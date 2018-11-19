Какой автомобиль купить до 1 млн рублей? Советует эксперт ЗР

Материалы по теме Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору Здравствуйте ! Мне 18 лет, в автомобилях я разбираюсь очень хорошо, так как с детства читаю ваш журнал, и все-таки хочется узнать ваше мнение. Присматриваю первый автомобиль. Мои параметры: 1. Обязательно б/у 2. Бюджет 320 000 максимум, лучше до 280 000 руб. 3. Только МКП 4. Самый главный параметр — надежность 5. 5 пассажирских мест Исходя из данных, я остановился на выборе между: Mitsubishi Lancer (2004), Toyota Corolla (2005) и Suzuki Liana (2005). Все эти японцы имеют только хорошие отзывы. Даже не знаю, на чем остановить выбор. Что вы можете сказать? Или посоветуете еще что-нибудь? Заранее спасибо! PS: больше всех в душу запала Лиана. Кстати, тип кузова вообще не важен. А на Лиане подкупает наличие 4×4, правда, говорят, с ним проблемы бывают?(kuzmichdin) Ответ: Добрый день! Только хорошие отзывы не может иметь ни одна машина, особенно если речь идет о таком возрасте. Cудя по выбору исключительно из «японцев», подозреваю, что речь идет не о Европейской части России, а там система автомобильных ценностей своя. В этом случае, уж простите, даже не буду агитировать за какой-то конкретный вариант, ведь все японские машины, как известно, «вообще не ломаются». Если серьезно, то из обозначенной троицы бы сделал выбор в пользу полного привода. Понятие «бывают проблемы» на 13-летней машине применимо к любому узлу или агрегату, так что бояться не стоит. А все ведущие колеса — это хорошо. Тем более что Liana Вам и так больше нравится. Если не зацикливаться на Японии, я бы включил в выборку еще Volkswagen Golf 1.6, Ford Focus и Fusion. Но если я прав относительно Вашего места жительства, совет бесполезен: такие за Уралом не в чести.

Материалы по теме Большой тест обновленных бюджетников: Лада Гранта против Renault Logan Здравствуйте ! Сейчас владею Renault Sandero 2010 г.в. двигатель 1.4, Authentique. Подумываю о смене автомобиля. Бюджет примерно 650 т.р. Нужен семейный автомобиль для семьи с годовалым сыном. Поездки в основном по городу, периодические вылазки на природу и в гости к родственникам за 150–200 км. Пробег в среднем около 10 000 км в год. Хочется неприхотливый автомобиль с кондиционером. Выбираю, в основном, между новым Логаном (нынешний Сандеро почти не ломается) и слегка подержанным Рапидом. Но возможны и другие модели. Весту не хочу. Заранее спасибо! (railtatar) Ответ: Добрый день! Если всем устраивает нынешняя машина, и неприхотливость — один из главных критериев, посоветую просто сменить автомобиль на такой же новый. Logan или Sandero в простой комплектации в бюджет укладываются. Другие новые иномарки — уже нет. В случае со слегка подержанным вариантом Вы останетесь без гарантии (или с ее небольшим остатком), не зная, как и где эксплуатировал машину предыдущий владелец. Покупать на вторичном рынке стоит, если для Вас важно купить более комфортный или навороченный автомобиль. Как я понял из формулировки вопроса, такой цели не стоит. Значит — Logan.

Материалы по теме Новый Kia Rio против Соляриса и Рапида — тест ЗР Добрый день . Стоит ли покупать Skoda Rapid Style 1.6, 90 л.с., МКПП? От авто мне обязательно нужно: 1. Ручная КПП 2. Климат-контроль 3. Круиз-контроль 4. Обогрев лобового стекла 5. Подушки безопасности по кругу Опционально: 1. Биксеноновые фары 2. Литые диски 3. Черный салон Какие марки не нравятся: 1. Lada — сейчас Калина Универсал, хочется другое попробовать. 2. Kia 3. Hyundai 4. Renault 5. Nissan C уважением, Павел! Ответ: Павел, добрый день! Раз Вы отмели большинство представителей сегмента и нацелились на богатую комплектацию, Skoda Rapid остается единственным вариантом. С атмосферным мотором и механической коробкой передач Вы получите оптимальный уровень надежности. По набору опций равных Рапиду в сегменте нет. Не знаю, насколько это для Вас важно, но при последующей продаже будьте готовы сильно потерять в деньгах. Сейчас желаемая машина обойдется под миллион рублей. По меркам «бюджетников» В-класса это немалая сумма. Однако конфигурация получится неликвидной: самый слабый двигатель с ручной коробкой — при практически максимальных наворотах. Придется подольше ждать покупателя или упасть в цене до более скромных по оснащению машин.

