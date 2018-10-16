Страховщики пообещали не повышать цены на ОСАГО для всех. Но веры им мало

Центробанк до сих пор не внес предложение по расширению тарифного коридора по «автогражданке» на 20%. Выяснилось, что в ведомстве требовали от страховщиков определенных гарантий.

В Банке России не без оснований опасались, что после того, как тарифный коридор расширится с нынешних 3432–4118 до 2746–4942 руб., страховщики пойдут по его верхней границе для всех без исключения категорий. В ведомстве ждали гарантий от крупных страховых компаний, что они не будут повышать цены для всех и водители с безаварийной ездой будут платить столько же, сколько платили, или даже меньше. Судя по всему, некоторые компании такие гарантии предоставили. На словах. В самом Центробанке не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В ведомстве газете «Ведомости» заявили, что лишь недавно закончились парламентские слушания по реформе ОСАГО, а сам Банк России сейчас проводит дополнительные расчеты после дополнительных исследований, которые он заказал после того, как выплаты по ОСАГО серьезно снизились.



Вероятнее всего, решение ЦБ о расширении тарифного коридора будет внесено для регистрации в Минюст в ноябре этого года. Но, по данным «За рулем», связано это не с допрасчетами или ожиданием гарантий от страховщиков, а с региональными выборами. В ЦБ не хотят, чтобы расширение тарифного коридора ОСАГО стало аргументом для кого-нибудь из кандидатов.

