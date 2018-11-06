Камеры, платные парковки и высокие налоги: что ждет автомобилистов

Минфин опубликовал рекомендации для регионов по повышению наполняемости бюджетов. Есть там и те, что касаются непосредственно автовладельцев и водителей.

Методическое пособие составлено на основе опыта десяти российских регионов. В частности, регионам с низкими ставками транспортного налога предлагается увеличить его для мощных автомобилей и мотоциклов в рамках дозволенного Налоговым кодексом.

Кроме того, регионам предлагается расширить фиксацию нарушений ПДД камерами и распространить практику их установки не только на основных магистралях, но и дорогах регионального и местного значения. В методичке Минфина говорится о том, что хоть штрафы в отдельных регионах и не являются существенным источником региональных бюджетов, но «меры, основанные на повышении выявления количества нарушений Правил дорожного движения, могут давать значительный экономический эффект и способствовать росту неналоговой доходной базы регионов». При этом речь идет не только о стационарных комплексах, но и мобильных. Места их установки Минфин предлагает делать после оценки «потенциальной собираемости штрафов».

Также Минфин предлагает регионам развивать и платные услуги для автомобилистов, а именно делать платные парковки и автодороги. В ведомстве оговариваются, что уровень качества предоставляемых услуг при этом должен вырасти. При создании платных парковок в Минфине считают возможным привлекать сторонние организации для сбора платежей с населения: главное, чтобы транзакции были быстрыми и удобными.

Методические пособия, конечно же, носят рекомендательный характер. Но Минфин — федеральное ведомство, к которому на уровне регионов очень чутко прислушиваются. Так что в ближайшем будущем ждите повышения транспортного налога, появления камер в неожиданных местах и расширения зон платной парковки.

В октябре Минфин внес в правительство свои предложения по индивидуализации тарифов ОСАГО.

А в Минтрансе предложили перенаправить деньги от платных парковок на развитие общественного транспорта.

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