Сегодня в конфликтах водителей с пешеходами виноватым почти всегда априори считается водитель. ЗР знает, как исправить эту несправедливость.

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В известном рассказе Рэя Брэдбери «Пешеход» полицейская машина-робот выловила на улице последнего на свете пешехода. Бедолагу отвезли в «Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей», потому что машина так и не смогла понять, что этот безлошадный человек вообще делает на улице.

То, что происходит сегодня у нас, удивительным образом нарушает предсказания мэтра. И это странно, потому что еще лет тридцать назад наши пешеходы чувствовали себя на проезжей части незваными гостями. В том числе и на пешеходных переходах, при проезде которых водители вместо тормозов давили исключительно на гудки. Это, конечно же, было дикостью — и ее удалось искоренить. Но пешеходы почувствовали запах свободы и, к сожалению, многие обнаглели!

Налицо несправедливость. Кто и когда в последний раз видел, как полицейский наказывает пешехода? С пешеходом вообще ничего нельзя сделать — у него нет ни номерных знаков, ни водительского удостоверения. Никто не объявит план «Перехват», если виновник очередного ДТП — в капюшоне и наушниках — быстренько скроется с места происшествия. Зато владельцу разбитой машины некуда, да и незачем убегать: он мгновенно становится участником происшествия. И никакой компенсации с придурка, решившего перебежать улицу в первом попавшемся месте, он никогда не получит.

Участник движения по имени «Водитель» сегодня платит абсолютно за всё. Участник движения по имени «Пешеход» не оплачивает ничего.

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Мне, конечно непонятно, куда пропал у человека в капюшоне и наушниках инстинкт самосохранения, тысячелетиями заставлявший его избегать контактов с огромными кровожадными чудищами — от пещерных медведей до многотонных автомобилей. Но сейчас речь не об этом. Меня интересует, почему правоохранительные органы, которые отлавливают воров, наркоторговцев, алкашей и прочих нехороших членов общества, не могут справиться с разгильдяями-пешеходами?

Думаю, что ответ простой: указанные органы не хотят со всем этим связываться. Нарушителя надо, грубо говоря, схватить за шкирку и потребовать документы, которых у него при себе, конечно же, не будет. Значит, его потребуется куда-то «доставить» — как говорится, «для выяснения». А это — время, транспорт, истерики. Инспектору ГИБДД всё это, естественно, не с руки: у него и без того перекрыто движение, есть пострадавшие и т.п. Поэтому ему гораздо проще просто зафиксировать то, что никуда не денется, — водительские удостоверения, расположение автомобилей, их повреждения и пр.

Что со всем этим можно поделать? Мне кажется, что идти нужно двумя путями.

Первый — это путь пассивной безопасности. Всеми силами нужно максимально затруднить появление пешеходов на проезжих частях. В частности, в населенных пунктах (как минимум — в мегаполисах) все тротуары должны быть огорожены высокими барьерами, которые легче обойти, чем форсировать. Смысл мероприятия простой: если пешеход все-таки оказался на проезжей части, то он — преступник, камикадзе, самоубийца.

Второй путь — активный. Каждого пешехода, нарушающего ПДД, необходимо отлавливать по горячим следам. Нет паспорта — прошу в машину. Далее — протокол, идентификация личности, занесение в базу данных и, в финале, оплата штрафа и прочих оказанных тебе услуг. Сюда же следует привлечь новомодную идентификацию личности с помощью камер и прочей электроники. Заодно выясним, реально ли работоспособна эта идея или пока что не очень. Ничего обидного во всем этом нет: базы данных для того и созданы, чтобы максимально упрощать ряд бюрократических процедур.

Лично мне очень нравится китайская система рейтингов, при которой любое деяние человека добавляет или отнимает из его досье баллы. Перешел улицу в неположенном месте — N баллов долой! Устроил дебош на борту — опять баллы долой. Прожил год без нарушений порядка — получи бонусы. В итоге нарушители оказываются в хвосте списков на трудоустройство и разного рода льготы, скидки, билеты — в общем, на все, что дает современная цивилизация.

Всех, у кого есть более конструктивные соображения и предложения, приглашаю высказаться