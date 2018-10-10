Стала известна причина аварии с троллейбусом в Орле

Почему она не смогла затормозить, рассказала сама водитель злополучного транспортного средства.

Сотрудники МЧС России на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

Напомним обстоятельства аварии: вчера около трех часов дня троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. За рулем была женщина, которая позже рассказала, что в троллейбусе внезапно провалилась пусковая педаль. Видео признания разместил на своем канале в YouTube Следственный комитет РФ.

В результате происшествия три человека, стоявшие на остановке, в том числе 17-летний подросток, погибли, еще двое госпитализированы.

«Я поставила троллейбус к бордюру, подъехала, педаль провалилась. Потом она включилась. А тут люди ринулись, маршрутчик подъехал… Дальше я ничего не помню — что-то прям все так резко. Вообще кошмар», — рассказала женщина следователю.



По ее словам, педаль была «провалена» несколько секунд. Скорее всего, это могло произойти из-за изношенности транспортного средства. Сейчас следователи изучают техническую документацию на попавший в ДТП троллейбус.

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Фото: ТАСС

Видео: YouTube