«Ненавижу Теслу»: американец хотел зарубить электромобиль топором

Оказывается, не все в мире в восторге от электромобилей американской компании, которые уже успели возвести в культ. Есть и те, кто искренне ненавидит продукцию Tesla.

Инцидент произошел в Санта-Барбаре, известной россиянам по одноименному сериалу. Перед электромобилем на дорогу внезапно выскочил человек с топором в руках и, заорав «Я ненавижу Теслу!», сделал какие-то движения руками. Испуганный водитель вызвал полицию.

Человек с топором попытался сбежать, но был настигнут полицейскими и задержан. Несмотря на то, что и водитель, и свидетели утверждали, что тот бил по машине топором, никаких повреждений на электромобиле найдено не было.

По словам представителей полиции, задержанный уверяет, что когда-то его сбила Tesla Model S и с тех пор он испытывает ненависть к автомобилям. Сержант полиции Эндрю Хилл в интервью изданию Noozhawk отметил, что «парень, похоже, немножко тронутый или находится под действием наркотиков. Или и то и другое».

Теперь задержанному предстоит череда допросов и освидетельствование у врачей, а топор изъят в качестве вещественного доказательства. «Топор под полным нашем контролем», — отметил Хилл.

Кстати, наши граждане тоже любят топоры. И даже забывают их в каршеринговых машинах.

А еще топором можно… изменить дорожную разметку.

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