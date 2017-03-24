Наиндертальцы, или Все на борьбу с технической неграмотностью

Какой аккумулятор лучше — гелевый или гелиевый? Какую мощность потребляет автомобиль за один час? Учимся говорить правильно!

С экрана телевизора автоэксперт призывает отказаться от свинцовых батарей: мол, это вчерашний день! Тут же некий заведующий кафедрой, пугая грядущим переводом на электроплиты, сообщает, что «проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт». А вот статья из интернета про дАтирование государством, а вот реклама «статиСТИческой» смазки.

Подобные перлы обрушиваются на нас ежесекундно. Что ж, будем по мере сил бороться с технической неграмотностью. Кстати, слово из заголовка не придуманное, оно позаимствовано с одного из интернет-сайтов.