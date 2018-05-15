Денег нет, но вы держитесь: госпрограммы поддержки авторынка завершены

Программы льготного автокредитования с господдержкой в этом году досрочно завершились: у Минпромторга кончились выделенные средства.

В Центральной части России купить машину по льготной программе стимулирования продаж, государственным «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» уже невозможно: банки прекратили прием заявок, а оставшихся средств едва ли хватит до конца этого месяца.

В Минпромторге же заявили, что «целевые показатели достигнуты», по льготным программам (включая лизинг коммерческой техники) продано 85,9 тыс. автомобилей из запланированных 80,6 тыс. При этом, судя по всему, дополнительных средств на льготные программы автокредитования Минпромторг выделять не собирается.

Единственный регион, где программы продолжают действовать, — Дальний Восток, там программа была запущена в апреле, пишет «КоммерсантЪ». Она предполагает 25-процентную скидку (а не 10-процентную, как в остальной России) при покупке нового автомобиля российского производства.

По данным участников рынка, из 7,5 млрд рублей, выделенных на программы по стимуляции спроса, уже потрачено 7 миллиардов. При этом аналитики говорят о том, что завершение льготных программ хоть и замедлит рост российского рынка, но несильно: на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» приходится около 16% общего объема продаж новых легковых автомобилей.

Фото: Евгений Ткачев/ТАСС