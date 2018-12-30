Что поменяется в жизни водителей в 2019 году

Изменение стандартов госномеров
С нового года в силу вступает национальный стандарт регистрационных знаков. На машины, которые уже находятся в эксплуатации, это нововведение никак не повлияет. Оно коснется только вновь приобретенных машин.
Шрифт, размеры и общий вид номеров для легковых машин, грузовиков и прицепов останутся без изменений, но кое-что поменяется:
— знаки для мотоциклов станут меньше;
— для снегоболотоходов, мотовездеходов и прочих транспортных средств, движение которых по дорогам общего пользования запрещено, вводятся дополнительные регистрационные знаки;
— вводятся дополнительные элементы защиты знаков, предотвращающие подделку;
— для мопедов, спортивных и ретроавтомобилей вводятся отдельные знаки. На классических автомобилях теперь на номере будет буква «К», а на спортивных — «С».
Новые знаки будут важны тем людям, которые хотят купить машины, привезенные из Японии и Америки по серым каналам. Ведь у таких автомобилей площадки для крепления номеров нестандартные. Вот поэтому теперь узаконены двухстрочные задние таблички. Теперь не надо будет пользоваться переходниками, чтобы установить номерной знак. К тому же в номерах можно будет сверлить нестандартные отверстия под крепеж, если при этом не пострадают выштамповки букв и цифр.
Снижение транспортного налога
Снижение налога затронет не всю страну, а только владельцев автомобилей на газомоторном топливе, зарегистрированных в Ленинградской области. Снижение оплаты составит 50% от суммы налога. Такая льгота вводится на пять лет. Таким образом власти хотят стимулировать водителей покупать машины на газомоторном топливе. Планируется, что за пять лет в области появится развитая сеть газовых заправочных станций.
Появление электронной базы транспортных средств
Основной плюс от введения такой системы оценят граждане, которые хотят купить машину с рук, а не у дилера. Раньше во время сделки продавец нередко утаивал информацию о количестве прошлых владельцев авто. А с появлением единой электронной базы любой желающий сможет посмотреть историю переоформлений конкретного автомобиля.
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Новый расчет коэффициента «бонус-малус» для ОСАГО
«Бонус-малус» означает соотношение понижающих и повышающих коэффициентов для расчета стоимости полиса ОСАГО. На стоимость, как прежде, будут влиять стаж вождения и количество ДТП. От этого зависит, сколько придется выложить за полис в этом году. Новый порядок расчета прописывает закрепление страховой истории за каждым водителем и годовой порядок расчета стоимости полиса, а не на дату окончания последнего договора ОСАГО, как это происходило в прошлом году. Власти полагают, что это приведет к большей прозрачности и простоте при расчете коэффициента, а также к снижению стоимости ОСАГО для опытных и аккуратных водителей.
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер
Если полиса нет, водителю автоматически будет выписан и направлен штраф в размере 800 рублей. Причем за каждый момент фиксации нарушения. Пока неясно, как это будет работать и какова частота фиксации. Ведь, проехав один раз по городу, можно нахватать штрафов на приличную сумму. Остается ждать разъяснения властей и первых результатов работы таких камер.
Рост цен на бензин
В наступившем году цены на топливо могут существенно вырасти из-за повышения акцизов, введенных правительством, а также повышения НДС до 20%.
Деньги со штрафов будут направлять на ремонт дорог
Ранее деньги от штрафов поступали в бюджеты конкретных регионов. И тратить их могли на любые статьи бюджета. Теперь же все средства будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры, то есть на ремонт дорог и обеспечение безопасности движения.
Появится реестр выпускников автошкол
В этом реестре будет полная информация о выданном выпускнику автошколы свидетельстве. Она будет подтверждена электронной подписью. Доступ к базе будет у инспекторов ГИБДД.
Остается надеяться, что все эти изменения, как и задумывалось, пойдут водителям только на пользу, а на дорогах станет действительно безопаснее.
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