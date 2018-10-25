В часы пик проезд в общественном транспорте может подорожать

Речь о том, чтобы в часы пик тарифы были выше, чем в «пустое» дневное время. Но воплотить эту идею можно по-разному.

Минтранс предлагает ввести в метро, автобусах и другом общественном транспорте динамические тарифы, при которых проезд будет дешевле днем и дороже в часы пик.

Каким образом будут варьировать тарифы, пока не решено. По предварительным прикидкам, экономически выгодно было бы снизить тарифы в дневные часы. Тогда пассажиропотоки перераспределятся: те, кто может поехать в более «дешевые» часы, начнут подстраиваться, и таким образом, транспорт немного разгрузится в часы пик. Речь о тех гражданах, которым не надо ехать в офис к определенному времени: пенсионерах, монетизировавших свои льготы, домохозяйках и работниках с гибким графиком. Возможность сэкономить подвигнет их к тому, чтобы перемещаться в то время, когда тарифы дешевле.

Минтранс направит свое предложение о динамически регулируемых тарифах в правительство как одну из мер по развитию городского транспорта. Если идея будет одобрена, корректировкой тарифов на проезд займутся региональные и муниципальные власти. И произойти это должно в 2019–2025 годах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Возникает вопрос: по какому пути пойдут местные власти — будут повышать тарифы в часы пик и оставят их прежними в «спокойные» часы или же тарифы в загруженные часы оставят прежними и снизят в то время, когда загрузка общественно транспорта минимальная? Поскольку ничего у нас не дешевеет, есть опасения, что чиновники в первую очередь рассмотрят первый вариант, и тогда для большинства работающих граждан тарифы попросту вырастут. Ведь если на работу приходится ездить к строго определенным часам, то возможностей для маневра просто нет.

Сейчас 70–80% всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы пик, и если местные власти попробуют повысить стоимость проезда именно в этот период, им придется в качестве компенсации предложить таким гражданам более комфортные условия, например, в это время пускать на линию больше автобусов, чтобы людям при повышенных тарифах не приходилось еще и передвигаться в переполненном транспорте. В любом случае, для губернаторов это станет политически сложным решением, потому что любая попытка залезть в и так небогатый карман граждан всегда воспринимается негативно.

При обсуждении гибкого тарифообразования на общественном транспорте, понятно, ссылаются на зарубежный опыт. Так, в Лондоне динамические тарифы на общественном транспорте уже действуют на протяжении ряда лет — в часы пик проезд на 17% дороже.

В столице продолжается наступление и на автомобилистов: так, платная парковка пришла уже и в «замкадье»: с 23 октября этого года платную парковку ввели в Новокосино.

В последнее время выросло число аварий с участием общественного транспорта. Наш автор размышляет над тем, почему это происходит, несмотря на титанические усилия, предпринимаемые властями.

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