ОСАГО привяжут к водителю. Оцените, сколько будет стоить полис для вас

Российских автомобилистов ждет самая серьезная реформа ОСАГО за все время его существования. Территориальный коэффициент и коэффициент мощности предлагают отменить, а вместо этого — рассчитывать персональный коэффициент для каждого водителя по отдельности. Молодым и неопытным полис обойдется дороже, а опытным и аккуратным — дешевле.

В Государственной думе и Совете Федерации прошли слушания по поводу реформы, которую предлагают провести Центральный банк и Министерство финансов. В итоге одни будут платить за страховой полис больше, другие — меньше.

За всех и каждого

Ситуация, когда аккуратный и соблюдающий правила дорожного движения водитель платит в три раза больше алкоголика, который не привык себя хоть в чем-либо ограничивать, поражает воображение масштабами несправедливости и неадекватности существующей формулы расчета цены полиса.

Взаимосвязь между тяжестью и количеством нарушений правил и последствиями в виде аварий очевидна. Однако основная тяжесть тарифа ОСАГО ложится сегодня на аккуратных водителей.

Для того чтобы понять происходящее в сфере ОСАГО, надо вспомнить, что было полтора года назад. Именно тогда вступили в действие поправки к Закону об ОСАГО, которые установили приоритет так называемой натуральной формы возмещения — проще говоря, преимущество ремонта автомобиля перед денежной выплатой. Отличие ремонта от выплаты деньгами принципиальное. Например, денежная выплата учитывает амортизацию стоимости запасных частей, в связи с чем почти всегда меньше, чем реальная стоимость ремонта. Если же ремонт осуществляет страховая компания по новым правилам, то используются только новые запасные части. Новые правила привели к возрастанию расходов страховых компаний, и рынок движется к реальной убыточности ОСАГО.

Самым простым подходом, который можно применить в условиях возросших затрат на возмещение ущерба, является линейное повышение тарифа. Однако это вызывает серьезные протесты со стороны добропорядочных автомобилистов, которые ездят аккуратно, в аварии не попадают, а стоимость полиса для них постоянно растет. Проведенный анализ аварийности показал, что таких адекватных водителей — 85%. Оставшиеся 15% ответственны за львиную долю всех аварий в нашей стране. Самые же отъявленные 5% совершают 50% аварий, и при этом стоимость полиса ОСАГО для ­маргиналов практически не отличается ­от сто­имости полиса для ответственного водителя. Нетрудно догадаться, что их бесшабашное поведение оплачиваем мы все. ­И это несправедливо.

Как у них?

В других странах, где давно действует система, аналогичная нашему ОСАГО, используются различные способы, чтобы отделить плохих и, следовательно, рисковых водителей от хороших. Основной вклад в такую оценку вносит история вождения, включая нарушения ПДД. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что если водитель дважды попался за рулем в нетрезвом виде, значит он представляет повышенную угрозу на дороге по сравнению с тем водителем, который за десять лет ни разу не нарушил ПДД даже в мелочах.

В любом случае в зарубежном ОСАГО выполняется принцип: ездить в маргинальном стиле по дорогам, постоянно нарушая правила, - очень дорого. Страховка для таких странных людей стоит космических денег, которые жалко отдавать даже тем, у кого они есть.

И вас оценят

В России начинается постепенный переход к подобному принципу формирования тарифа на полисы. Начало положат под занавес 2018 года, когда будет реформирован коэффициент «возраст-стаж» (КВС). На текущий момент этот коэффициент не дает возможности детально оценить риски, создаваемые конкретным водителем, так как имеет всего четыре градации. В новой шкале градации будут идти с 5‑процентным шагом, что даст несколько сотен различных вариантов.

Следующим шагом будет реформа коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Этот коэффициент предоставляет скидку за безава­рийную езду, однако если вы не покупали полис ОСАГО год (например, ездили по полису без ограничения числа водителей или просто продали машину), то КБМ сбрасывается до 1 — и весь ваш безаварийный стаж идет псу под хвост. После первого шага реформы КБМ не будет сбрасываться никогда, его привяжут к водителю, вся история всегда будет доступна для расчета стоимости полиса.

