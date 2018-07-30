Программа льготного автокредитования продлена. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше!

Постановление, продлевающее программу льготного кредитования при покупке автомобилей, размещено сегодня на сайте правительства.

В справке к правительственному документу говорится, что действие программы льготного автокредитования продлено на 2018–2020 годы, а также утверждены дополнительные льготы при автокредитовании для жителей Дальнего Востока. В этом регионе скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля, что позволит достичь «примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей». В ДФО, как известно, новым автомобилям часто предпочитают «японок» с пробегом, и государство пытается таким образом повлиять на ситуацию.

Мера господдержки кредитования позволит реализовать в 2018 году 45 100 автомобилей, 5800 из которых придется на Дальневосточный федеральный округ. Всего на программу выделено 15 млрд рублей.

Напомним, что программа льготного автокредитования действует с 2015 года и, согласно ей, банки предоставляют скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. А потом государство возмещает часть затрат кредитным организациям из федерального бюджета.

В мае появилось сообщение, что программа льготного автокредитования приостановлена, так как закончились выделенные на нее средства.

При покупке автомобиля по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» придется заплатить налоги. Связано это с особенностями данных программ.



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