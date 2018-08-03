ЕГЭ для автомобилей: Минпромторг придумал новую систему оценки локализации

Ожидается, что заработает такая система уже в следующем году. Чтобы считаться российским, автомобилю необходимо набрать максимальное количество баллов.

Для автомобилей, произведенных в России, вводят балльную систему: чтобы считаться «гражданином», модель должна набрать 100 баллов. Необходимо это для того, чтобы господдержка была действительно адресной и справедливой. Тестировать российский автопром на происхождение начнут уже с 2019 года.

Баллы планируют начислять за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья, следует из размещенных на правительственном портале правовой информации предложений Минпромторга.Что касается локализации операций, то список их давно утвержден еще постановлением Правительства № 719 от 17 июля 2015 года. Это сборка, сварка и окраска кузова, монтаж различных систем и оборудования. Если таких операций более 11, продукция считается российской. Теперь же предлагают детализировать операции, начисляя баллы на каждом этапе, добиваясь того, чтобы в сумме получилось не менее 100 баллов, а с 2025 года и все 150. Например, за локализацию производства двигателей и коробок передач можно получить только 40 баллов, но дополнительные баллы присваиваются за ведение в России НИОКР (20 баллов) и использование электронных систем (помощи водителю, ABS, ГЛОНАСС), а также за применение российского сырья, в частности алюминия, рассказал агентству ТАСС источник в Минпромторге.

Требования прописаны очень жесткие, выполнить их среди автопроизводителей по силам только альянсу Renault-Nissan — АВТОВАЗ. Но есть и послабление — если часть автомобилей предполагается направлять на экспорт, это добавит большое количество баллов.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС