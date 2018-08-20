5 плюсов и один, но очень большой минус Citroen C4

Калужский Citroen C4 в производстве уже пять лет без какой-либо существенной модернизации. Это вполне достаточный срок, чтобы расставить седану плюсы и минусы по основным параметрам.

Citroen C4 из парка ЗР.

Ни внешне, ни конструктивно машина по сравнению с одноклассниками сейчас не смотрится устаревшей. Цены: от 999 000 руб. до 1 144 800 руб. — по нынешним временам для автомобиля такого размера и комплектации средние. В чем-то Citroen, как мне кажется, недооценен. Правда, есть у него и недостатки. Причем очень существенные!

Плюс первый. Салон и багажник

Салон Citroen C4 не выглядит дешевым. Интерьер не только симпатичен, но и ладно скроен, и аккуратно собран.

Простор на заднем диване обычно удивляет тех, кто впервые там оказался. Пожалуй, это один из лучших салонов в классе.



Седан просторен и спереди и сзади. По этому показателю машина, пожалуй, одна из лучших в классе. Дизайн, конечно, дело вкуса, но, по-моему, со вкусом у французов как раз все в порядке. Отделка — аккуратная и симпатичная, эргономика — разумная и понятная. Система отопления и вентиляции — хорошая. Зимой салон прогревается быстро и хорошо держит температуру даже на стоянке при выключенном двигателе, летом — быстро охлаждается. Багажник в 440 л — тоже один из самых вместительных в классе. В общем, за все это — первый плюс.

Багажник — большой (440 л) и удобный по форме. Запаска — полноразмерная в любой комплектации.

«Хвост» машину не портит. А если учесть вместительность багажника — тем более.



Плюс второй. Комфорт, управляемость и проходимость

Citroen C4 — очень неплохой компромисс между комфортом и управляемостью даже на высоких скоростях.

Машина сочетает не слишком жесткую подвеску с хорошим, даже на высоких скоростях, поведением на дороге. Некоторую, очень небольшую, нервозность на скоростях за 130 км/ч автомобилю вполне можно простить. В России на таких скоростях ездить практически негде. Шумоизоляция — вполне приличная, даже на высоких скоростях и неидеальных покрытиях. Дорожный просвет — около 170 мм (по паспорту больше) — еще одно преимущество. В обычной городской и пригородной эксплуатации этого вполне хватает.

Автомобиль — вовсе не неженка. Дорожный просвет — вполне приличный, а материал бамперов «правильный» — легкие касания терпит без травм.

Плюс третий. Подвеска и тормоза

Подвеска Ситроена не только грамотно настроена, но и достаточно крепка. Передние стойки и иные элементы без нареканий ходят по 80–90 тысяч километров. Хуже обстоит дело с задними амортизаторами, срок их службы — 30–50 тысяч км. Вероятно, это связано с более тяжелой, нежели у исходного французского хэтчбека Citroen C4, кормой. Ну и, конечно, ходимость амортизаторов зависит от количества поездок с большой нагрузкой.

Одна из слабостей подвески — быстрый износ задних амортизаторов. Очевидно, это связано с некоторой перегрузкой кормы. Особенно, если часто ездить с полной нагрузкой.

Тормоза — эффективны и надежны. Износ колодок, как и у любого автомобиля, сильно зависит от типа трансмиссии (на машинах с автоматом тормоза, как правило, изнашиваются быстрее) и главное — от стиля езды. Но случаи, когда при достаточно энергичной, но грамотной езде передние колодки ходят по 40–50 тысяч, не единичны.

Плюс четвертый. Коробка передач

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К счастью, концерн PSA давно отказался от пресловутых четырехступенчатых автоматов, о которых недовольные ими написали целые тома. Нынешние агрегаты — пятиступенчатая механика (с дизелем — шестиступенчатая) и шестиступенчатый автомат — работают нормально, без особых нареканий.

Главное, не верить в «вечность» рабочей жидкости автомата и не полениться поменять ее хотя бы при пробеге 60 тыс. км.

У автомата есть некоторая особенность: после серии интенсивных ускорений, скажем, при обгонах на трассе, он долго держит пониженные передачи или, наоборот, начинает переключаться вниз без особой нужды. Чтобы приноровиться к изменившемуся стилю вашей езды, агрегату нужно некоторое время, после чего коробка перестает «волноваться». Так что это не неисправность, а особенность.

Большой минус с маленькими плюсами. Двигатель

Вот тут все совсем неоднозначно! К бензиновому 115-сильному мотору и дизелю такой же мощности претензий собрано немного. Динамика машин с такими моторами, конечно, не выдающаяся, но и далеко не убогая. Особенно, если машина с ручной коробкой передач. У версий с бензиновыми 115-сильными двигателями со временем чуть увеличивается расход масла — до литра на 10 тыс. км. Но катастрофическим он обычно не становится. А такой расход — норма для многих современных моторов.

Самое слабое место — 150-сильный наддувный мотор. Разорит на ремонтах! Лучше выбирать другой агрегат.

Огромный минус Citroen C4 — 150-сильный наддувный мотор. Едет с ним машина потрясающе. За такую динамику можно даже простить высокий расход топлива: в смешанном (более городском) цикле — около 10 л/100 км. Но надежность агрегата, вернее ее отсутствие, сводит на нет все положительные эмоции! Из строя выходят цепи ГРМ, прокладки клапанной крышки и корпуса масляного фильтра, а также топливные насосы высокого давления — иногда уже к 40–50 тыс. км. А 80 тыс. км для насоса сервисмены считают едва ли не рекордом. Наконец, к 80 тысячам часто дубеют маслосъемные колпачки (это, правда, бывает и на 115-сильных бензиновых моторах).

В общем, управлять автомобилем с мощным наддувным двигателем — одно удовольствие, а вот обслуживать его — совсем наоборот. Оптимальный Citroen все-таки скорее 115-сильный. Тем более что в сравнимой комплектации автомобиль с бензиновым мотором такой мощности получится тысяч на 60 дешевле 150-сильного.

Фото: «За рулем» и Citroen