Прошедший месяц вышел в лидеры по числу кровавых ДТП в 2018 году. И виноваты в этом не только дороги, правительство и жара.

Июль 2018 года добавил негатива в статистику российских ДТП. По сведениям ГИБДД РФ, в самом жарком месяце этого лета произошло примерно 15,5 тысячи тяжких происшествий, в которых погибло 1829 человек, а ранения получили более двадцати тысяч. Это — наихудшие показатели за год. При этом приходится слышать, что во всем виноват… курортный сезон! Мол, жара, усталость, забитые транспортом дороги — в общем, сплошной стресс.

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Свалить всё на жару, конечно же, просто, но дело, на мой взгляд, не только в жаре. Зимних аварий у нас тоже хватает. Та же статистика напоминает: с начала года на дорогах России произошло около 86 тысяч тяжких ДТП, в которых погибли 8912 человек, а около 110 тысяч получили ранения. Возможно, что в этих цифрах и можно найти повод для оптимизма (мол, в прошлом году было еще хуже), но семьям погибших от этого легче не станет. А если взять число аварий на железнодорожных переездах, то оно не только не сократилось, но даже выросло.

Нет, радоваться точно нечему. И не нужно кивать на погоду — дело в другом.

Технические причины ДТП хорошо известны — тут и плохие дороги, и неграмотная организация движения, и автобусы без тормозов. Но дороги можно починить, знаки с разметкой поменять, а плохой автобус заменить хорошим — это не сложнее и не дороже, чем провести олимпиаду или мундиаль. Куда хуже дела с «человеком разумным» — хомо сапиенс.

Обратите внимание на дорожные конфликты — сегодня их видеозаписи часто крутят в эфире. Все чаще в ход идет оружие — от ножа до выстрела. И летняя жара тут ни при чем. Общество, разделенное, как никогда, на полярные фракции по числу ноликов на банковских счетах, невольно порождает концентраторы напряжения в любых зонах соприкосновения. Такие детали в технике быстро выходят из строя, сокрушая исправный, казалось бы, механизм. Это же происходит и в обществе. Надломленные люди не выдерживают нагрузки, но всеми силами пытаются «восстановить справедливость». И там, где косматый предок хватал булыжник, человек разумный зачастую использует автомобиль.

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Садясь за руль, он часто вымещает зло за все причиненные ему обиды, пытаясь не быть «тварью дрожащей» по Достоевскому. И совсем необязательно при этом сражаться за место на парковке. Скажем, отец семейства готов гнать машину без остановки день и ночь, чтобы не тратить деньги на придорожную гостиницу. Да и нет у него лишних денег, чего уж там… При этом, в надежде сократить время в пути, он готов ехать на любой скорости — по обочинам и где угодно. То же относится к профессиональным водителям, давно плюнувшим на собственное здоровье и переработки — лишь бы зарплата капала на карточку.

Отдельная когорта — хамы за рулем. Они тоже на кого-то обижены — то ли на школьных учителей, то ли на собственную бездарность, не позволившую им выделиться в обществе более достойным путем. Их цель — набирающие лайки дурацкие флешмобы с покатушками в запредельных режимах на потеху себе подобным. Но этих мне, по крайне мере, совершенно не жалко. Жалко нормальных.

Спору нет — можно свалить все дорожные проблемы на президента, правительство, Думу и прочих депутатов. Но все это не отменяет элементарных правил безопасности, за которые отвечает не Кремль, а лично ты.

Усталый человек должен не стукаться лбом о руль, а поспать хотя бы полчаса — хоть на АЗС!

Хама, который упирается своим ксеноном в ваш задний бампер, надо пропустить — пусть за ним гоняется полиция.

Скоростной режим на дороге определяет дорожный знак, а не наличие или отсутствие камеры видеонаблюдения.

А вообще-то никто меня не убедит в том, что общество, заточенное исключительно на добывание денег, — это здоровое общество. Об этом говорил и Рэй Брэдбери, известнейший писатель-фантаст. На вопрос, почему предсказанные им поселения на Марсе так и остались в начале XXI века фантазиями, он ответил так:

«…Потому что люди — идиоты. Они понаделали глупостей — костюмы для собак, должности рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А каким стал бы мир, если бы люди развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно пожелало заниматься потреблением — пить пиво и смотреть сериалы…»

Я с этим согласен. Да и кто знает: вдруг Земля посредством подобных ДТП сама пытается сократить народонаселение?



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