Какой дорожный просвет нужен в городе?

Для начала — байка из зарулевской жизни про клиренс. Точнее — про дорожный просвет. Появилась как-то в редакции… ну, назовем ее редактор Маня. И эта Маня похвалила дорожный просвет какого-то автомобиля: дескать, через него все так хорошо видно!
Испытатели недоуменно зароптали… Они-то полагали, что дорожный просвет (он же клиренс) — это расстояние от поверхности, на которой стоит автомобиль, до самой низкой точки его конструкции (кроме колес, конечно). Чем меньше клиренс, тем лучше обтекаемость автомобиля, но и тем чаще он будет цепляться днищем за любые неровности. Но что могла сквозь него увидеть Маня?
— Дорожный просвет? — удивилась Маня. — Ну кто ж этого не знает-то? Это площадь лобового стекла: чем она выше, тем просвет больше!
Маня вскоре уволилась, перейдя работать в какое-то представительство. А проблемы с дорожным просветом продолжают существовать, порождая множество вопросов. Один из них — какой клиренс считать нормальным для города?
А вы из какого города?
Такой вопрос ехидно задаст любой злопыхатель. Дескать, вот у них города — это да, а тут — это вообще… Да, не во всех российских городах асфальт годится для Формулы-1. А еще существует так называемая «дача», куда городской человек поедет копать картошку на той же самой машинке. Отсюда вывод: чем больше клиренс, тем лучше. Но…
Но современные машины проектируют все-таки для ровных дорог. Внедорожники — не в счет, о них отдельный спор. А на шоссе большой клиренс легковушки сразу же аукнется ухудшенной аэродинамикой, то есть повышенной прожорливостью, скромной максималкой и динамикой разгона. Собственно, именно поэтому производители и стараются снизить клиренс до минимально разумного уровня.
А уж как ты поедешь на этом по проселку — твои проблемы.
Сколько в миллиметрах?
Проселок проселком, но и в городе проблем хватает. Причем речь не только о забытых городишках со следами динозавров на пыльных тропинках, но и о мегаполисах. Даже при хорошем асфальтовом покрытии нас то и дело приветствуют радостным «шкрябаньем» «лежащие полицейские», торчащие люки, а также бордюры с поребриками, на которые мы, между прочим, иногда должны забираться согласно ПДД. Знаки дополнительной информации 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» как раз и предлагают нам подобные упражнения. С приходом зимы снег и лед только усугубляют проблемы.
Между тем редкий потребитель выбирает сегодня машину, ориентируясь на миллиметры под днищем. И мало кто задумывается о том, что для разных типов кузова один и тот же клиренс может проявлять себя по-разному. Если, к примеру, у машины длинная база — взять, как крайний случай, свадебные «длинномеры» — то такая машина легко может повиснуть даже на горбатом мосту — типа питерского мостика через Лебяжью канавку. А коротенький хэтчбек с тем же клиренсом легко по нему проедет. По той же причине в ряде случаев длинные седаны всегда будут уступать по проходимости более коротким «хэтчам»: вместе с базой им будет мешать далеко выступающий багажник…
Если говорить о чисто городской езде, то получается, что малый клиренс такому автомобилю не нужен. В городе на аэродинамику и максималку, извините, наплевать, а иного прока от малого просвета, в общем-то, и нет.. Но, опять-таки, поскольку все наши автомобили на практике являются универсальными, на все случаи жизни, да и производители не собираются приподнимать массовые машинки, то и рассуждать об этом нечего. При этом следует отметить, что любовь покупателей в нашей стране все больше завоевывают пусть даже моноприводные, но кроссоверы — автомобили с клиренсом от 160–170 мм. И это закономерно — камер на дорогах все больше, разогнаться негде, а дороги лучше не становятся.
Еще очень важна высота порога от земли. Она обычно больше клиренса, но у некоторых машин — намного больше, а у некоторых — совсем чуть-чуть. При маневрировании в тесных дворах ничего не стоит помять порог о бордюр в повороте.
Поговорим о перпендикулярной парковке вплотную к тротуару, отделенному бордюрным камнем. Конечно, наиболее просто и удобно подъезжать так, чтобы упереться шинами в бордюр и на том считать машину оптимально припаркованной. Но давайте сначала разберемся, какой размер имеет стандартный бордюрный камень.
Иными словами, на автомобилях с бампером, свисающим ниже к такому, даже правильному, стандартному бордюру подъезжать нельзя. Вообще неплохо запомнить эти цифры и, даже имея более высокий автомобиль, всегда смотреть: а нормально ли, по поясок заглублен бордюрный камень. Тут надо тренировать глазомер или придется часто ремонтировать бампер.
Опасности городские власти готовят автолюбителям и на улицах. Зачастую крутой правый поворот вдоль бордюра приводит к мятым порогам, особенно у начинающих водителей. А еще водители порой цепляют порогами выступы на заправках. Там высота запредельная, а потому будьте осторожны.
Рекомендовать конкретные миллиметры, на наш взгляд, неправильно — можно говорить лишь о «средней температуре по больнице». На форумах рекомендуют минимальные клиренсы в 120 мм для небольших хэтчбеков, 140 мм для седанов классов В и С, а также 150 мм для представительских машин. Все, что выше — для кроссоверов и прочих вседорожников.
Учтите, что при официальных поставках автомобиля в нашу страну, а тем более при локализованной сборке клиренс автомобиля зачастую немного увеличивают.
Чтобы проще ориентироваться в реальных клиренсах современных автомобилей, приведем несколько цифр:
- Kia Picanto — 140 мм
- Kia Rio X-Line — 155 мм
- Nissan Juke — 185 мм
- Skoda Octavia 3 — 155 мм
- Chevrolet Niva — 200 мм
- Jeep Wrangler Unlimited —245 мм
А какой клиренс для наших городов считаете приемлемым вы? Приглашаем поделиться соображениями.
Фото: из архива авторов
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