Машины резко подорожают. Это такая господдержка

Стало известно, что правительство планирует увеличить утилизационный сбор на автомобили на треть. Последний раз ставки пересматривались в апреле этого года.

Тогда сильнее всего они ударили по массовому сегменту автомобилей с двигателями объемом от литра до двух: сразу на 90% до 84 тысяч рублей. А вот на машины с двигателями объемом от трех литров ставка вообще не изменилась. Уже в мае-июне практически все автопроизводители подняли цены на автомобили, объяснив это именно повышением ставок утильсбора.

С учетом грузовиков, мотоциклов, прицепов и спецтехники это позволило государству говорить, что ставки в среднем выросли всего на 15%, хотя их среднее повышение для легковушек составило 39,4%.

Теперь же Минпромторг направил первому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения в рамках реализации проекта «Международная кооперация и экспорт». Предложения предусматривают господдержку экспорта автомобилей из России. По данным газеты «КоммерсантЪ», в ответе из аппарата Козака было предложено повысить утильсбор на 30%, а часть полученных средств направить на поддержку экспорта.

Какими могут стать ставки утильсбора в 2019 году:

Объем двигателя, куб. см Ставка, руб. Увеличение к 2018 г., руб. До 1000 42 900 9900 От 1000 до 2000 109 200 25 200 От 2000 до 3000 163 800 37 800 От 3000 до 3500 148 980 34 380 Свыше 3500 236 080 54 480

Утилизационный сбор платят за все автомобили: и за те, что производят в России, и за те, что ввозят готовыми. Таковы требования ВТО. Производителям автомобилей на территории Единого таможенного союза Россия затем компенсирует утильсбор через предоставление госсубсидий на НИОКР, возмещение затрат по зарплатам и прочим расходам. За импортные же автомобили производители компенсации не получают. Впрочем, отечественные автопроизводители неоднократно жаловались на то, что субсидии они получают только после направления соответствующих документов в Минпромторг, а выплата компенсаций происходит с задержкой.

Кроме того, по данным издания, аппарат Козака предложил передать субсидирование автопрома (льготные программы лизинга, госпрограммы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») на региональный уровень с софинансированием из федерального бюджета. А в проекте постановления Минпромторга о льготах для автопроизводителей могут прописать балльную систему с учетом капиталоемкости и добавленной стоимости.

Размер господдержки автопроизводителям будет зависеть и от того, сколько автомобилей отправляется на экспорт, а сколько на внутренний рынок. Против этих предложений выступает уже Минпромторг, который сейчас ищет поддержку у крупнейших автоконцернов.

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