Материалы по теме Рамный внедорожник за миллион: что выбрать для семьи? Добрый день ! Очень своевременный вопрос для меня. Сейчас есть желание сменить текущий автомобиль (Skoda Octavia 2013 года) на что-то полноприводное в связи с желанием вести активный образ жизни (лыжи, рыбалка, грибы), поездить по стране, съездить в горы. Семья — 2 взрослых, 2 ребенка. Из требований — просторная (так как и я, и жена высокие, например, в Sportage и Santa Fe просто не уместились по росту), большой багажник, полный привод, не особо возрастная. Сейчас рассматриваю SsangYong Rexton 2013–2014, Mitsubishi Pajero Sport примерно тех же годов. (Валерий) Ответ: Валерий, добрый день! Оговорка, что Вы и жена не уместились по росту в Sportage и Santa Fe (с названием второй модели точно не ошиблись?), но сейчас ездите на Октавии, наводит на мысли, что выбирать придется по весьма специфическому критерию объема салона и удобства посадки для высокого человека. Тут «с дивана» совет не дашь при всем желании. Нужно ездить и примерять на себя все приглянувшиеся варианты, отметая неподходящие. Так у Вас останется перечень устраивающих машин, из которых можно уже выбирать конкретный экземпляр. Совет. Раз разговор идет о подержанных автомобилях, не все из них есть в шоу-румах дилеров. Необязательно ездить по частным объявлениям. Можно найти для «примерки» любое предложение от автосалона, пусть даже и откровенно плохого. Покупать Вас никто не заставит, зато спокойно посидите внутри, оцените.

Материалы по теме 3 кроссовера с пробегом, которые дешевле и круче, чем новый Hyundai Creta Добрый день . Что лучше выбрать, новую Крету или немного б/у Кашкай? В Крете не нравится низкий статус, а в Кашкае пугает вариатор и двигатель 1.2. Что выбрать? (Максим) Ответ: Максим, добрый день! Это типичная проблема выбора между новым и подержанным автомобилем: статус или уверенность с заводской гарантией? С рациональной точки зрения спокойнее купить Крету, но не все руководствуются именно ею (и имеют на это право). Лично я всегда предпочитал и предпочитаю «б/у». Только в этом случае важно понимать, что дорогостоящая поломка может случиться в любой момент, не испытывать паники от этой мысли. Быть готовым нужно и морально, и финансово. Если машина нужна каждый день, имейте запас денег на срочный ремонт. Не подходит — выбирайте новую Крету. Плохие слухи о вариаторе несколько преувеличены. Почитав форумы, может сложиться впечатление, что ломаются они едва ли не поголовно. Это не так. Страшилок можно начитаться практически про любой автомат, робот или вариатор, просто зайдите на соответствующий сайт. Что касается двигателя 1.2, то это не единственный вариант, который ставился на Nissan Qashqai. Если в Ваш бюджет проходит только он, снова порекомендую Крету: сложно найти достойную подержанную машину, копаясь исключительно в самых дешевых предложениях.

Материалы по теме Переднеприводная Creta или навороченный Rio X-Line: что выбрать? Добрый день . Мучаюсь с выбором авто. Основные вводные данные: Коробка- автомат

Годовой пробег 10–14 тысяч

Пробеги преимущественно длинные, по 300 км, причем 40 из них — город, 260 — трасса.

Последние 5 километров до дачи — убитая в ноль дорога, максимальная скорость 10 км/ч

