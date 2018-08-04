Citroen C4 Sedan из парка ЗР: ТНВД под замену и другие болячки

Про этот автомобиль можно написать и поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни.

Citroen C4 Sedan

Citroen C4 Sedan Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 87 000 км

Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016; № 4, 2017

Когда коллеги жалуются, что им нечего рассказать про автомобиль из редакционного парка, я смеюсь, чтобы не переходить на ненормативную лексику. Я могу написать про Сitroen поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни. В основном про 150‑сильный турбодвигатель — при пробеге всего 87 тысяч километров!

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Ровно через четыре года после начала эксплуатации аккумулятор подал признаки потери сил. Это считаю нормой. Впереди была зима, поэтому аккумулятор я решительно заменил. А дальше началось…

На 81‑й тысяче, меняя в зарулевском техцентре запотевшие задние амортизаторы (уже второй комплект, кстати, хотя езжу, в основном, один и по ровным столичным дорогам), мы обнаружили капли масла на защите двигателя. Источник искали долго (последний раз подобными поисками я занимался, помнится, на редакционной Волге лет пятнадцать назад), но безуспешно. Всё тщательно протерли, а через пару дней убедились: масло понемногу подтекает.

Обратился на фирменную СТО, где, исходя из огромного опыта, безошибочно установили: течет прокладка кронштейна масляного фильтра. Явление, говорят, типичное. И это в ХХI веке, при пробеге чуть за восемьдесят! Прокладку заменили. Для этого нужно снимать коллектор, потому-то счет и составил больше 10 000 рублей. Но оказалось, что это лишь начало!

Вскоре при пуске после ночной стоянки двигатель стал работать неровно. Правда, это быстро проходило. Но уже через несколько дней автомобиль начал глохнуть сразу после пуска. Раза с десятого он завелся и, на слух, заработал нормально, но загорелась лампочка Check engine — компьютерной диагностики не избежать. Она показала, что вышел из строя датчик кислорода. На складе СТО он, к моему удивлению, оказался в наличии. Отсутствие проблем с запчастями на Ситроены объясняется, вероятно, стабильно высоким спросом на них.

Безмятежная эксплуатация после внесения в кассу 9555 рублей продолжалась недолго. На 84‑й тысяче машину при пуске вновь стало трясти, как в лихорадке, опять загорелась пресловутая лампочка. При прогреве вибрация проходила, иногда гасла и лампа. На сей раз компьютерная диагностика точной причины не выявила. Сервисмены заподозрили, что неполностью закрываются форсунки, и посоветовали некую рекомендуемую фирмой жидкость для их промывки — флакон на полный бак. По сравнению со всем остальным недорого — меньше двух тысяч рублей. Вреда эта жидкость не принесла, пользы — тоже.

«Антиджентльменский набор»: протекшая ни с того ни с сего прокладка кронштейна масляного фильтра, датчик кислорода, топливный насос высокого давления.

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Тем временем неисправность все-таки «вылезла наружу»: виноват оказался топливный насос высокого давления. Опрос владельцев аналогичных машин и мониторинг интернет-форумов показал: неисправность типичная. ТНВД отказывает обычно при пробеге 60 тысяч километров, иногда даже через 45–50 тысяч. Так что наш автомобиль с пробегом за восемьдесят еще и рекордсмен. «Странно, что отзывов по насосу нет» — с этой мыслью одного из форумчан я совершенно согласен. А месье из компании Citroen?

В общем, если при холодном пуске появляются сильные вибрации, которые потом проходят, готовьте 25 000–27 000 рублей: насос в магазинах стоит в среднем 23 000 рублей, да еще замена. В интернете есть предложения о ремонте узла. Минимальная цена — 12 000 рублей, а окончательную обещают объявить после демонтажа насоса и диагностики. По-моему, целесообразность такого меропри­ятия сомнительна, хотя — дело вкуса.

Пока занимался всей этой «хирургией», не сразу заметил, что расход масла увеличился на порядок — с литра на 10 000 км до литра на 1000 км! Вышли из строя масло­съемные колпачки. И опять же явление, по статистике ремонтников, типичное. При таком-то пробеге! В «музее», который собрали на сервисе из «дубовых» прокладок, умерших насосов и прочего вышедшего из строя раньше времени «добра», мне показали целую коллекцию задубевших и даже треснувших при пробегах 70–80 тысяч колпачков. Те, что были сняты с моего двигателя, материалом напоминают жесткую пластмассу, из которой в советские времена делали детских страшноватых кошечек и собачек — копеек по пятнадцать-двадцать за штуку. Замена колпачков потянула на 28 тысяч с гаком!

Снятые с двигателя при пробеге 86 000 км колпачки вполне можно выставить на конкурс «Самая дубовая пластмасса».

Стоимость одного километра пробега на Ситроене уже перевалила за шесть рублей, то есть выросла за последние 10 000 км на 18%. Конечно, свой вклад внес и стремительно подорожавший бензин, но основной виновник — 150‑сильный мотор, на редкость ломкий! Количество восклицательных знаков переходит разумные границы — перейдем к вопросительным.

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Довелось познакомиться со служебными (для сервисменов) инструкциями по обслуживанию подобных двигателей. Увлекательное, доложу вам, чтение. Что такое, например, «контроль и подгонка цепи ГРМ» и почему они требуются современному мотору чуть ли не каждые 15 тысяч километров? А почему нельзя использовать никакого иного масла, кроме 0W‑30? Что, даже летом? А в честь чего нельзя применять никаких свечей, кроме NGK? Все аналоги, которые продают в магазинах по VIN-коду, оказывается, «неправильные»?

А может, это всё просто отмазки и 150‑сильный мотор просто нежизнеспособен, по крайней мере в России, где «неправильный» бензин, «неправильный» воздух и «неправильные» магазины запчастей? Может, обо всем этом стоит предупреждать потенциальных покупателей крупным шрифтом прямо на ценниках в автосалонах?

Кстати, у 120‑сильного мотора моего предыдущего автомобиля Peugeot 308 при пробеге за 100 тысяч не было и четверти описанных проблем.

В итоге стало даже интересно: что же будет дальше? Кстати, мы с Ситроеном собрались в командировку. Страх отъезжать от мастерской более чем на пару десятков километров почти прошел.

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