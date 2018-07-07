Заснули за рулем? Хотите посмотреть, как это выглядит?

Сон за рулем автомобиля настигал многих. Кажется, сомкнул глаза лишь на секунду, а последствия могут быть катастрофическими. Но не в данном случае — этому автовладельцу повезло, он отделался легким испугом.

«Несколько дней назад я заснул за рулем после работы. Я даже не знаю, в какой момент и как это произошло, но это случилось», — написал автор видео, автовладелец Кшиштоф. Сам процесс попал в объектив его видеорегистратора, и он поделился записью на YouTube. На видео четко можно выявить момент, когда водитель засыпает и автомобиль начинает соскальзывать с дороги.

Отделался водитель лишь помятым бампером автомобиля, ничего больше не случилось. Но ему просто повезло, он был на волосок от трагедии, деревьев вдоль дороги на его пути попадалось немало. Повезло также, что произошло это раньше, чем он доехал до грузовика ремонтников. Ну а видео может служить наглядным примером всем водителям. И предупреждением.

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