Система слежки за топливом от завода до АЗС: начинаются тесты

Прототип системы прослеживаемости топлива «от НПЗ до бензобака» собираются испытывать на территории Санкт-Петербурга. А внедрить ее по всей России планируют к 2021 году.

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Росстандарт начал проработку системы прослеживаемости топлива и запустил пилотный этап работы ее прототипа. Замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал «Российской газете», что через два-три года к ней будут подключены все участники цепочки — нефтеперерабатывающие заводы (их 33), мини-НПЗ (около 200), нефтебазы (2 тысячи) и автозаправки (25 тысяч).

Тестировать пилотный проект будут на территории Санкт-Петербурга под техническим контролем Северо-Западного управления Росстандарта. Во втором полугодии опыт Санкт-Петербурга изучит рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.

Система будет подобна ЕГАИС для рынка алкоголя, и нужна она для того, чтобы понять, что за «компот» в конечном итоге заливается в бензобак в любой точке страны. Она будет интегрирована с базами нескольких госорганов. Обмен данными с Федеральной налоговой службой позволит отслеживать движение топлива до бензобака, с Федеральной таможенной службой — пресечь экспортную схему появления контрафакта (для экспорта допускается производство по пониженным требованиям), с Росаккредитацией — контролировать прохождение испытаний топлива на соответствие техрегламенту, которые Росстандарт сейчас требует проводить не только при отгрузке с НПЗ, но и с нефтебаз.

Таким образом можно будет отследить все этапы движения топлива. Новый механизм блокирует возможность на одном из этапов производства-хранения-перевозки подмешать к качественному топливу фальсификат, ухудшающий его свойства и под нормальными документами поставить эту смесь на АЗС.

В феврале Минпромторг и Росстандарт начали массовые проверки качества бензина в рознице. Топливо проверяли по 31 показателю качества и безопасности, то есть на соответствие нескольким ГОСТам.

Росстандарт подвел итоги 2018 года и отметил улучшение ситуации на топливном рынке. Тем не менее борьба с оборотом фальсификата продолжается.

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