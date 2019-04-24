Мы заплатим за неповышение цен на бензин 450 млрд

Материалы по темеНефтяники согласились снизить цены на дизтопливо до уровня октября 2018-го. Посевная на носу!
Нефтяным компаниям компенсируют убытки в рамках демпфирующего механизма только за 2019 год.
«Применение таких параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — передает РИА «Новости» слова представителя Минфина.
Механизм взаимных компенсаций (демпфер) работает следующим образом: при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяникам, чтобы те определенное количество топлива оставляли в стране. При низких ценах, наоборот, компании платят бюджету. Сейчас цена отсечения экспортного паритета составляет 56 тыс. рублей за тонну бензина и 50,5 тыс. рублей за тонну дизеля.
В марте правительство пообещало снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирующего механизма до 51 тыс. рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за тонну дизеля.
- В эпоху Жигулей определить марку бензина можно было по его цвету. Например, 76–1 был зеленым.
- Систему прослеживаемости топлива «от НПЗ до бензобака» планируют внедрить в России. Это нужно для того, чтобы понять, что за смесь в конечном итоге заливается в бензобак на АЗС.
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