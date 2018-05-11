Депутаты хотят отменить транспортный налог. Но только на электромобили

Группа депутатов из фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога на период с 2019-го по 2024 год. Эта мера, по мнению парламентариев, должна резко увеличить популяцию электрокаров в России.

Jaguar I-Pace — один из немногих современных электромобилей, который будет официально продаваться в России: у дилеров он появится осенью.

Несмотря на то, что в прошлом месяце Владимир Путин заявил о том, что газомоторное топливо для России важнее, чем электромобили, последние по-прежнему фигурируют в Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2020 года. К сожалению, объем парка электромобилей сильно отстает от заложенных в Стратегии плановых показателей: сейчас это всего 1% от намеченных на 2020 год двухсот тысяч машин. Понятно, что если ничего не делать, то плановых показателей не достичь, вот депутаты из ЛДПР и предложили действенную, по их мнению, меру — поправки в Налоговый кодекс, документ опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты сетуют на то, что у регионов сейчас есть полномочия освобождать владельцев электрокаров от транспортного налога, но по факту этим правом никто не пользуется (за исключением Подмосковья). Поэтом необходимо с помощью закона просто взять и отменить транспортный налог на все электромобили, невзирая на их мощность. Конечно, от этого регионы лишатся части доходов в свои бюджеты, но потери, считают депутаты, будет ничтожными — регионы потерпят, справятся.

Идею освободить на 5 лет электромобили от транспортного налога в ноябре прошлого года предложил замминистра финансов Илья Трунин, но тогда это предложение не нашло поддержки.

Также в ноябре 2017-го Минпромторг предложил оказывать господдержку производителям электромобилей: давать за каждую выпущенную легковушку по 800 рублей. А вот отменять таможенные пошлины на «электрички» Минпромторг наотрез отказался.

Когда, наконец, электрокары вытеснят машины с ДВС? Ответ ищите в материале нашего эксперта.

Фото: Jaguar