В багажнике куча вещей

На заднем сиденье — ребенок и жена

На светофорах в гонки не играю

Мой рост — 192, жены — 175. Рассматриваю варианты: Logan Stepway (ждать вариатор или 4-ступенчатый автомат?), Hyundai Creta, Ford Focus (седан и универсал), Kia Rio X-Line. Готов рассмотреть и другие машины и увеличить бюджет тысяч на 150. Спасибо! (Кузьма) Ответ: Кузьма, добрый день! В Ваших вводных есть несколько пунктов, накладывающих ограничения на выбор. При наличии убитой дороги я бы сразу отмел Ford Focus. Его подвеска под нее не заточена, а клиренс не позволит уверенно ехать даже на пустом автомобиле, не говоря уже о просевшем груженом. Кроме того, модель обладает не самым просторным салоном. При росте водителя 192 см сидящим сзади будет некомфортно. Hyundai Creta и Kia Rio X-Line, подозреваю, не подойдут под пункт «в багажнике куча вещей». Если стоит задача перевозить действительно много пожитков, боюсь, для них придется докупать бокс на крышу. Хотя конкретно Ваших объемов я не знаю. Лучше лично убедиться в автосалоне, что багажник Вас устроит. Из перечисленных моделей Renault Logan Stepway видится оптимальным вариантом. Будущая версия City с вариатором и 113-сильным мотором, на мой взгляд, стоит того, чтобы ее подождать. Она окажется шустрее (на трассе это всегда нелишне) и, скорее всего, экономичнее нынешней с 4-ступенчатым автоматом. Подвеска Логана не боится никаких дорог. К тому же это самый доступный автомобиль из иномарок. Если увеличить бюджет на обозначенные Вами 150 тысяч, до среднеразмерных кроссоверов с ценой от 1,3–1,4 млн рублей все равно не дотянуться. Однако в гольф-классе порекомендовал бы присмотреться к лифтбеку Skoda Octavia (от миллиона рублей). У него есть версия с классическим автоматом, а по внутреннему объему конкурентов «чех» не имеет. Тут все будет зависеть от того, способна ли эта машина проехать по упомянутой Вами разбитой дороге. Если да, то, мне кажется, это будет идеальный вариант.

Материалы по теме Новый бюджетник или нафаршированный «секонд хэнд»? Здравствуйте ! Я хотел приобрести автомобиль до 1 400 000 р. Главные критерии, чтобы были в автомобиле, это новый автомобиль, двухзонный климат, обогрев руля, камера заднего вида. Желательно седан. (kent1096) Ответ: Добрый день! Под Ваши критерии легковушки и кроссоверы В-класса не проходят из-за отсутствия двухзонного климат-контроля. Среднеразмерные кроссоверы дороже. Раз говорим про новый автомобиль, остается только гольф-класс. Обозначу ключевые параметры машин. Skoda Octavia — самая вместительная и практичная, но это не седан. Зато камера заднего вида у нее с омывателем. Если все же выбирать строго из седанов, остаются Ford Focus и Kia Cerato. Стоят они примерно одинаково, но Focus в следующем году снимут с производства, а Cerato только вышел на рынок. Hyundai Elantra находится в середине жизненного цикла: скоро должна появиться рестайлинговая версия. Toyota Corolla в следующем году появится у нас в абсолютно новом кузове. Citroen C4 и Volkswagen Jetta не имеют обогрева руля. Этим варианты, пожалуй, исчерпываются.

Материалы по теме Выбираем Nissan Qashqai с пробегом: список основных проблем Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, как ведёт себя, с точки зрения надёжности, связка дизеля 1.6 с вариатором на Ниссан Кашкай последнего поколения. Заранее Спасибо. С уважением, Сергей. Ответ: Сергей, добрый день! Ответить на Ваш вопрос достаточно сложно по причине крайне малого количества проданных автомобилей с таким силовым агрегатом. Вот статистика с крупного сайта объявлений о продаже подержанных машин: Кашкаев и дизелем и вариатором предлагается 3% от общего количества кроссоверов этого поколения, Икс-Трейлов с дизелем — 4%. Обращаться к опыту эксплуатации европейских стран бессмысленно в силу сильно отличающихся условий. Конкретно про вариатор отзывов на ниссановских форумах хватает. Преобладают «страшилки», хотя это отнюдь не означает, что данный агрегат ломается у всех. Если Вы присматриваетесь к новой машине, не вижу повода для беспокойства: после основной трехлетней гарантии можно защититься дополнительным сервисным контрактом. Если говорим о подержанной машине, для начала оцените, есть ли из чего выбирать в принципе. Немногочисленные предложения рассеяны по городам России. Быть может, в Вашем регионе желаемый вариант вообще не продается.

Материалы по теме Lada XRAY: выбираем оптимальную комплектацию Добрый день, очень бы хотелось подробнее узнать про машину Лада XRAY с АМТ. Спасибо. С уважением, Гулевская Ольга! Ответ: Ольга, добрый день! Эта модель построена на проверенной годами и многими машинами платформе В0, ведущей историю от Renault Logan первого поколения, который зарекомендовал себя очень надежным и живучим автомобилем. Проблем с надежностью у Лады нет, обслуживание и ремонт стоят вменяемых денег. Единственный нюанс — роботизированная коробка передач. Она… весьма специфическая в эксплуатации. Ей свойственны рывки, ощутимые задержки при переключениях, задумчивость. Если до этого у Вас был опыт езды на машине с классическим автоматом или вариатором, поведение робота может стать проблемой. Если же XRAY Вы покупаете в качестве первого автомобиля с автоматизированной трансмиссией, это лучше: робот раздражать не будет. Сейчас АВТОВАЗ выпускает коробку АМТ версии 2.0. В ней внедрен «ползущий» режим (машина начинает движение при отпускании педали тормоза), зимний режим с троганием со второй передачи и сокращено время смены ступеней. Этот робот побывал на нашем тесте и на фоне предшественника оставил очень приятное впечатление. Однако на XRAY эта трансмиссия пока не устанавливается. Хэтчбек должен получить ее в ближайшее время. Уточните, по возможности, сроки у дилера: лучше приобрести машину с модернизированным узлом.

