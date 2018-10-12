Взбесившийся троллейбус, или Как укротить общественный транспорт

В очередной аварии «на ровном месте» погибли люди. И вряд ли в этом повинен троллейбус.

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Помнится, в прошлом году перед новогодними праздниками рейсовый автобус в Москве закатился аж в подземный переход… Шума было много, версий — еще больше. Но как сделать так, чтобы это не повторялось?

Похоже, что никто ничего не понял. Правда, в Москве понаставили повсюду бетонные тумбы, прикрытые скамейками. Но от свежей орловской трагедии столичные баррикады не спасли — там за уничтожение людей принялся троллейбус. И опять куча версий: от безграмотной «мотор заглох» (не знал, что у троллейбуса такое возможно!) до привычных ссылок на нецивилизованных восточных гостей, гоняющих на маршрутках перед самым носом у более серьезного транспорта.

Рыдающую женщину-водительницу откровенно жалко — смотришь и думаешь: ну какой с нее спрос? Но за рулем была именно она. И ей с этим жить.

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Самый вероятный сценарий дальнейших событий такой: именно эту орловскую остановку приведут в порядок и огородят со всех сторон. А всех нехороших маршруточников прогонят метров на пятьсот — к другой остановке. А все троллейбусы Орла, возможно, покрасят.

Показуха? Да, она самая. А что еще должен сделать самый хороший на свете Большой Начальник, чтобы решить проблему кардинально? Можно, конечно, заменить все троллейбусы Орла, скажем, на электробусы — на собянинский манер. Кстати, идея не такая и глупая — по крайней мере, эти машины будут заведомо новые, а потому кивать на изношенность автопарка какое-то время не придется. Но показухи в этом, конечно же, многовато.

Еще можно уволить всех водителей и набрать новых. Но это само по себе напомнит бородатый анекдот с передвиганием кроватей. Однако подход мне кажется верным — но с одной оговоркой: нам нужны не просто новые, а профессионально образованные работники. Ведь разделяли же в былые времена водителей по классности! И словосочетание «Водитель 1-го класса» звучало очень даже достойно. Потому что за руль общественного транспорта надо допускать исключительно профессионалов — примерно как за штурвал самолета. Куда, кстати говоря, тоже докатился бардак — похоже, что и самолеты начали водить «водители» с категорией В. Но при этом на серьезных самолетах риска все же меньше, чем в том же троллейбусе: почти всё за человека может делать автопилот. А вот троллейбусы и автобусы водят люди.

Кто такой профессионал? Тот, кто не будет управлять машиной и одновременно писать эсэмэски. Под педали его автомобиля никогда не закатится бутылка. Его машина никогда не поедет без хозяина. Он откажется выезжать в рейс при наличии даже копеечной неисправности. Он физически не сможет начать движение, будучи непристегнутым. Он садится на свое рабочее место с осознанием того, что отвечает за жизнь людей, а не плюхается туда, как в кресло перед телевизором, машинально переключая программы. Он — ну, надеюсь, что понятно.

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Несоизмеримо проще набрать за полцены тех, кто не озабочен перечисленными «условностями». Последствия — это автобусы в подземных переходах, самолеты, выкатывающиеся за полосу, и маршрутные такси без тормозов и огнетушителей. И пока жизнью людей фактически правит выгода предпринимателя, экономящего на зарплатах, ремонтах, медосмотрах и огнетушителях, ничего не изменится.

А вот за липовые медсправки и купленные права с кучей категорий надо, извините, бить «в табло», как говорят нынешние политики. И бить в первую очередь продавцов, которые не стесняются своего бизнеса. Почему никто этим не озабочен — не понимаю. Лет десять назад ваш покорный слуга бегал к большому милицейскому начальнику, размахивая купленными в метро правами — мол, мы-то их купили по заданию редакции, но ведь другие в этот самый момент покупают эту липу для себя! Увы — мне тогда ответили, что с проблемой знакомы, но ГИБДД это… не касается! Дескать, есть специально обученные люди — вот к ним и обращайтесь…

А вообще-то, картина ясная. В профессионалах сегодня нуждаются не только водительские сиденья, но и кресла в высоких кабинетах. И там, и там понятия сознательности, ответственности и элементарной порядочности успешно раздавлены такими терминами, как «выгода», «прибыль» и «некомпетентность».

Как ни в чем не виноватые люди в Орле, раздавленные взбесившимся троллейбусом.