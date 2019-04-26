Нам расскажут, где стоят камеры-треноги. В чем-то здесь есть подвох!

Действующие дорожные карты собираются дополнить координатами мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эксперт «За рулем» объясняет, зачем и кому это нужно.

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Сразу выскажусь насчет треноги. Хотя точно знаю, что никто меня не поддержит. Так вот: я — против! А всех спорщиков и недовольных моим мнением прошу ответить на вопрос: зачем лично вам это нужно? Чтобы раболепно снижать скорость только там, где стоит надсмотрщик с плеткой, и безнаказанно давить на педальку там, где этой плетки пока что нет? Неужели в каждый автобус надо сажать по кондуктору? Неужели возле каждой клумбы с цветами надо ставить охранника? Неужели в магазине самообслуживания за вами должен плестись администратор? Да, многие добрые люди любят подворовывать, но ведь вы-то себя таковыми не считаете! Не логичнее ли предупреждать не о подобных «засадах», а просто о приближении к опасным участкам дороги — у нас таких предостаточно…

Сторонники карт с камерами иногда кивают на то, что, дескать, скоростной режим у нас непродуманный, а потому приходится его нарушать. С этим спорить трудно — всех раздражают знаки «60» на широченной магистрали. Мы неоднократно писали об этом — похоже, что лед все-таки тронулся и скоростной режим несколько изменится. Но обсуждать последствия рано.

Теперь насчет скидок по штрафам. Уничтожить любые финансовые поблажки всем дорожным хамам — это настолько здравое решение, что можно только удивляться, почему до этого додумались только сейчас. Лично у меня объяснение одно: сами законотворцы считают действующие нормативы откровенно несовершенными, а потому немножко стесняются взимать штрафы за их нарушение. Налицо некое заигрывание с нарушителями: мол, ты нам хотя бы половину заплати, а остальное мы тебе простим… На мой взгляд, куда уместнее была бы геометрическая прогрессия, при которой нарушители и неплательщики с каждым новым проступком обрекали бы себя на удвоенные, учетверенные и так далее выплаты в казну. Нормальные водители от этого не пострадают, а остальных не жалко.

Снижение штрафуемого порога, как его обычно называют, — дело совсем другое. Изначально была допущена идеологическая ошибка, в результате которой большинство водителей до сих пор искренно полагает, что в России есть некие «разрешенные 20 км/ч». Поэтому там, где висит знак «90», можно и нужно ехать 110. Это — чушь: никаких бонусов подобного рода в ПДД нет и не будет. На самом же деле указанный порог в 20 км/ч был введен во избежание ошибочных наказаний вследствие неточности замеров. Инженеры понимают, что любой прибор работает с определенной точностью — и спидометр, и радар. Поэтому именно инженер должен говорить, каков должен быть указанный нештрафуемый порог: мол, более высокую точность замеров я сегодня обеспечить не могу. Если инженер сможет обеспечить более высокую точность замеров — пусть обеспечивает: главное, чтобы не было ошибочного наказания за несуществующее нарушение закона.

Лично мне с появлением на картах камер на треножниках не станет ни лучше, ни хуже — они мне безразличны. Если виноват — буду отвечать. Но начать все-таки нужно с того, чтобы действующие знаки ограничения скорости стали осмысленными, а не как сейчас — указателем по сбору податей.