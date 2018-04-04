Когда электрокары вытеснят машины с ДВС?

На фоне лихорадки российского автомобильного рынка как-то незаметно, без лишних сообщений, из фирменных прайс-листов (речь об официальных продажах) «смылись» электромобили и некоторые гибриды. Сомневаюсь, что в ближайшее время их поголовье в России будет расти.

Кстати, и во всем мире сейчас эксплуатируют всего лишь примерно миллион полностью электрических легковых автомобилей, что на фоне машин с ДВС — капля. Да и эти-то «электрички» куплены, во многом, не из-за особой любви потребителей, а поскольку в некоторых странах их владельцам предоставляют уйму льгот и преференций: низкие налоги, бесплатные парковки (иногда еще и с бесплатной же подзарядкой), а кое где и бесплатное электричество на общественных подзарядках. Правда, скажем, финны, у которых бесплатных зарядных станций полно по всей стране, прекрасно понимают, что «халява» рано или поздно закончится. Есть, конечно, мода — куда же без нее! Электромобили сегодня, как принято нынче говорить, в тренде.

У гибридных автомобилей, набитых батареями, электромоторами и прочей «музыкой», понятно, меньше полезного пространства, зато больше масса.

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О том, сколько и чего надо сжечь или затопить водой, чтобы построить очередную электростанцию, если поголовье электромобилей станет резко расти, пусть спорят ученые мужи. А мы вернемся к нашим отечественным реалиям. И представим, например, как вечером сбрасываем провод для подзарядки машины, скажем, с двенадцатого этажа, а потом стоим в пробке в 20-градусный мороз, прикидывая: хватит ли электричества, чтобы вернуться домой, или от греха лучше выключить фары и «печку»? Об электромобиле всерьез можно толковать лишь применительно к коротким поездкам и в стране с развитой сетью зарядных станций. Не говоря уж о том, что цена машины должна быть, по крайней мере, сравнима с ценой обычного автомобиля.

Гибриды же вообще — игра ума! Во всех смыслах. Отдаю должное инженерному искусству и изобретательности их создателей! Но, вспомнив, что автомобиль — это еще и повседневное средство передвижения, прикинем все-таки, во что обойдется эдакий хай-тек и сознание того, что ваша машина загрязняет воздух меньше соседской. Кстати, нынче именно на эти достоинства, а вовсе не на экономию топлива делают акцент фирменные пресс-релизы.

Суммарная мощность силового агрегата BMW I8 — 374 л.с. Купе стоит 9 490 000 руб., родстер — 11 150 000 руб. Один из самых продвинутых гибридов в мире — компактный BMW I3 — стоит у нас более 4,3 млн руб.

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Вот одна из вершин современного автомобилестроения — BMW I3. Суммарная мощность двигателей — 125 л.с. (ДВС — 38 л.с.), максималка — 150 км/ч. За обладание этим симпатичным городским чудом надо уплатить всего-то 4 360 000 руб. А это два базовых BMW X1 (на третий немного не хватит) со 136-сильным мотором и всего на 200 000 руб. дешевле, нежели стоит 320-сильный BMW 6GT. Он, правда, чуть меньше хай-тек, но тоже вполне приличный автомобиль.

Сравним гибридный Mercedes-Benz C350e с близким аналогом — бензиновой моделью C250. У первого к 211-сильному бензиновому мотору добавлен 60-киловаттный электрический, который позволяет проехать в «чисто электрическом» режиме аж 31 км! У Mercedes-Benz C250 всего лишь один 211-сильный двигатель и, разумеется, выше паспортный расход топлива — 5,7–6,2 л (у гибридного — 2,1–2,4 л, хоть и верится в это, исходя из опыта, с трудом). Но гибрид стоит 3 220 000 руб., бензиновый 250-й — 2 750 000 руб. Для справки: на разницу можно купить примерно 10 тонн бензина.

Внешне гибридный седан Mercedes-Benz C от стандартного практически неотличим. Хорошо это или плохо решать тем, кто его выберет. Гибридный кроссовер Mercedes-Benz GLE дороже бензинового аналога на миллион с маленьким гаком.

Ценовое различие между Mercedes-Benz GLE 400 (4 690 000 руб.) и близким аналогом GLE 500e (5 730 000 руб.) и вовсе больше миллиона. У гибрида, правда, есть дополнительно 85-киловаттный электромотор, а паспортный разгон на целых 0,7 с лучше.

