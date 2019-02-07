Чиновники начали облавы на АЗС в поисках некачественного топлива

Минпромторг и Росстандарт запустили пилот проверки качества бензина в рознице.

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Проверку провели в одном регионе — Ставропольском крае, еще в прошлом году, но результаты опубликовали только сегодня. Проверкам подверглись 60 АЗС, из них 26 были сетевыми, принадлежащими нефтяным компаниям и крупным продавцам, а 34 — частным лицам.

В Минпромторге говорят о том, что топливо проверялось по 31 показателю качества и безопасности, то есть на соответствие нескольким ГОСТам. Самым массовым нарушением стало отсутствие на АЗС документов, подтверждающих качество топлива (копий сертификатов). Таких заправок оказалось 28, большинство из них принадлежат индивидуальным предпринимателям: документы отсутствовали на четырех сетевых АЗС, на одиннадцати, принадлежащих частным компаниям, и на тринадцати — индивидуальным предпринимателям. На 12 АЗС сертификаты оказались просроченными.

Минпромторг брал пробы топлива и исследовал их в аккредитованной лаборатории по методическим рекомендациям Росстандарта.

«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций. Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения „оборотных“ штрафов», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Несоответствие топлива заявленному октановому числу (92 по исследовательскому методу и 83 по моторному) в ходе проверки было выявлено на одной частной АЗС. А вот превышение концентрации оксигенатов (метанола, этанола, изопропилового спирта, трет-бутилового спирта, изобутилового спирта, эфиров и других), улучшающих моющие свойства и характеристики горения, нашли уже на трех частных АЗС.

Для долгой жизни моторам важно, чтобы в топливе присутствовало немного серы, но в ходе проверки превышение допустимого ее содержания было обнаружено на семи АЗС (одна сетевая, шесть частных).

В Росстандарте говорят, что за прошлый год доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%. Так, среди сетевых АЗС она составила около 3,5%, а среди «независимых» несетевых организаций — 22%. Самыми частыми нарушениями стали превышение доли серы в топливе, несоответствие октановому числу, температура вспышки в закрытом тигле и наличие в топливе монометиланилина.

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Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС