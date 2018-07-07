Заснули за рулем? Хотите посмотреть, как это выглядит?

«Несколько дней назад я заснул за рулем после работы. Я даже не знаю, в какой момент и как это произошло, но это случилось», — написал автор видео, автовладелец Кшиштоф. Сам процесс попал в объектив его видеорегистратора, и он поделился записью на YouTube. На видео четко можно выявить момент, когда водитель засыпает и автомобиль начинает соскальзывать с дороги.
Отделался водитель лишь помятым бампером автомобиля, ничего больше не случилось. Но ему просто повезло, он был на волосок от трагедии, деревьев вдоль дороги на его пути попадалось немало. Повезло также, что произошло это раньше, чем он доехал до грузовика ремонтников. Ну а видео может служить наглядным примером всем водителям. И предупреждением.
- Как показывает статистика, проблема сонливости так или иначе затрагивала большинство российских водителей — 32% признались, что хотя бы раз засыпали за рулем, а 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете.
- Несчастных случаев, произошедших по вине заснувшего водителя, происходит гораздо больше, чем считалось ранее: усталые водители виноваты в одной из 10 аварий на дороге!
- Мы писали о жутком ДТП в Дагомысе, когда заснувший водитель сбил шестерых пешеходов на тротуаре. В результате погиб 63-летний мужчина.
- Девять покореженных машин, часть из которых не подлежит восстановлению — таков итог «работы» заснувшего водителя бетономешалки. Хорошо еще, что людей поблизости не было и пострадали только машины.
Фото: Depositphotos
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