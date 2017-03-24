Наиндертальцы, или Все на борьбу с технической неграмотностью

С экрана телевизора автоэксперт призывает отказаться от свинцовых батарей: мол, это вчерашний день! Тут же некий заведующий кафедрой, пугая грядущим переводом на электроплиты, сообщает, что «проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт». А вот статья из интернета про дАтирование государством, а вот реклама «статиСТИческой» смазки.
Подобные перлы обрушиваются на нас ежесекундно. Что ж, будем по мере сил бороться с технической неграмотностью. Кстати, слово из заголовка не придуманное, оно позаимствовано с одного из интернет-сайтов.
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Гелевый и гелиевый
Редкая статья про современные аккумуляторы обходится без упоминания гелиевых батарей. Но таких изделий нет даже у фантастов! Гелий — это инертный газ, его используют как защитную среду при выплавке металлов, для создания давления в топливных баках ракет, при производстве полупроводниковых и других материалов, а также как теплоноситель в ядерных реакторах. Но что касается батарей, то никакого гелия там нет. Они не гелиевые, а гелевые — от слова «гель». В такой консистенции находится электролит в аккумуляторе.
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Двигатель и движитель
Термин «двигатель», как правило, понимается правильно — это то же самое, что и мотор (лат. motor — приводящий в движение). Иными словами, это устройство, преобразующее тепловую, солнечную, электрическую или другую энергию в механическую. Именно двигатель установлен под капотом автомобиля. Термином «движитель» обозначают устройство, которое преобразовывает работу двигателя непосредственно в движение транспорта. На суше движитель может быть колесным, гусеничным или, скажем, шагающим. На воде это гребное колесо, винт или водомет. Поэтому «движитель» и «двигатель» — не синонимы.
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Метеор и метеорит
Несколько лет назад видеорегистраторы сотен автомобилей зафиксировали пролет челябинского метеорита. Все об этом слышали, но… Но этого не могло быть по очень простой причине: метеориты не летают. Потому что метеорит — это тело космического происхождения, упавшее на Землю из межпланетного пространства. Иными словами, метеорит — это то, что уже отлетало. Летают же метеоры.
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Антикрыло и спойлер
Антикрыло — это приспособление, обтекаемое, как и крыло, с двух сторон воздушными потоками, но создающее не подъемную, а прижимную силу. Спойлер же не создает аэродинамическую силу, а препятствует ее возникновению (англ. to spoil — портить). Например, спойлер, встроенный в передний бампер, отсекает воздушный поток, идущий под днище, и таким образом препятствует возникновению подъемной силы. Его задача — «поворачивать» воздушные потоки (создавать завихрения, обеспечивать локальные срывы) в нужных конструктору направлениях.
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Степени и сжатия
Степень сжатия — 10,5:1! Такими сообщениями часто путают покупателей некоторые автосалоны. Это неграмотно: с таким же успехом можно говорить, что октановое число бензина равно 95:1, а не 95. Степень сжатия — это число (в данном случае 10,5), выражающее отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
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Свинцовый и кальциевый
Аккумуляторные батареи бывают цинковыми, свинцовыми, никель-кадмиевыми, литий-ионными — вот только о кальциевых никто не слышал. Однако значок Ca (а то и Ca-Ca) на автомобильных аккумуляторах присутствует часто. Легче они от этого не становятся, хотя кальций — металл куда более легкий, чем свинец. Речь идет о совсем небольших (проценты или доли процента) добавках этого щелочного металла в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, получаются так называемые «Са-Са». Батареи с добавкой кальция в электроды при прочих равных условиях труднее закипают. У них меньше саморазряд при хранении, что очень удобно для продавцов. Но при этом они все равно остаются свинцовыми.
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