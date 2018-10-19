ФАС нашла виновных в резком скачке цен на бензин

Причиной роста цен на топливо год назад мог стать сговор двух трейдеров, против которых теперь будет возбуждено дело.

Федеральная антимонопольная служба обвинила двух крупных трейдеров в сговоре, который и привел к резкому увеличению цен на топливо весной прошлого года. Именно в результате их сильного влияния стоимость топлива на российских АЗС резко подскочила. При этом виновники роста цен не называются.

«Мы очень внимательно исследовали, что происходило в то время на торгах нефтепродуктами. В ближайшее время будет возбуждено дело по сговору участвующих в торгах трейдеров. Это будет интересное дело, очень своеобразная схема там», — цитирует РБК заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цариковского.

Напомним, что прошлой весной топливо на розничных АЗС страны подорожало на 7,7%. Этот показатель оказался выше официального уровня инфляции в 5 раз. В результате правительству пришлось снижать акцизы на топливо. Также были введены 90-процентные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

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