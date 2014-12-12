Более миллиона граждан пожаловались на «убитые» дороги

Общероссийский Народный фронт посчитал голоса на «Карте убитых дорог». Интерактивный ресурс собрал уже свыше 1 млн голосов за дороги, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в ремонте.

С начала работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту добавлено более 36 тыс. участков, 5888 из них уже отремонтированы капитально, 4426 — ямочным способом, а более 2 тыс. попали в планы ремонтов.

Самыми активными пользователями ресурса оказались жители Московской области — они добавили на карту 1318 дорог. Неравнодушны к дорожным проблемам и крымчане, отметившие на карте 1203 участка дорожной сети, нуждающихся в ремонте.

В топ-5 активных регионов с самыми активными жителями также попали Ростовская (1035), Нижегородская (1021) области и Санкт-Петербург (1000).

Хорошие результаты работы с материалами «Карты убитых дорог» достигнуты в Республике Тыва — по 75% отмеченных участков проблемы уже решены. В Республике Ингушетия и Красноярском крае таких более 70%. В пятерке лучших и Москва — 80% добавленных дорог уже преобразились. В Амурской области этот показатель также высок — 74%.

По числу капитально отремонтированных дорог (отмеченных на карте) лидером стала в том числе Московская область — таких участков здесь 467. За ней в этом рейтинге следуют Ростовская область (265), Красноярский край (248), Смоленская область (217) и Ставропольский край (208).

По ямочному ремонту участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», лидирует Санкт-Петербург — 298 дорог. В пятерке лучших также Ивановская (284 дороги), Смоленская (254), Ростовская (204) и Белгородская (156) области.

Отдельный рейтинг посвящен субъектам, где «убитые» дороги с карты уже занесены в планы ремонта на 2019 год. Больше всего ремонтных работ запланировано в Красноярском крае (211), Московской области (108), Пермском крае (49), Алтайском крае (49), Республике Татарстан (45) и Оренбургской области (28).

Однако есть регионы, где власти не реагируют на жалобы и недовольство граждан; так, в Республике Карелия за весь период существования карты на нее добавлена 261 дорога, но власти не слышат граждан, и на 240 участках до сих пор нет никаких изменений. В Калмыкии из 155 занесенных на карту дорог отремонтировано только 9, еще на 8 сделан временный, ямочный ремонт. В Удмуртской республике из 811 добавленных участков 720 остались в плачевном состоянии, в Якутии из 124 дорог отремонтирована только одна.

Проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» уже почти два года. Активность граждан за это время не снижается: на карту ежемесячно добавляют около 250 дорог, которые нуждаются в ремонте. Популярность ресурса растет не только у граждан, но и у властей субъектов РФ, которые начинают прислушиваться к мнению местных жителей.

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Фото: ТАСС