Самый доступный на нашем рынке гибридный автомобиль — по-прежнему Toyota Prius.

Самый демократичный гибридный автомобиль на нашем рынке и самый популярный в мире по-прежнему Toyota Prius.У нас он стоит 2 154 000 руб., то есть как две самые дешевые Короллы по цене около миллиона и немного подороже седана Toyota Camry с 249-сильным 3,5-литровым двигателем. Неудивительно, что ажиотажного спроса на Приусы (при всем техническом совершенстве модели) не наблюдается.

Остальные гибриды нашего рынка — версии дорогих или очень дорогих моделей. И это правильно: обладание шедевром высокого инженерного искусства, как, скажем, и коллекционной картиной — удовольствие, доступное далеко не каждому. Зато те, кому такая покупка по карману не мелочатся.

Между ценой гибридного кроссовера Lexus NX и его бензинового аналога разница относительно невелика — около 200 000 рублей (меньше 10% начальной стоимости). Гибридный RX обойдется на 750 000 руб. дороже близкого по характеристикам бензинового аналога.

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В этом смысле разница в цене около 200 000 руб. гибридного Lexus NX300h (2 873 000 руб.) и бензинового аналога модели NX300 (2 659 000 руб.) действительно почти мизерная. Да и 750 000 руб., которые надо добавить, чтобы купить гибридный Lexus RX 450h, а не бензиновый Lexus RX 350 (3 852 000 руб.)? тоже, вероятно, не так уж и много.

Наконец, наименьшая разница в цене у машин, чья стоимость вполне сравнима со стоимостью небольшой московской квартиры. Porsche Cayenne E-Hybrid суммарной мощностью 416 л.с. стоит 6 341 000 руб., что всего-то на 100 с небольшим тысяч дороже, чем 420-сильный Porsche Cayenne S. Правда, обычный Cayenne c 300-сильным мотором можно купить за какие-то 4 830 000 руб. Но он для любителей настоящего хай-тек все-таки простоват — недостаточно продвинутый.

Нестандартное ценообразование на Porsche Panamera. Гибридная версия 4E-Hybrid стоит 7 652 000 руб., что на 101 000 руб. меньше, чем модификация 4S, при этом суммарная мощность силовой установки гибрида выше: 462 л.с. против 440 л.с. Получается, это едва ли не самый выгодный в сравнении с бензиновым аналогом гибридный автомобиль на нашем рынке!

Porsche Panamera 4E-Hybrid мощностью 462 л.с. стоит 7 652 000 руб. — на 100 000 дешевле, чем 440-сильная бензиновая версия 4S. Cамую дешевую Панамеру предлагают за 6 218 000 руб. Но в ней ведь лишь 330 л.с.! Еще один пример относительно невысокой разницы в ценах между гибридной и аналогичной бензиновой версией — Porsche Cayenne. Впрочем, при таких ценах понятия «много» и «мало» несколько меняют смысл.

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Заканчивая экскурс в гибридный мир, не забудем, что такие автомобили обычно тяжелее стандартных, у них часто меньше багажник и топливный бак. Последняя особенность в реальной жизни снижает дальнобойность. Хотя все это по сравнению с высокими технологиями, конечно, мелочи.

Ирония — иронией, но современные гибриды и электромобили типа американской Tesla, действительно — шедевры инженерного искусства. А к шедевру нельзя подходить лишь с позиций практичности. Ведь картину великого мастера покупают не для того, чтобы закрыть пятно на обоях в комнате. Вот и гибридные автомобиль (причем независимо от класса) — искусство для обеспеченных или очень обеспеченных тонких ценителей. Есть же те, кто приходит в магазин к открытию, когда там должен появиться самый новый и самый продвинутый смартфон. Это их право!

Можно, конечно, заставить нас покупать все эту техническую красоту принудительно. Как некогда нас заставили, скажем, отказаться от карбюраторов и приобретать автомобили, которые все полнее удовлетворяют требованиям все более требовательных «зеленых»! Но это были все же более мелкие изменения. А отказ от обычных автомобилей в пользу самых продвинутых неизбежно заметно снизит число покупателей (у многих просто не хватит денег), а ведь эти самые покупатели в разных видах приносят государству (в том числе, кстати, «зеленым») уж очень много денег, покупая, обслуживая, паркуя свои обычные автомобили. Так что пока спокойно будем выбирать машины с привычными моторами. Но и гурманы, конечно, не в обиде — у них тоже есть выбор.

Фото: фирмы-производители