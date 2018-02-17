Какой дорожный просвет нужен в городе?

Потребителям хочется иметь клиренс побольше, а производители автомобилей делают его поменьше… Какой же клиренс реально нужен для города?

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Для начала — байка из зарулевской жизни про клиренс. Точнее — про дорожный просвет. Появилась как-то в редакции… ну, назовем ее редактор Маня. И эта Маня похвалила дорожный просвет какого-то автомобиля: дескать, через него все так хорошо видно!

Испытатели недоуменно зароптали… Они-то полагали, что дорожный просвет (он же клиренс) — это расстояние от поверхности, на которой стоит автомобиль, до самой низкой точки его конструкции (кроме колес, конечно). Чем меньше клиренс, тем лучше обтекаемость автомобиля, но и тем чаще он будет цепляться днищем за любые неровности. Но что могла сквозь него увидеть Маня?

— Дорожный просвет? — удивилась Маня. — Ну кто ж этого не знает-то? Это площадь лобового стекла: чем она выше, тем просвет больше!

Маня вскоре уволилась, перейдя работать в какое-то представительство. А проблемы с дорожным просветом продолжают существовать, порождая множество вопросов. Один из них — какой клиренс считать нормальным для города?

А вы из какого города?

Такой вопрос ехидно задаст любой злопыхатель. Дескать, вот у них города — это да, а тут — это вообще… Да, не во всех российских городах асфальт годится для Формулы-1. А еще существует так называемая «дача», куда городской человек поедет копать картошку на той же самой машинке. Отсюда вывод: чем больше клиренс, тем лучше. Но…

Но современные машины проектируют все-таки для ровных дорог. Внедорожники — не в счет, о них отдельный спор. А на шоссе большой клиренс легковушки сразу же аукнется ухудшенной аэродинамикой, то есть повышенной прожорливостью, скромной максималкой и динамикой разгона. Собственно, именно поэтому производители и стараются снизить клиренс до минимально разумного уровня.

А уж как ты поедешь на этом по проселку — твои проблемы.

Сколько в миллиметрах?

Проселок проселком, но и в городе проблем хватает. Причем речь не только о забытых городишках со следами динозавров на пыльных тропинках, но и о мегаполисах. Даже при хорошем асфальтовом покрытии нас то и дело приветствуют радостным «шкрябаньем» «лежащие полицейские», торчащие люки, а также бордюры с поребриками, на которые мы, между прочим, иногда должны забираться согласно ПДД. Знаки дополнительной информации 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» как раз и предлагают нам подобные упражнения. С приходом зимы снег и лед только усугубляют проблемы.

Когда дорога выглядит вот так, малому клиренсу можно только посочувствовать.

Между тем редкий потребитель выбирает сегодня машину, ориентируясь на миллиметры под днищем. И мало кто задумывается о том, что для разных типов кузова один и тот же клиренс может проявлять себя по-разному. Если, к примеру, у машины длинная база — взять, как крайний случай, свадебные «длинномеры» — то такая машина легко может повиснуть даже на горбатом мосту — типа питерского мостика через Лебяжью канавку. А коротенький хэтчбек с тем же клиренсом легко по нему проедет. По той же причине в ряде случаев длинные седаны всегда будут уступать по проходимости более коротким «хэтчам»: вместе с базой им будет мешать далеко выступающий багажник…

Ямка неглубокая и клиренс нормальный, а вот передний свес норовит достать до дороги.

Если говорить о чисто городской езде, то получается, что малый клиренс такому автомобилю не нужен. В городе на аэродинамику и максималку, извините, наплевать, а иного прока от малого просвета, в общем-то, и нет.. Но, опять-таки, поскольку все наши автомобили на практике являются универсальными, на все случаи жизни, да и производители не собираются приподнимать массовые машинки, то и рассуждать об этом нечего. При этом следует отметить, что любовь покупателей в нашей стране все больше завоевывают пусть даже моноприводные, но кроссоверы — автомобили с клиренсом от 160–170 мм. И это закономерно — камер на дорогах все больше, разогнаться негде, а дороги лучше не становятся.

Обычно высота порога от земли больше клиренса.

Еще очень важна высота порога от земли. Она обычно больше клиренса, но у некоторых машин — намного больше, а у некоторых — совсем чуть-чуть. При маневрировании в тесных дворах ничего не стоит помять порог о бордюр в повороте.

Поговорим о перпендикулярной парковке вплотную к тротуару, отделенному бордюрным камнем. Конечно, наиболее просто и удобно подъезжать так, чтобы упереться шинами в бордюр и на том считать машину оптимально припаркованной. Но давайте сначала разберемся, какой размер имеет стандартный бордюрный камень.

Если стандартный, гостовский бетонный камень заглублен как положено, по поясок, проходящий через его середину, то выступает он на 150–160 мм над уровнем покрытия.

Иными словами, на автомобилях с бампером, свисающим ниже к такому, даже правильному, стандартному бордюру подъезжать нельзя. Вообще неплохо запомнить эти цифры и, даже имея более высокий автомобиль, всегда смотреть: а нормально ли, по поясок заглублен бордюрный камень. Тут надо тренировать глазомер или придется часто ремонтировать бампер.

Пример, когда компактный кроссовер Opel Mokka может вплотную подъехать к бордюрному камню показанной высоты до упора колес.

У среднеразмерного кроссовера Ford Kuga под передним бампером (на фото справа) расстояние вроде бы немаленькое, но посмотрите, насколько ниже висят всякие щиточки, мешающие приблизиться к высокому бордюру. Сзади почти у всех автомобилей размер, влияющий на подъезд к бордюрному камню, больше. Задний бампер Куги (на фото слева) закреплен очень высоко, но будьте осторожны с «банкой» глушителя, которая свисает ощутимо ниже.

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Опасности городские власти готовят автолюбителям и на улицах. Зачастую крутой правый поворот вдоль бордюра приводит к мятым порогам, особенно у начинающих водителей. А еще водители порой цепляют порогами выступы на заправках. Там высота запредельная, а потому будьте осторожны.

Рекомендовать конкретные миллиметры, на наш взгляд, неправильно — можно говорить лишь о «средней температуре по больнице». На форумах рекомендуют минимальные клиренсы в 120 мм для небольших хэтчбеков, 140 мм для седанов классов В и С, а также 150 мм для представительских машин. Все, что выше — для кроссоверов и прочих вседорожников.

Учтите, что при официальных поставках автомобиля в нашу страну, а тем более при локализованной сборке клиренс автомобиля зачастую немного увеличивают.

Чтобы проще ориентироваться в реальных клиренсах современных автомобилей, приведем несколько цифр:

А какой клиренс для наших городов считаете приемлемым вы? Приглашаем поделиться соображениями.

Фото: из архива авторов