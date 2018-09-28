Максималку в городах снизят до 40 км/ч: как и зачем ездить будем?

В столице поменяют скоростной режим. И это не далекая перспектива — процесс уже запущен. После Москвы доползет и до других городов-миллионников.

Большинству немосквичей, конечно же, наплевать на очередные московские нововведения. Главных аргументов — два. Во-первых, так этим москвичам и надо, а то совсем зажрались. А, во-вторых, нам-то какое дело: до нас не докатится!

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Насчет «не докатится» — это очень наивно. Примерно так же, после отречения царя и череды революций, когда-то рассуждали многие. Однако же докатилось до всех.

Более близкий по времени пример — с платными парковками: даже москвичи, живущие не в центре, еще пять лет назад почему-то полагали, что до них «не докатится». Ха-ха. Припаркуйтесь-ка теперь «за бесплатно» в центре Питера или хотя бы Твери… Кстати говоря, Минтранс уже подготовил всероссийскую методичку по организации пешеходных зон, в которые въезд автотранспорту будет запрещен…

Что касается скорости, то городские власти немножко побаиваются сами себя. Потому что разговоры о понижении верхней скоростной планки идут давным-давно, а конкретного выхлопа пока что не видать. А ведь «всего-то делов» — поставить новые знаки! И, между нами, можно никого об этом специально не извещать: дело-то ведь житейское, как говорил Карлсон.

Но власти заранее как бы извиняются за грядущие перемены. Заместитель мэра уже пояснил, что, поскольку за превышение до 20 км/ч у нас не наказывают, то вместо 40 народ будет ехать 60, а потому ничего, в общем-то, и не изменится. И, вообще, в столице Франции уже несколько лет во многих местах действуют знаки «30», а то и «20». И — ничего, никто не скулит.

Кстати, с кнутом будет и пряник. Так в былые времена стыдливо повышали цены на бензин и автомобили. Публиковали огромный список товаров, которые вскоре станут дешевыми — тряпочки с фартучками и т.п., а в конце скромно добавляли: мол, одновременно вдвое подорожает бензин и, процентов эдак на 20–50, легковые автомобили. Так и сегодня: в качестве компенсации за неудобства скорость на нескольких вылетных магистралях обещают поднять аж до 80...

Чего боятся градоначальники? Скорее всего, они понимают, что после их нововведений в лучшую сторону не изменится абсолютно ничего, хотя притянутая чиновниками теория и проповедует сплошной позитив. И в выигрыше останется только казна, поскольку мощность вливаемого по штрафному руслу потока явно вырастет. А вот спасибо им не скажет никто. Скажут совсем другое.

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Впрочем, лично меня в этой истории больше всего раздражает следующее. Кто объяснит, откуда взялись эти несчастные «40 км/ч»? Повальное снижение скорости именно до 40 напоминает кампанейщину, при которой подрядчики радостно наклепают тысячи новых знаков и начнут их бездумно распихивать по столбам безо всякой привязки к реальности. Но к безопасности это отношения не имеет. Если сохранились участки дороги, на которых снижение скорости необходимо, то и не надо никакой демагогии! Поставьте там хоть «20», установите барьеры и отбойники, но добейтесь того, чтобы народ перестал на крутых виражах улетать в Яузу. Но не вешайте знак туда, где он не нужен. Помните китайскую мудрость: «Если менять не нужно, менять не надо!»

Другой вариант глупости давно реализован: на той же Яузе знаки «40» возникают совершенно неожиданно для водителя. Как гаишники в кустах. Тот же прием использован на широченных проспектах и шоссе, где привычные «80» вдруг уступают место «60». И, поверьте, в каждом таком месте обязательно работает «имперский дроид» — видеокамера. В размещении подобных знаков сегодня нет никакой логики, которой и без того на наших дорогах маловато. В итоге эффект от них обратный — неуважение. Ни к самим знакам, ни к тем, кто велел их повесить. А что будет, когда ненужные знаки появятся повсеместно?

А в общем цель нововведения мне понятна. На подавляющем числе городских дорог и дорожек автомобиль, особенно частный, должен исчезнуть как заведомо неудобный, неэффективный и вымирающий класс. Для этого, надо полагать, все средства хороши.