Здесь многих автомобилистов может ждать сюрприз. Дело в том, что при расчете КВС часто бывает, что стаж после замены водительского удостоверения… обнуляется. И опытный водитель, который намотал за баранкой не один десяток лет, с точки зрения страховщиков оказывается неопытным юнцом, который должен купить полис ОСАГО с серьезной наценкой.

КБМ сейчас является самым проблемным коэффициентом в ОСАГО. Именно его расчет и становится предметом большинства жалоб от страхователей. Как правило, страховые компании ошибаются в бóльшую сторону, цена полиса возрастает порой в два раза. С учетом того, что в новой системе координат этот коэффициент будет играть одну из главных ролей, проверьте свой КБМ прямо сейчас и, если он не соответствует количеству тех аварий, в которых вы являлись виновником, немедленно пишите жалобу в Центральный банк, который произведет корректировку. Это в ваших интересах.

Куда писать: 1. Проверка КБМ на сайте РСА. 2. Если КБМ не соответствует, оставьте жалобу на сайте ЦБ РФ.

Какой у вас рейтинг?

Параллельно с изменением логики расчета КБМ и КВС будет расширен тарифный коридор — до 40% в каждую сторону. Если сейчас базовый тариф находится в вилке от 3432 до 4118 рублей, то в новом году она расширится: от 2746 до 4942 рублей.

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Тарифный коридор — это механизм определения базовой ставки страхового тарифа самостоятельно страховой компанией по каждой категории транспортного средства и по каждой территории преимущественного использования транспортного средства. Ранее был установлен тарифный коридор в 20%, что привело к снижению цен на полисы ОСАГО.

Однако первый этап реформы не затрагивает ключевого аспекта архитектуры ОСАГО. Полис по-прежнему выписывается на автомобиль, по-прежнему можно приобрести полис без ограничений, история нарушений ПДД конкретным водителем не может быть учтена, так как заменить страхователя или вообще купить полис без ограничения будет дешевле и проще.

Министерство финансов РФ предлагает пойти дальше и вместо страхования автомобиля заняться страхованием водителя. В этом случае становятся бессмысленными коэффициент мощности и территориальный коэффициент — их Минфин предлагает отменить. Взамен будет введен так называемый коэффициент нарушений, который будет представлять собой индивидуальный страховой рейтинг каждого конкретного водителя. Сейчас, поскольку этот параметр не учитывается, складывается странная и несправедливая ситуация. Например, цена полиса ОСАГО для автомобилиста-москвича, который не нарушает ПДД, и для жителя, скажем, Севастополя, имеющего судимость по статье 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде, разнится в три раза. И если вы думаете, что крымчанин платит больше, то вы ошибаетесь.

Министерство финансов предлагает перейти к индивидуальному страховому тарифу. В этом случае отпадет необходимость государственного регулирования цены полиса ОСАГО, произойдет та самая либерализация этого вида страхования, о которой в последнее время много говорят. И, самое главное, тариф будет определять для себя сам водитель.

Хочешь дешевый полис? Набирайся опыта, избегай нарушений и аварий. Если же водитель постоянно нарушает ПДД, причем грубо, то есть позволяет себе выезд на встречку, движение на красный, вождение подшофе, то цена полиса для такого маргинала будет очень высока.

Полис ОСАГО, привязанный к человеку, а не к автомобилю, будет экономически стимулировать добропорядочное поведение на дороге. Ездить «как хочу» станет дорого не только из-за штрафов, но и по причине высокой цены на страховку.

Все эти изменения ждут нас в 2019 году: инициаторы обещают, что всё будет происходить постепенно и только после тщательной оценки последствий принимаемых решений. Впрочем, не стоит ждать этого волшебного момента. Зайдите на сайт РСА (Российский союз автостраховщиков) и заранее проверьте свои КБМ и КВС.

А вообще, перспектива радует. Водители, которые попадутся на серьезных нарушениях ПДД, станут платить за полис в несколько раз больше, чем те, кто на красный не ездит. Для России это непривычно, но в других странах к подобному давно привыкли и берегут честь смолоду. Ведь, если испортить свою водительскую историю всего лишь раз, расплачиваться придется много лет подряд.

Автор: Петр Шкуматов

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