Вместо сквера электробус: деньги от платных парковок хотят перенаправить

Минтранс считает, что все деньги, получаемые регионами от платных парковок, должны направляться на развитие общественного транспорта.

В ведомстве вдруг заметили, что на федеральном уровне отсутствуют какие-либо нормативно-правовые документы, которые регламентируют распределение средств, полученных от муниципальных платных парковок. Сегодня регионы сами решают, куда направить эти средства.

В Москве, где платных парковок больше всего, согласно местному постановлению деньги направляются на благоустройство районов, в которых парковки и расположены. В других регионах деньги направляются на различные нужды города.

В Минтрансе же хотят оставлять деньги в том же секторе. То есть направлять их на закупку автобусов, электробусов, установку дорожных знаков, пишут «Известия». По данным издания, в ведомстве хотят распространить такую практику уже с 2020 года.

Некоторые эксперты не согласны с ведомством и считают, что развивать общественный транспорт можно из средств, полученных от уплаты пассажирами за проезд на нем. Другие говорят, что логичнее направлять средства от платных парковок на улучшение качества дорог. Другие говорят о том, что если люди будут точно знать, на что расходуются средства от платных парковок, то будут активнее пользоваться ими. В самом Минтрансе ссылаются на зарубежный опыт, например, говорят в ведомстве подобные целевые фонды существуют в США.

Минтранс направит проект своих предложений в правительство после того, как оформит их в виде законодательной инициативы.

С 2019 года все деньги, полученные регионами от штрафов с камер, будут направляться на ремонт дорог.

Ранее Минтранс предложил ввести на общественном транспорте дифференцированные тарифы в зависимости от времени суток.

Фото: пресс-служба Правительства Москвы