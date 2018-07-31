Ярославка встала: самосвал снес пешеходный мост

Из-за невнимательности водителя грузового автомобиля движение на и без того загруженной трассе перекрыто в обе стороны.

В Пушкинском районе Московской области на трассе М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) водитель самосвала забыл опустить кузов и врезался им в пешеходный мост. Удар был такой силы, что мост обвалился. По предварительным данным, один человек пострадал.

Произошло это в районе выезда из Пушкино и Ивантеевки. Ситуация усугубляется тем, что на этом участке ведется реконструкция трассы: движение в сторону Москвы сужено до двух полос. В сторону Сергиева Посада перед данным участком движение также сужается. Сейчас на месте аварии работают оперативные службы.

В МЧС региона пока не дают прогнозов насчет того, когда удастся восстановить движение. В областной ГИБДД водителям рекомендуют использовать объезды через Осташковское шоссе, Королев, Ивантеевку и Щелково.

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