Нам расскажут, где стоят камеры-треноги. В чем-то здесь есть подвох!

Действующие дорожные карты собираются дополнить координатами мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эксперт «За рулем» объясняет, зачем и кому это нужно.

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Жить в эпоху перемен, как известно, тяжеловато. Хотя, с другой стороны, именно перемен нам частенько недостает. Что ж, буквально за последние несколько дней нам поведали сразу о нескольких обсуждаемых изменениях, напрямую касающихся автомобилистов. Видеотреноги с камерами покажут на картах — раз, штрафуемый скоростной порог снизят до 10 км/ч вместо нынешних 20 — два, уберут 50%-ную скидку по штрафам для злостных нарушителей — три, пересмотрят скоростной режим — четыре. Объединяет нововведения то, что все они касаются скорости движения. Осталось разобраться, станет нам от всего этого лучше?

Сразу выскажусь насчет треноги. Хотя точно знаю, что никто меня не поддержит. Так вот: я — против! А всех спорщиков и недовольных моим мнением прошу ответить на вопрос: зачем лично вам это нужно? Чтобы раболепно снижать скорость только там, где стоит надсмотрщик с плеткой, и безнаказанно давить на педальку там, где этой плетки пока что нет? Неужели в каждый автобус надо сажать по кондуктору? Неужели возле каждой клумбы с цветами надо ставить охранника? Неужели в магазине самообслуживания за вами должен плестись администратор? Да, многие добрые люди любят подворовывать, но ведь вы-то себя таковыми не считаете! Не логичнее ли предупреждать не о подобных «засадах», а просто о приближении к опасным участкам дороги — у нас таких предостаточно…

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Сторонники карт с камерами иногда кивают на то, что, дескать, скоростной режим у нас непродуманный, а потому приходится его нарушать. С этим спорить трудно — всех раздражают знаки «60» на широченной магистрали. Мы неоднократно писали об этом — похоже, что лед все-таки тронулся и скоростной режим несколько изменится. Но обсуждать последствия рано.

Теперь насчет скидок по штрафам. Уничтожить любые финансовые поблажки всем дорожным хамам — это настолько здравое решение, что можно только удивляться, почему до этого додумались только сейчас. Лично у меня объяснение одно: сами законотворцы считают действующие нормативы откровенно несовершенными, а потому немножко стесняются взимать штрафы за их нарушение. Налицо некое заигрывание с нарушителями: мол, ты нам хотя бы половину заплати, а остальное мы тебе простим… На мой взгляд, куда уместнее была бы геометрическая прогрессия, при которой нарушители и неплательщики с каждым новым проступком обрекали бы себя на удвоенные, учетверенные и так далее выплаты в казну. Нормальные водители от этого не пострадают, а остальных не жалко.

Снижение штрафуемого порога, как его обычно называют, — дело совсем другое. Изначально была допущена идеологическая ошибка, в результате которой большинство водителей до сих пор искренно полагает, что в России есть некие «разрешенные 20 км/ч». Поэтому там, где висит знак «90», можно и нужно ехать 110. Это — чушь: никаких бонусов подобного рода в ПДД нет и не будет. На самом же деле указанный порог в 20 км/ч был введен во избежание ошибочных наказаний вследствие неточности замеров. Инженеры понимают, что любой прибор работает с определенной точностью — и спидометр, и радар. Поэтому именно инженер должен говорить, каков должен быть указанный нештрафуемый порог: мол, более высокую точность замеров я сегодня обеспечить не могу. Если инженер сможет обеспечить более высокую точность замеров — пусть обеспечивает: главное, чтобы не было ошибочного наказания за несуществующее нарушение закона.

Лично мне с появлением на картах камер на треножниках не станет ни лучше, ни хуже — они мне безразличны. Если виноват — буду отвечать. Но начать все-таки нужно с того, чтобы действующие знаки ограничения скорости стали осмысленными, а не как сейчас — указателем по сбору податей.

Фото: Онлайн-редакция
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