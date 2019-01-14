Цены на топливо резко вырастут. Уже скоро

В начале года цены на бензин и дизтопливо уже выросли на 1,7% из-за повышения НДС. Но это было заложено в соглашении правительства и нефтяников. Вскоре нас ждет очередной виток топливного кризиса.

Соглашение между нефтяниками и Правительством России о заморозке цен на топливо действует до конца марта 2019 года. И если розничные цены на АЗС в январе выросли на 1,5–1,7% из-за повышения НДС (это входило в соглашение), то биржевые котировки растут куда более высокими темпами: только на прошлой неделе оптовые цены на АИ-95 выросли на 11,4%. Несмотря на то, что на оптовом рынке закупаются только независимые АЗС, котировки биржи являются основным индикатором для розничных цен на АЗС и нефтяных компаний. После того как соглашение прекратит свое действие, это позволит нефтяникам взвинтить розничные цены.

Средневзвешенные цены на московских АЗС на 10 января, по данным Московской топливной ассоциации (красным отмечен рост цен, зеленым — снижение)

Еще одним фактором роста цен на топливо может стать повышение акцизов. Аналитический центр при Правительстве России подсчитал, что при прочих равных повышение его ставок приведет к увеличению цен на топливо на 3 рубля за литр.

«В 2019 году вклад акциза в прирост розничных цен на бензин АИ-92 будет положительным и составит 3,06 рубля за литр, а вместе с повышенным НДС — 3,59 рубля, — подсчитали эксперты АЦ. — По дизельному топливу вклад акциза в прирост розничных цен окажется чуть меньше — 2,4 рубля за литр, а вместе с НДС — 3,07 рубля», цитирует «Российская газета» данные Аналитического центра при Правительстве России.

В прошлом году вклад акциза в прирост розничных цен на АИ-92 был отрицательным (-1,43 руб.), пишет аналитический центр, но его общая доля в стоимости литра топлива составляет 17,6%.

Правительство и нефтяники ведут постоянные переговоры. Так, в обмен на повышение акцизов нефтяники стали получать средства из федерального бюджета, которые должны направляться на развитие нефтеперерабатывающих заводов.

В правительстве опасаются ухудшения качества топлива на АЗС.

По мнению нефтяников, в росте цен на топливо виноваты независимые продавцы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС