонной динамике. К сожалению, в реальности не только динамика — лишь красивая «калибровка», сделанная для привлечения внимания покупателей. А зная об этом, проще жить.

5 параметров, о которых производители всегда врут
5 параметров, о которых производители всегда врут
Фото: Онлайн-редакция
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