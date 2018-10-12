Машины резко подорожают. Это такая господдержка

Тогда сильнее всего они ударили по массовому сегменту автомобилей с двигателями объемом от литра до двух: сразу на 90% до 84 тысяч рублей. А вот на машины с двигателями объемом от трех литров ставка вообще не изменилась. Уже в мае-июне практически все автопроизводители подняли цены на автомобили, объяснив это именно повышением ставок утильсбора.
С учетом грузовиков, мотоциклов, прицепов и спецтехники это позволило государству говорить, что ставки в среднем выросли всего на 15%, хотя их среднее повышение для легковушек составило 39,4%.
Теперь же Минпромторг направил первому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения в рамках реализации проекта «Международная кооперация и экспорт». Предложения предусматривают господдержку экспорта автомобилей из России. По данным газеты «КоммерсантЪ», в ответе из аппарата Козака было предложено повысить утильсбор на 30%, а часть полученных средств направить на поддержку экспорта.
Какими могут стать ставки утильсбора в 2019 году:
|
Объем двигателя, куб. см
|
Ставка, руб.
|
Увеличение к 2018 г., руб.
|
До 1000
|
42 900
|
9900
|
От 1000 до 2000
|
109 200
|
25 200
|
От 2000 до 3000
|
163 800
|
37 800
|
От 3000 до 3500
|
148 980
|
34 380
|
Свыше 3500
|
236 080
|
54 480
Утилизационный сбор платят за все автомобили: и за те, что производят в России, и за те, что ввозят готовыми. Таковы требования ВТО. Производителям автомобилей на территории Единого таможенного союза Россия затем компенсирует утильсбор через предоставление госсубсидий на НИОКР, возмещение затрат по зарплатам и прочим расходам. За импортные же автомобили производители компенсации не получают. Впрочем, отечественные автопроизводители неоднократно жаловались на то, что субсидии они получают только после направления соответствующих документов в Минпромторг, а выплата компенсаций происходит с задержкой.
Кроме того, по данным издания, аппарат Козака предложил передать субсидирование автопрома (льготные программы лизинга, госпрограммы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») на региональный уровень с софинансированием из федерального бюджета. А в проекте постановления Минпромторга о льготах для автопроизводителей могут прописать балльную систему с учетом капиталоемкости и добавленной стоимости.
Размер господдержки автопроизводителям будет зависеть и от того, сколько автомобилей отправляется на экспорт, а сколько на внутренний рынок. Против этих предложений выступает уже Минпромторг, который сейчас ищет поддержку у крупнейших автоконцернов.
- Ранее на региональный уровень было передано финансирование ремонта дорог.
- Летом Минпромторг разработал балльную систему локализации производства.
Фото: Depositphotos.com
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