Материалы по теме Есть 800 000 руб. Что купить: Kia Rio, VW Polo, Lada Vesta? Бюджет 750 000. Автомобиль первый. Рассматриваю три варианта: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo. Думаю покупать годовалый. Первые два варианта сильно угоняемые, а Поло очень простенький. Подскажите, пожалуйста, что приобрести за эти деньги и есть ли другие варианты по выбору автомобиля. Заранее спасибо. Ответ: Добрый день! С моей точки зрения, покупка годовалого автомобиля бюджетного сегмента — не лучшая идея. Задайтесь вопросом: почему владелец недорогой машины так быстро ее продает, сознательно идя на серьезный проигрыш в деньгах? Конечно, каждый Вам расскажет о личных обстоятельствах или удачно подвернувшемся варианте получше, но верить этому не раздумывая не стоит. Не исключено, что это машина с непогашенным кредитом. Другие неприятные нюансы выявить проще. Факт получения лицензии такси всплывет при проверке по VIN, серьезная авария — тоже (ее же выдаст и проверка толщиномером). Но все это справедливо только для Москвы и Подмосковья, где уже наработана неплохая база. В регионах и эти проблемы могут не всплыть. Я бы в данной ситуации предпочел доплатить до новой машины. Solaris и Rio кажутся угоняемыми только в силу их чрезвычайной распространенности. Больше машин продано — больше угнано, все логично. Эпитет «простенький» применительно к Polo, если честно, не понял. Оснащен и отделан он не хуже корейских машин, стоит на вторичном рынке примерно столько же. Так что, на мой взгляд, между этими тремя моделями полный паритет. Из той же ценовой категории рекомендовал бы рассмотреть еще Шкоду Рапид. За счет кузова лифтбек она выигрывает у всех одноклассников по практичности.

Материалы по теме Дорогой Qashqai или дешевый X-Trail — рекомендации ЗР Добрый день, прочитал, что можете помочь определиться с выбором автомобиля. Вводные у меня такие: 1. Ежедневный пробег 65 км (40 км — трасса, 20 км — город при средней скорости 60 км/ч, 5 км глухие пробки). 2. Бюджет до 1 000 000 р. 3. Живу за городом, дороги до дома асфальтированные, но как стиральные доски, есть места, где цепляюсь брюхом (опель астра j), поэтому хотелось бы с высоким клиренсом и полным приводом (зимой дороги от снега чистятся не сразу плюс гололедные явления не редкость в наших краях на юге Ростовской области). 4. Не гонщик, стиль езды спокойный, но небольшой запас мощности на трассе хотелось бы иметь. 5. На автомате (не вариатор). 6. Без даунсайзингового мотора. Астру 1,4 турбо устал ремонтировать, течь двигателя у этого мотора и его системы охлаждения просто нормальное рабочее состояние, денег на ремонты потратил больше, чем сэкономил на низком расходе топлива (7,8 л/100 км). 7. Авто нужен на срок от 5 лет. 8. Багажник от 450 л. 9. Сзади места побольше (ребенок в детском кресле еле помещается в существующем авто. Вроде ничего не забыл. Сам в этот бюджет рассматриваю два варианта: 1. Nissan X-Trail T31 рестайлинг (2014–2015 г.в.), дизель 2.0 на автомате. 2. Lexus RX 300 2005–2006 г.в. Хотелось бы услышать Ваши варианты и мнение о вариантах, которые рассматриваю я. Михаил, Ростов-на-Дону. Ответ: Михаил, добрый день! Судя по указанному Вами ежедневному пробегу, в год должно получаться как минимум 20 000 км. Значит, за пять лет машина пройдет 100 000 км. При таких вводных не понимаю смысла рассматривать 13-летний Lexus. Даже при щадящей эксплуатации его пробег будет составлять порядка 200 000 км уже на момент покупки. Надеяться еще на 100 тысяч беспроблемной езды можно только при безграничной вере в японское качество. Из двух рассматриваемых Вами моделей я бы склонился в сторону дизельного Икс-Трейла. Учитывая пожелание классического автомата и простора в салоне, это окажется самый молодой из предлагающихся на рынке вариантов.