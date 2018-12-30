Что поменяется в жизни водителей в 2019 году

С начала 2019 года в нормативно-правовых актах ожидается большое количество изменений, которые затронут водителей разного уровня: от любителей до профессионалов. И к ним важно быть готовым.

Изменение стандартов госномеров

С нового года в силу вступает национальный стандарт регистрационных знаков. На машины, которые уже находятся в эксплуатации, это нововведение никак не повлияет. Оно коснется только вновь приобретенных машин.

Так будут выглядеть новые регистрационные знаки.

Шрифт, размеры и общий вид номеров для легковых машин, грузовиков и прицепов останутся без изменений, но кое-что поменяется:

— знаки для мотоциклов станут меньше;

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— для снегоболотоходов, мотовездеходов и прочих транспортных средств, движение которых по дорогам общего пользования запрещено, вводятся дополнительные регистрационные знаки;

— вводятся дополнительные элементы защиты знаков, предотвращающие подделку;

— для мопедов, спортивных и ретроавтомобилей вводятся отдельные знаки. На классических автомобилях теперь на номере будет буква «К», а на спортивных — «С».

Новые знаки будут важны тем людям, которые хотят купить машины, привезенные из Японии и Америки по серым каналам. Ведь у таких автомобилей площадки для крепления номеров нестандартные. Вот поэтому теперь узаконены двухстрочные задние таблички. Теперь не надо будет пользоваться переходниками, чтобы установить номерной знак. К тому же в номерах можно будет сверлить нестандартные отверстия под крепеж, если при этом не пострадают выштамповки букв и цифр.

Снижение транспортного налога

Снижение налога затронет не всю страну, а только владельцев автомобилей на газомоторном топливе, зарегистрированных в Ленинградской области. Снижение оплаты составит 50% от суммы налога. Такая льгота вводится на пять лет. Таким образом власти хотят стимулировать водителей покупать машины на газомоторном топливе. Планируется, что за пять лет в области появится развитая сеть газовых заправочных станций.

Автомобилисты Ленинградской области, чьи машины оснащены газобаллонным оборудованием, смогут сэкономить на уплате транспортного налога.

Появление электронной базы транспортных средств

Основной плюс от введения такой системы оценят граждане, которые хотят купить машину с рук, а не у дилера. Раньше во время сделки продавец нередко утаивал информацию о количестве прошлых владельцев авто. А с появлением единой электронной базы любой желающий сможет посмотреть историю переоформлений конкретного автомобиля.

Все, что нужно знать при выборе и покупке автомобиля с пробегом, вы найдете в нашей подборке публикаций (по этой ссылке).

Новый расчет коэффициента «бонус-малус» для ОСАГО

«Бонус-малус» означает соотношение понижающих и повышающих коэффициентов для расчета стоимости полиса ОСАГО. На стоимость, как прежде, будут влиять стаж вождения и количество ДТП. От этого зависит, сколько придется выложить за полис в этом году. Новый порядок расчета прописывает закрепление страховой истории за каждым водителем и годовой порядок расчета стоимости полиса, а не на дату окончания последнего договора ОСАГО, как это происходило в прошлом году. Власти полагают, что это приведет к большей прозрачности и простоте при расчете коэффициента, а также к снижению стоимости ОСАГО для опытных и аккуратных водителей.

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер

Если полиса нет, водителю автоматически будет выписан и направлен штраф в размере 800 рублей. Причем за каждый момент фиксации нарушения. Пока неясно, как это будет работать и какова частота фиксации. Ведь, проехав один раз по городу, можно нахватать штрафов на приличную сумму. Остается ждать разъяснения властей и первых результатов работы таких камер.

Теперь наличие у водителя полиса ОСАГО будут проверять с помощью камер фотовидеофиксации нарушений.

Рост цен на бензин

В наступившем году цены на топливо могут существенно вырасти из-за повышения акцизов, введенных правительством, а также повышения НДС до 20%.

Рост цен на топливо повлечет за собой увеличение стоимости всех товаров.

Деньги со штрафов будут направлять на ремонт дорог

Ранее деньги от штрафов поступали в бюджеты конкретных регионов. И тратить их могли на любые статьи бюджета. Теперь же все средства будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры, то есть на ремонт дорог и обеспечение безопасности движения.

Как гласят недавние поправки в Бюджетный кодекс РФ, уже с 1 января 2019 года все собранные со штрафов деньги будут направлять в соответствующие региональные фонды.

Появится реестр выпускников автошкол

В этом реестре будет полная информация о выданном выпускнику автошколы свидетельстве. Она будет подтверждена электронной подписью. Доступ к базе будет у инспекторов ГИБДД.

С 1 января все россияне, которые отучились в автошколах, попадут в единую базу данных Рособрнадзора. Этот реестр появился еще в 2013 году, однако в 2019 году он станет единым для всех образовательных учреждений. От общеобразовательных школ и вузов до автошкол.

Остается надеяться, что все эти изменения, как и задумывалось, пойдут водителям только на пользу, а на дорогах станет действительно безопаснее.